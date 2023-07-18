Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:37

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercihler için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Sayısal puan türüyle alan 4 yıllık Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Türkiye'de son zamanlarda tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları