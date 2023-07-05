HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Memur maaş zammı ile zamlı hemşire maaşları ne kadar olacak, kaç TL, açıklandı mı?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. 2023 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı yüzde 85,68 oranında artarak 22 bin TL düzeyine yükselecek.

Kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunulacak. Diğer memur maaşları da enflasyon farkı, refah payı ve seyyanen artışlarla belli olacak.