HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercihler için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Sayısal puan türüyle alan 4 yıllık Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Türkiye'de son zamanlarda tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2022
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|85+3
90+3
90+3
90+3
|88
93
93
93
|5.000
6.134
6.420
6.418
|524,16765
468,18473
518,08843
502,06789
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
6+0
3+0
|6
6
6
3
|19.247
24.753
26.600
34.604
|497,39604
425,74265
484,17830
442,83161
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
45+2
40+1
|62
62
47
41
|40.619
39.600
36.200
44.263
|468,86538
404,78353
471,82027
428,15590
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
8+0
6+0
—
|7
8
6
—
|41.761
44.123
45.600
—
|467,56256
399,27358
460,36305
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
5+0
5+0
|8
8
5
5
|49.541
49.776
34.500
27.332
|458,14201
392,48017
473,89774
454,93255
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|49.644
—
—
—
|458,03345
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|61.273
—
—
—
|444,72215
—
—
—
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|74.247
—
—
—
|430,66570
—
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|78.185
67.700
60.900
58.476
|426,53450
372,95575
442,63864
408,19550
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|147.928
154.912
143.000
153.242
|367,44190
304,84321
361,17929
319,33185
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
—
—
—
|13
—
—
—
|148.657
—
—
—
|366,93187
—
—
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|37+0
34+0
34+0
30+0
|37
34
34
30
|158.157
154.167
174.000
191.851
|360,62037
305,28635
339,97809
298,70489
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|194.331
205.193
177.000
174.146
|340,09698
279,94563
337,99990
307,46613
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
42+0
34+0
—
|42
42
34
—
|200.470
214.845
179.000
—
|337,08012
275,98731
336,76080
—
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|229.148
236.078
198.000
—
|323,93222
267,68485
325,93113
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|269.078
—
—
—
|308,32799
—
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
—
—
|4
5
—
—
|Dolmadı
267.694
—
—
|Dolmadı
257,19391
—
—