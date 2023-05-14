Hatay İskenderun seçim sonuçları! 2023 İskenderun seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor. 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın 441.079 oyla en fazla oya sahip olduğu Hatay ilinin İskenderun ilçesinde 14 Mayıs günü Cumhurbaşkanlığı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan için ve milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti için oy kullananlar 2023 İskenderun seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Cumhur İttifakı – Millet İttifakı Hatay İskenderun seçim sonuçları oy oranları ve tüm bilgiler.