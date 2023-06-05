Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar? Enflasyon oranı ile 2023 Haziran kira artış oranı hesaplama

Kira artış oranı hesaplama işlemleri TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak Mayıs ayı enflasyon oranı ile birlikte başlayacak. TEFE - TÜFE rakamlarının etkili olduğu kira zammı Adalet Bakanlığı kararı doğrultusunda konutlar için sabitlenmişti. Yeni aya girilmesiyle beraber yüzde 25 sınırı uygulamasının geçerlilik tarihi sorgulanmaya başlandı. Haziran kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar soruları gündemdeki yerini aldı. Ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmayı sağlayan güncel kira artışı son durum merak konusu oldu. Peki, 2023 Haziran kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, hesaplama nasıl yapılır? İşte, son durum…