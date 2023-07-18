Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:37

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercihler için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Sayısal puan türüyle alan 4 yıllık Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Türkiye'de son zamanlarda tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte devlet ve özel üniversitelerdeki bölümlerin puanları, başarı sıralamaları öğrenciler tarafından araştırılmakta. Öğrenciler üniversite tercihlerinde başarı sıralamaları üzerinden bölümlere yerleştirilecekler. İşte YÖK Atlas ile 2023 Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları listesi

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2022

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 85+3
90+3
90+3
90+3		 88
93
93
93		 5.000
6.134
6.420
6.418		 524,16765
468,18473
518,08843
502,06789
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0
6+0
3+0		 6
6
6
3		 19.247
24.753
26.600
34.604		 497,39604
425,74265
484,17830
442,83161
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
45+2
40+1		 62
62
47
41		 40.619
39.600
36.200
44.263		 468,86538
404,78353
471,82027
428,15590
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
8+0
6+0
 7
8
6
 41.761
44.123
45.600
 467,56256
399,27358
460,36305
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
5+0
5+0		 8
8
5
5		 49.541
49.776
34.500
27.332		 458,14201
392,48017
473,89774
454,93255
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0


 6


 49.644


 458,03345
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0


 6


 61.273


 444,72215
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2


 52


 74.247


 430,66570
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 78.185
67.700
60.900
58.476		 426,53450
372,95575
442,63864
408,19550
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 147.928
154.912
143.000
153.242		 367,44190
304,84321
361,17929
319,33185
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 13+0


 13


 148.657


 366,93187
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 37+0
34+0
34+0
30+0		 37
34
34
30		 158.157
154.167
174.000
191.851		 360,62037
305,28635
339,97809
298,70489
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 194.331
205.193
177.000
174.146		 340,09698
279,94563
337,99990
307,46613
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 42+0
42+0
34+0
 42
42
34
 200.470
214.845
179.000
 337,08012
275,98731
336,76080
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 229.148
236.078
198.000
 323,93222
267,68485
325,93113
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 12+0


 12


 269.078


 308,32799
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
5+0

 4
5

 Dolmadı
267.694

 Dolmadı
257,19391
SON DAKİKA