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Haberler Fotohaber Hatay İskenderun seçim sonuçları! 2023 İskenderun seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:57

Hatay İskenderun seçim sonuçları! 2023 İskenderun seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor. 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın 441.079 oyla en fazla oya sahip olduğu Hatay ilinin İskenderun ilçesinde 14 Mayıs günü Cumhurbaşkanlığı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan için ve milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti için oy kullananlar 2023 İskenderun seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Cumhur İttifakı – Millet İttifakı Hatay İskenderun seçim sonuçları oy oranları ve tüm bilgiler.

Hatay İskenderun seçim sonuçları! 2023 İskenderun seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hatay ilimizin İskenderun ilçesinde yaşayanlar Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirleyecek olan seçim için oy kullanacak. Söz konusu seçim sonrasında Cumhur İttifakı - Millet İttifakı adayları için oy verenler 2023 İskenderun seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

HATAY İSKENDERUN SEÇİM SONUÇLARI

2023 Hatay İskenderun seçim sonuçları ve tüm ayrıntılar burada olacak.

Hatay İskenderun seçim sonuçları! 2023 İskenderun seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

HATAY İSKENDERUN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Hatay İskenderun Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Hatay İskenderun seçim sonuçları! 2023 İskenderun seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.


Hatay İskenderun seçim sonuçları! 2023 İskenderun seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

HATAY 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %48.54

Muharrem İnce: %42.76

Meral Akşener: %5.64

Hatay İskenderun seçim sonuçları! 2023 İskenderun seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

HATAY 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

AK Parti: %35.72

MHP: %14.64

CHP: %30.99

İYİ PARTİ: %6.61

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