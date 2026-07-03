Haberler
Fotohaber
HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni hemşire maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:34
HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni hemşire maaşları ne kadar olacak?
Milyonlarca kamu çalışanının kilitlendiği Temmuz zammı dönemi başladı. TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte yeni hemşire maaşı ne kadar sorusu yeniden şekilleniyor. İşte, 2026 yılı ikinci yarısı için en net verilerle adım adım hemşire maaş zammı hesaplama tablosu ve merak edilen tüm kritik detaylar.