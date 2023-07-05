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Haberler Fotohaber HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Memur maaş zammı ile zamlı hemşire maaşları ne kadar olacak, kaç TL, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 11:02

HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Memur maaş zammı ile zamlı hemşire maaşları ne kadar olacak, kaç TL, açıklandı mı?

Hemşire maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı dahil hesaplanacak memur zammı ile beraber milyonlarca vatandaşın geliri değişecek. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği en düşük memur maaşının 22 bin TL olmasına ilişkin karar bugün Meclis gündemine geliyor. Bu noktada ise yeni ve zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak Ocak ayında artış yaşayan maaşlar yılın ikinci yarısı için yeniden değerlendiriliyor. Hemşire maaşlarına yapılacak zam oranı mesleği icra eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Memur zammı ile zamlı hemşire maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, hangi ay yatacak? İşte, detaylar...

HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Memur maaş zammı ile zamlı hemşire maaşları ne kadar olacak, kaç TL, açıklandı mı?

Zamlı hemşire maaşları ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Temmuz memur maaş zammı ile öğretmen, polis ve doktor gibi mesleklerin maaşları tekrar hesaplanacak. Bu noktada hemşire maaşları zam oranı için de heyecanlı bekleyiş başladı. Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak zam, enflasyon rakamları ile belirleniyor. Hemşire maaş zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Peki, yeni ve zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, zamlı hemşire maaşı 2023 tutarı…

HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Memur maaş zammı ile zamlı hemşire maaşları ne kadar olacak, kaç TL, açıklandı mı?

SON DAKİKA: 6 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç emekli ve memur zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,78, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,56 oldu. Nihai memur maaş zammı ek zamlarla açıklanacak.

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HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Memur maaş zammı ile zamlı hemşire maaşları ne kadar olacak, kaç TL, açıklandı mı?

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Lisans mezunu hemşire maaş zammı 2023

5/1 derecesinde üniversite mezunu olarak çalışan hemşire 15 bin 611 TL maaş alıyor.

6 aylık enflasyon farkına (%17,56) göre hemşire maaşı 18 bin 352 TL olacak.

%30 yapılması halinde 20 bin 294 TL, ek 5000 TL eklendiğinde ise 25 bin 294 TL olacak.

Uzman doktor temmuz maaş zammı 2023

1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 24 bin 743 TL maaş alıyor.

6 aylık enflasyon farkına (%17,56) göre hemşire maaşı 29 bin 088 TL olacak.

%30 yapılması halinde 32 bin 166 TL, ek 5000 TL eklendiğinde ise 37 bin 166 TL olacak.

HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Memur maaş zammı ile zamlı hemşire maaşları ne kadar olacak, kaç TL, açıklandı mı?
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HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Memur maaş zammı ile zamlı hemşire maaşları ne kadar olacak, kaç TL, açıklandı mı?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. 2023 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı yüzde 85,68 oranında artarak 22 bin TL düzeyine yükselecek.

Kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunulacak. Diğer memur maaşları da enflasyon farkı, refah payı ve seyyanen artışlarla belli olacak.

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