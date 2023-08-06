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Haberler Fotohaber Havalar ne zaman soğuyacak, serinleyecek? İşte Meteoroloji 7-8-9-10-11 Ağustos haftalık hava durumu tahminleri
Giriş Tarihi: 06.08.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 12:40

Havalar ne zaman soğuyacak, serinleyecek? İşte Meteoroloji 7-8-9-10-11 Ağustos haftalık hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni haftaya dair hava durumu tahminleri merakla bekleniyor. Bu kapsamda ise sıcak havalarla mücadele eden binlerce kişi "Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sıcaklıkların bu hafta da yine mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken vatandaşlar Meteorolojik uyarıları yakından takip ediyor. Peki, Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak? İşte detaylar.

Havalar ne zaman soğuyacak, serinleyecek? İşte Meteoroloji 7-8-9-10-11 Ağustos haftalık hava durumu tahminleri

Bunaltıcı sıcaklar tüm Türkiye'yi etkisi altına alırken milyonlar "Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmin raporuna göre; Marmara Bölesi'nde bugün hava; Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak? İşte MGM hava durumu tahminleri ile yeni haftadan uyarılar…

Havalar ne zaman soğuyacak, serinleyecek? İşte Meteoroloji 7-8-9-10-11 Ağustos haftalık hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Havalar ne zaman soğuyacak, serinleyecek? İşte Meteoroloji 7-8-9-10-11 Ağustos haftalık hava durumu tahminleri

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Havalar ne zaman soğuyacak, serinleyecek? İşte Meteoroloji 7-8-9-10-11 Ağustos haftalık hava durumu tahminleri

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Havalar ne zaman soğuyacak, serinleyecek? İşte Meteoroloji 7-8-9-10-11 Ağustos haftalık hava durumu tahminleri
TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
07 Ağustos Pazartesi 22 35 22 75 9 9,9 38 16,8 30,4
08 Ağustos Salı 21 37 18 65 18 9,7 39 16,6 30,5
09 Ağustos Çarşamba 21 33 27 69 17 13 36 16,8 30,6
10 Ağustos Perşembe 20 34 25 67 16 10,1 36,1 16,6 30,3
11 Ağustos Cuma 21 32 26 87 17 8 35,6 16,2 29,8
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