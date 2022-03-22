Havalı Sözler: Biyografiye Yazılacak, Paylaşılacak, Kısa ve Uzun, Afilli Cool, En Havalı Sözler ve Mesajlar

Sosyal mecraları sıklıkla kullanan kişiler biyografilerinde kendilerini ya da o anki ruhsal hallerini içeren havalı sözler ve mesajlara yer verebiliyor. Kimi zaman bir hayat mottosu kimi zaman da hislere özel yazılan bu tarz cool sözler pek çoğumuzun ilgisini çekebiliyor. Eğer sizler de sosyal ağlarda biyografinizde ya da paylaşımlarınızın altında havalı sözler yazmak istiyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz. İşte en cool ve afilli, biyografiye yazılacak ve paylaşılacak havalı sözler, mesajlar!