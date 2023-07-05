HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Memur maaş zammı ile zamlı hemşire maaşları ne kadar olacak, kaç TL, açıklandı mı?

Hemşire maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı dahil hesaplanacak memur zammı ile beraber milyonlarca vatandaşın geliri değişecek. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği en düşük memur maaşının 22 bin TL olmasına ilişkin karar bugün Meclis gündemine geliyor. Bu noktada ise yeni ve zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak Ocak ayında artış yaşayan maaşlar yılın ikinci yarısı için yeniden değerlendiriliyor. Hemşire maaşlarına yapılacak zam oranı mesleği icra eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Memur zammı ile zamlı hemşire maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, hangi ay yatacak? İşte, detaylar...