HAVACILIK YÖNETİMİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Havacılık Yönetimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Havacılık Yönetimi taban puanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercihler için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Eşit ağırlık puan türüyle alan 4 yıllık Havacılık Yönetimi, Türkiye'de son zamanlarda tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte Havacılık Yönetimi taban puanları ve kontenjanları
HAVACILIK YÖNETİMİ TABAN PUANLARI 2022
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
6+0
6+0
4+0
|5
6
6
4
|16.098
25.771
28.700
37.062
|432,48006
369,95679
406,39129
388,74334
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0
10+0
13+0
8+0
|7
10
13
8
|103.635
101.579
63.000
64.547
|377,22247
319,55472
382,88678
368,16210
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0
6+0
6+0
4+0
|3
6
6
4
|108.246
110.605
70.800
69.040
|375,18277
315,56168
378,63603
365,37269
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sivil Havacılık Yüksekokulu
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0
6+0
5+0
3+0
|4
6
5
3
|124.535
131.665
134.000
111.550
|368,44083
307,11624
349,13516
342,41222
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
11+0
10+0
5+0
|9
11
10
5
|162.848
167.274
117.000
80.801
|354,45076
294,83015
356,51668
358,36414
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|165.715
163.920
119.000
107.625
|353,48010
295,90985
355,70849
344,29168
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
6+0
15+0
15+0
|6
6
15
15
|184.106
172.864
177.000
176.227
|347,56731
293,11190
332,75999
317,15672
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
10+0
11+0
6+0
|5
10
11
6
|185.494
197.809
191.000
152.387
|347,13800
286,02089
328,06749
325,50324
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0
4+0
5+0
3+0
|3
4
5
3
|199.603
192.233
153.000
131.730
|342,97462
287,52610
341,70185
333,58517
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
11+0
10+0
5+0
|5
11
10
5
|208.305
217.850
227.000
164.560
|340,51053
280,88102
316,75618
321,10247
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sivil Havacılık Yüksekokulu
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0
6+0
5+0
3+0
|4
6
5
3
|215.114
226.718
259.000
181.003
|338,65687
278,69156
308,13632
315,59490
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
10+0
9+0
4+0
|5
10
9
4
|232.377
273.287
271.000
203.121
|334,19803
268,53794
304,86423
308,79892
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
9+0
11+0
6+0
|6
9
11
6
|242.856
198.856
155.000
99.939
|331,64650
285,73124
341,02999
348,11298
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|244.039
222.775
164.000
143.813
|331,35726
279,65129
337,36208
328,73197
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
12+0
11+0
6+0
|5
12
11
6
|246.903
263.163
225.000
181.152
|330,66203
270,59032
317,42333
315,54732
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|273.666
267.149
190.000
182.818
|324,57448
269,77746
328,60390
315,01394
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|293.584
293.815
254.000
240.510
|320,36940
264,54795
309,35391
298,66783
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
6+0
6+0
—
|6
6
6
—
|298.291
308.326
296.000
—
|319,43005
261,86167
298,86917
—
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
9+0
9+0
—
|5
9
9
—
|298.926
318.947
326.000
—
|319,30371
259,97553
292,13742
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
8+0
—
—
|10
8
—
—
|303.909
313.156
—
—
|318,29537
260,99966
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|305.268
341.429
269.000
258.432
|318,01999
256,19343
305,50916
294,32567
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0
4+0
9+0
—
|13
4
9
—
|328.771
345.765
420.000
—
|313,52338
255,48056
274,11150
—
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|347.179
351.239
262.000
250.732
|310,20774
254,59790
307,18476
296,20209
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
3+0
9+0
—
|5
3
9
—
|353.494
355.289
447.000
—
|309,11315
253,97131
269,59854
—
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
9+0
9+0
—
|10
9
9
—
|354.456
350.271
373.000
—
|308,95040
254,75232
282,59104
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|366.499
381.733
296.000
268.401
|306,89772
249,90531
298,87038
292,04800
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|371.851
351.851
250.000
218.458
|305,99797
254,50027
310,42920
304,47580
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sivil Havacılık Yüksekokulu
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|401.134
433.613
298.000
264.378
|301,33093
242,60844
298,35537
292,94874
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sivil Havacılık Yüksekokulu
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|401.591
440.421
312.000
279.933
|301,26223
241,71090
295,16542
289,48265
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|411.333
448.090
272.000
252.833
|299,79286
240,70660
304,64789
295,69052
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Sivil Havacılık Yüksekokulu
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|423.088
442.752
305.000
284.927
|298,05257
241,39807
296,74260
288,38868
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
1+0
1+0
—
|1
1
1
—
|445.918
488.907
581.000
—
|294,73100
235,60149
250,30056
—
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|456.933
472.407
331.000
310.629
|293,17590
237,63515
291,05373
283,07943
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Devlet)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|470.996
—
—
—
|291,27823
—
—
—
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|488.919
517.710
420.000
—
|288,95613
231,88423
274,03228
—
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sivil Havacılık Yüksekokulu
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
—
—
|31
31
—
—
|490.000
558.930
—
—
|288,81305
224,69261
—
—