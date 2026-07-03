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Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:34

HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni hemşire maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca kamu çalışanının kilitlendiği Temmuz zammı dönemi başladı. TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte yeni hemşire maaşı ne kadar sorusu yeniden şekilleniyor. İşte, 2026 yılı ikinci yarısı için en net verilerle adım adım hemşire maaş zammı hesaplama tablosu ve merak edilen tüm kritik detaylar.

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HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni hemşire maaşları ne kadar olacak?

Sağlık çalışanlarının gözü kulağı, memur zammı ve toplu sözleşme farkıyla belirlenecek yeni rakamlara çevrildi. Yılın ilk yarısındaki kümülatif enflasyon rakamları taban matrahı oluştururken, 5/1 derecesindeki bir sağlık personelinin alacağı taban ücret de bu sabah itibarıyla güncelleniyor. Zamlı hemşire maaşları da her meslek gibi günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor.

HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni hemşire maaşları ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLUYOR

Memur maaşlarına yapılacak artışın temel direğini TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri belirliyor. Yılın ilk döneminde alınan yüzde 11'lik toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon kümülatif olarak birikerek cebe fark olarak yansıyor.

Haziran ayı verilerinin sisteme işlenmesiyle birlikte, kamu görevlilerinin yasal olarak hak kazandığı net enflasyon farkı ve ikinci yarıyıl için geçerli olan yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı birleştirilerek nihai çarpan elde ediliyor. Son veri bugün saat 10.00'da belli oluyor.

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HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni hemşire maaşları ne kadar olacak?

HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan personellerin kazançları da bugünün konuları arasında.

Ocak ayında 74,770 TL olan üniversite mezunu hemşire maaşları temmuz zammıyla güncelleniyor.

HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni hemşire maaşları ne kadar olacak?

Beklentiler ışığında memur zammı ornaının %13,75'e ulaşması halinde zamlı hemşire maaşı 85.047 TL seviyesine çıkacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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