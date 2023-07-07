Hayatımın Neşesi oyuncuları kimler? TRT 1 yeni dizisi Hayatımın Neşesi konusu nedir, nerede çekiliyor?

Hayatımın Neşesi oyuncuları ve konusu gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'in yer aldığı TRT 1 dizisi, 7 Temmuz 2023 Cuma akşamı ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Yaz akşamlarını renklendirecek olan yapım, usta oyuncularla genç isimleri buluşturuyor. Hayatımın Neşesi konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Merakla beklenen dizi, Neşe'nin hikayesi ile iç içe geçen renkli ve neşeli bir aile komedisi sunuyor. Peki, Hayatımın Neşesi oyuncuları kimler, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte, Hayatımın Neşesi konusu ve dizi hakkında tüm merak edilenler…