HAVA DURUMU RAPORU | Meteoroloji ile 24-25 Ocak hava durumu nasıl, yağmur, kar var mı? İşte, son durum!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülkemizin doğu kesimlerinin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri, Kastamonu kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Siirt ve Şırnak'ın batısı yağmurlu, Hakkari, Siirt'in doğusu, Şırnak ile Karabük ve Kastamonu'nun yüksek kesimleri kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara ile doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına çıkması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.