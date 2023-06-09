Haziran kira artış oranı belli oldu! Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Giriş Tarihi: 09.06.2023 22:53
Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
22:53
Haziran ayı kira artış oranı belirlendi. Binlerce kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren bu konu hakkındaki son detayları sorguluyor. 2023 kira artış oranı açıklamalarına göre ev sahipleri ev kiralarında artışa gidecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan enflasyon oranları neticesinde 2023 haziran kira artış oranı netleşti. TEFE- TÜFE rakamlarının etkili olduğu kira zammında son gelişmeler sıcağı sıcağına takip ediliyor. Kira zammına %25 sınırı geçerliliğini korurken haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç 2023 araştırılıyor. İşte, yanıtı…