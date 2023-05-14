Hatay Defne seçim sonuçları! 2023 Defne seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hatay Defne seçim sonuçları, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanan seçmenler tarafından merak ediliyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakının oy toplayacağı seçimlerde Hatay Defne'de oy kullananlar Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti'nin aldığı oy oranlarını öğrenmek isteyenler yoğun olarak 2023 Defne seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Hatay Defne seçim sonuçları ve tüm detaylar.