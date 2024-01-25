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Haberler Fotohaber HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji ile 24-25 Ocak hava durumu nasıl, yağmur, kar var mı? İşte, son durum!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 06:11 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 06:11

HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji ile 24-25 Ocak hava durumu nasıl, yağmur, kar var mı? İşte, son durum!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 24-25 Ocak hava durumu raporlarına erişmek isteyenler Meteoroloji ile 24-25 Ocak hava durumu nasıl, yağmur, kar var mı? şeklinde bilgi sahibi olmaya çalışıyor. İşte il il tüm veriler.

HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji ile 24-25 Ocak hava durumu nasıl, yağmur, kar var mı? İşte, son durum!

24-25 Ocak hava durumu raporlarına erişmek isteyenler Meteoroloji ile 24-25 Ocak hava durumu nasıl, yağmur, kar var mı? soruları üzerinden araştırmalar yapıyor.

HAVA DURUMU RAPORU | 24-25 OCAK

İl İl güncel hava durumu raporu verileri ve tüm detaylar şöyle;

HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji ile 24-25 Ocak hava durumu nasıl, yağmur, kar var mı? İşte, son durum!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülkemizin doğu kesimlerinin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri, Kastamonu kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Siirt ve Şırnak'ın batısı yağmurlu, Hakkari, Siirt'in doğusu, Şırnak ile Karabük ve Kastamonu'nun yüksek kesimleri kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara ile doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına çıkması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji ile 24-25 Ocak hava durumu nasıl, yağmur, kar var mı? İşte, son durum!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji ile 24-25 Ocak hava durumu nasıl, yağmur, kar var mı? İşte, son durum!

EGE

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji ile 24-25 Ocak hava durumu nasıl, yağmur, kar var mı? İşte, son durum!

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) öğleden sonra Antalya'nın doğu ilçeleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı

ISPARTA 1°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

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