Hayatımın Neşesi oyuncuları kimler? TRT 1 yeni dizisi Hayatımın Neşesi konusu nedir, nerede çekiliyor?

Hayatımın Neşesi'nde Aileye yeni gelen gelin adayı Aylin'in bir anda ortaya çıkmasıyla bir dizi yanlış anlaşılmalar silsilesinin ardından Neşe hayatını sorguluyor. Ve hayallerini gerçekleştirmek için hiç de geç olmadığını fark ediyor.

Fakat bu seferki yeni deneyimi, üniversiteden eski bir arkadaşı olan ve Neşe'ye karşı bazı kırgınlıkları olan Profesör Sevda'nın karşısına çıkaracağı zorluklarla dolu bir mücadele başlatıyor.