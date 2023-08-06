Havalar ne zaman soğuyacak, serinleyecek? İşte Meteoroloji 7-8-9-10-11 Ağustos haftalık hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni haftaya dair hava durumu tahminleri merakla bekleniyor. Bu kapsamda ise sıcak havalarla mücadele eden binlerce kişi "Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sıcaklıkların bu hafta da yine mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken vatandaşlar Meteorolojik uyarıları yakından takip ediyor. Peki, Havalar ne zaman serinleyecek, soğuyacak? İşte detaylar.
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|07 Ağustos Pazartesi
|22
|35
|22
|75
|9
|9,9
|38
|16,8
|30,4
|08 Ağustos Salı
|21
|37
|18
|65
|18
|9,7
|39
|16,6
|30,5
|09 Ağustos Çarşamba
|21
|33
|27
|69
|17
|13
|36
|16,8
|30,6
|10 Ağustos Perşembe
|20
|34
|25
|67
|16
|10,1
|36,1
|16,6
|30,3
|11 Ağustos Cuma
|21
|32
|26
|87
|17
|8
|35,6
|16,2
|29,8