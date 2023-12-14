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Haberler Fotohaber Son Dakika Hasan Bitmez hayatını kaybetti! Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri!
Giriş Tarihi: 14.12.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 13:21

Son Dakika Hasan Bitmez hayatını kaybetti! Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri!

Hasan Bitmez sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada fenalaşıp bayılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili, hastanede tedavi altına alınmıştı. Kalp krizi geçiren Hasan Bitmez, hayatını kaybetti. Acı haber sonrası ''Hasan Bitmez kimdir, nereli?'' soruları gündemdeki yerini aldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli'den milletvekili seçilen Hasan Bitmez hayatı ve biyografisi yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Hasan Bitmez neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte detaylar...

Son Dakika Hasan Bitmez hayatını kaybetti! Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri!

Hasan Bitmez kimdir, vefat mı etti soruları gündemdeki yerini aldı. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'den acı haber geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan milletvekili, hayatını kaybetti. Vefat haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Acı haber sonrası Hasan Bitmez'in kim olduğu ve hayatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hasan Bitmez biyografisi ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler.

Son Dakika Hasan Bitmez hayatını kaybetti! Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri!

SON DAKİKA: HASAN BİTMEZ HAYATINI KAYBETTİ!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalaşarak bayılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, hayatını kaybetti.

Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Son Dakika Hasan Bitmez hayatını kaybetti! Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri!

Bakan Koca, paylaşımında, "12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50'de vefat etti.

Sn. vekilimize Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Hasan Bitmez hayatını kaybetti! Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri!

HASAN BİTMEZ KİMDİR?

1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde dünyaya gelen Hasan Bitmez, 28. Dönem Saadet Partisi Kocaeli milletvekilidir.

İlkokul eğitimini İstanbul'da alan Hasan Bitmez, orta öğretimini Gebze İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğretimini El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi'nde tamamladı.

GİLMDER [Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği]'in kuruculuğunu ve bir dönem başkanlığını yaptı.

Milli Gençlik Vakfının çeşitli kademelerinde görevlerde bulunduktan sonra 1999-2004 yılları arasında Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2000 Yılında Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin Genel yayın yönetmenliğini yaptı.

Son Dakika Hasan Bitmez hayatını kaybetti! Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri!

2006-2010 yıllarında arasında IIFSO [International Islamic Federation of Student Organizations] Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığı görevlerini yaptı.

2008-2010 yılları arasında yine kurucuları arasında yer aldığı IYFO [International Youth Form]'nun Genel Başkanlık görevini üstlendi.

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi'dir. İSBAM-İslam Biriğliği Araştırmaları Merkezi Başkanıdır. Halen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanıdır. Evli ve bir çocuk babası olan Bitmez, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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