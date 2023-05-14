Hatay İskenderun seçim sonuçları! 2023 İskenderun seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hatay ilimizin İskenderun ilçesinde yaşayanlar Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirleyecek olan seçim için oy kullanacak. Söz konusu seçim sonrasında Cumhur İttifakı - Millet İttifakı adayları için oy verenler 2023 İskenderun seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

HATAY İSKENDERUN SEÇİM SONUÇLARI

2023 Hatay İskenderun seçim sonuçları ve tüm ayrıntılar burada olacak.