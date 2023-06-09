Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Haziran kira artış oranı belli oldu! Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 09.06.2023 22:53 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 22:53

Haziran kira artış oranı belli oldu! Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Haziran ayı kira artış oranı belirlendi. Binlerce kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren bu konu hakkındaki son detayları sorguluyor. 2023 kira artış oranı açıklamalarına göre ev sahipleri ev kiralarında artışa gidecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan enflasyon oranları neticesinde 2023 haziran kira artış oranı netleşti. TEFE- TÜFE rakamlarının etkili olduğu kira zammında son gelişmeler sıcağı sıcağına takip ediliyor. Kira zammına %25 sınırı geçerliliğini korurken haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç 2023 araştırılıyor. İşte, yanıtı…

Haziran kira artış oranı belli oldu! Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Haziran ayıyla birlikte en çok sorgulanan konuların başında haziran ayı kira artış oranı geliyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile kira zammı oranı belirleniyor. TEFE-TÜFE rakamlarının etkili olduğu kira zammında son gelişmeler binlerce kiracı ve ev sahibinin merceğine girdi. Peki, haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte, 2023 kira artış oranı ile güncel kiralar…

Haziran kira artış oranı belli oldu! Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Haziran kira artış oranı belli oldu! Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

On iki aylık ortalamalara göre haziran ayı kira artış oranı %63,72 olarak belirlendi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

Haziran kira artış oranı belli oldu! Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

KİRA DÜZENLEMESİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın yaptığı ortak çalışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Vergi kanunlarımızda ve diğer kanunlarımızda bu konularla alakalı yeterli mevzuatlar var. O mevcut mevzuattan da ilham alarak oradaki bazı öneriler kanunda geçen kısımlar var. Oradaki bazı rakamlar, oranları biz 'Acaba bu dönemde fahiş kira artışları karşılığında bunu uygulayabilir miyiz?' bakılıyor.

Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin daha makul olacağı, çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Onun üzerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu geçici bir düzenleme olacaktır" dedi.

Haziran kira artış oranı belli oldu! Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı 2023 Temmuz ayına kadar bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçemeyecek.

Örneğin mevcut kirası 3 bin TL olan bir evin kira artış oranı %25 olduğundan en fazla 750 TL zam yapılabilecek.

Bu durumda mevcut kira 3 bin 750 TL'ye yükselmiş olacak. %25'in üzerinde zam yapılması durumunda kiracılar, ev sahipleri yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinden haklarını arayabilecek.

SON DAKİKA