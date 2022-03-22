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Haberler FotoHaber Havalı Sözler: Biyografiye Yazılacak, Paylaşılacak, Kısa ve Uzun, Afilli Cool, En Havalı Sözler ve Mesajlar
Giriş Tarihi: 22.03.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 11:46

Havalı Sözler: Biyografiye Yazılacak, Paylaşılacak, Kısa ve Uzun, Afilli Cool, En Havalı Sözler ve Mesajlar

Sosyal mecraları sıklıkla kullanan kişiler biyografilerinde kendilerini ya da o anki ruhsal hallerini içeren havalı sözler ve mesajlara yer verebiliyor. Kimi zaman bir hayat mottosu kimi zaman da hislere özel yazılan bu tarz cool sözler pek çoğumuzun ilgisini çekebiliyor. Eğer sizler de sosyal ağlarda biyografinizde ya da paylaşımlarınızın altında havalı sözler yazmak istiyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz. İşte en cool ve afilli, biyografiye yazılacak ve paylaşılacak havalı sözler, mesajlar!

Havalı Sözler: Biyografiye Yazılacak, Paylaşılacak, Kısa ve Uzun, Afilli Cool, En Havalı Sözler ve Mesajlar

Düşünceleri, hisleri ya da yaşanılan durumları uzun uzadıya anlatmaya gerek kalmayan cool biyografi sözleri genellikle bir iki cümlelik içeriklerdendir. Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter başta olmak üzere farklı sosyal ağlarda da kullanabileceğiniz onlarca farklı havalı söz ve mesajları sizler için bir araya topladık. İşte en etkileyici, cool ve afilli havalı sözler ve mesajlar!

Havalı Sözler: Biyografiye Yazılacak, Paylaşılacak, Kısa ve Uzun, Afilli Cool, En Havalı Sözler ve Mesajlar

Biyografiye Yazılacak Kısa ve Uzun Cool Sözler

Sosyal ağlarda hem biyografi hem gönderi hem de durum mesajlarınızda kullanabileceğiniz havalı sözler genellikle birilerine gönderilen mesajlardan oluşur. İsim belirtilmeden yapılan her paylaşım karşı taraftaki kişilerin duygu ve düşüncelerine etki etmek için tercih edilir. Bu konuda sizler için hazırladığımız cool sözler listemize bir göz atmadan profilinizi düzenlemeyin deriz.

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Havalı Sözler: Biyografiye Yazılacak, Paylaşılacak, Kısa ve Uzun, Afilli Cool, En Havalı Sözler ve Mesajlar

Kimi takip etmek istediğiniz gayet açık değil mi?
Bu saatten sonra bazıları anca girip girip profil sözlerimizi takip eder.

Havalı Sözler: Biyografiye Yazılacak, Paylaşılacak, Kısa ve Uzun, Afilli Cool, En Havalı Sözler ve Mesajlar

Bu hayatta iki tür insan bulunur. Ben ve diğerleri, haksız mıyım?
Boşuna bakmayın gençler, hanım kapalı çok oldu.

Havalı Sözler: Biyografiye Yazılacak, Paylaşılacak, Kısa ve Uzun, Afilli Cool, En Havalı Sözler ve Mesajlar

Hayal dünyamın renkli şizofrenisine hoş geldiniz.
Bazen hayal bazen gerçek. Belki de hiç yok!

Havalı Sözler: Biyografiye Yazılacak, Paylaşılacak, Kısa ve Uzun, Afilli Cool, En Havalı Sözler ve Mesajlar

Şarap gibi kadınlar içkiden anlamayan erkeklerin elinde heba oluyor.
Sevmek için yürek evlenmek için para lazım azizim!

Havalı Sözler: Biyografiye Yazılacak, Paylaşılacak, Kısa ve Uzun, Afilli Cool, En Havalı Sözler ve Mesajlar

Dünyaları sığdırdığım gönlüme sen artık fazlalıksın.
Giderken kapıyı açık bırak yeni gelenler zorlanmasın.

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