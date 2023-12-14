Hasan Bitmez sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada fenalaşıp bayılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili, hastanede tedavi altına alınmıştı. Kalp krizi geçiren Hasan Bitmez, hayatını kaybetti. Acı haber sonrası ''Hasan Bitmez kimdir, nereli?'' soruları gündemdeki yerini aldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli'den milletvekili seçilen Hasan Bitmez hayatı ve biyografisi yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Hasan Bitmez neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte detaylar...