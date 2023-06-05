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Haberler Fotohaber Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar? Enflasyon oranı ile 2023 Haziran kira artış oranı hesaplama
Giriş Tarihi: 05.06.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 09:49

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar? Enflasyon oranı ile 2023 Haziran kira artış oranı hesaplama

Kira artış oranı hesaplama işlemleri TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak Mayıs ayı enflasyon oranı ile birlikte başlayacak. TEFE - TÜFE rakamlarının etkili olduğu kira zammı Adalet Bakanlığı kararı doğrultusunda konutlar için sabitlenmişti. Yeni aya girilmesiyle beraber yüzde 25 sınırı uygulamasının geçerlilik tarihi sorgulanmaya başlandı. Haziran kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar soruları gündemdeki yerini aldı. Ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmayı sağlayan güncel kira artışı son durum merak konusu oldu. Peki, 2023 Haziran kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, hesaplama nasıl yapılır? İşte, son durum…

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar? Enflasyon oranı ile 2023 Haziran kira artış oranı hesaplama

Haziran kira artış oranı hesaplama işlemleri hız kazandı. Mayıs enflasyon oranı 5 Haziran Pazartesi bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından kamuoyu le paylaşılacak. Bilindiği üzere konut ve işyerleri için kira zammı enflasyon verileri baz alınarak hesaplanıyor. Ancak konutlardaki kira artışı Adalet Bakanlığı kararı ile bir süredir sabit tutuluyor. Yüzde 25 sınırı uygulamasının geçerlilik tarihi bu yıl içinde sona erecek. Bu noktada 2023 Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, TEFE - TÜFE oranları sonrası kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte, detaylar…

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar? Enflasyon oranı ile 2023 Haziran kira artış oranı hesaplama

2023 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak Haziran'ın 3'ü hafta sonuna denk geldiğinden bu tarih değişti.

Yılın beşinci ayı olan Mayıs enflasyon rakamları 5 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

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Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar? Enflasyon oranı ile 2023 Haziran kira artış oranı hesaplama

2023 HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

On iki aylık ortalamalara göre haziran ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs enflasyon verisi sonrası haziran kira artış oranı netlik kazanacak.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar? Enflasyon oranı ile 2023 Haziran kira artış oranı hesaplama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar? Enflasyon oranı ile 2023 Haziran kira artış oranı hesaplama

KİRA DÜZENLEMESİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın yaptığı ortak çalışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Vergi kanunlarımızda ve diğer kanunlarımızda bu konularla alakalı yeterli mevzuatlar var. O mevcut mevzuattan da ilham alarak oradaki bazı öneriler kanunda geçen kısımlar var. Oradaki bazı rakamlar, oranları biz 'Acaba bu dönemde fahiş kira artışları karşılığında bunu uygulayabilir miyiz?' bakılıyor.

Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin daha makul olacağı, çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Onun üzerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu geçici bir düzenleme olacaktır" dedi.

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