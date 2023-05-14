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Haberler Fotohaber Hatay Defne seçim sonuçları! 2023 Defne seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:39

Hatay Defne seçim sonuçları! 2023 Defne seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hatay Defne seçim sonuçları, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanan seçmenler tarafından merak ediliyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakının oy toplayacağı seçimlerde Hatay Defne'de oy kullananlar Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti'nin aldığı oy oranlarını öğrenmek isteyenler yoğun olarak 2023 Defne seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Hatay Defne seçim sonuçları ve tüm detaylar.

Hatay Defne seçim sonuçları! 2023 Defne seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 2023 seçimlerinde Hatay ili Defne ilçesinde oy kullananlar Hatay Defne seçim sonuçları oy oranlarını merak ederek 2023 Defne seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

HATAY DEFNE SEÇİM SONUÇLARI

2023 Hatay Defne seçim sonuçları ve tüm ayrıntılar burada olacak.

Hatay Defne seçim sonuçları! 2023 Defne seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

HATAY DEFNE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Hatay Defne Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Hatay Defne seçim sonuçları! 2023 Defne seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.


Hatay Defne seçim sonuçları! 2023 Defne seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

HATAY 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %48.54

Muharrem İnce: %42.76

Meral Akşener: %5.64

Hatay Defne seçim sonuçları! 2023 Defne seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

HATAY 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

AK Parti: %35.72

MHP: %14.64

CHP: %30.99

İYİ PARTİ: %6.61

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