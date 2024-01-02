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Haberler Fotohaber Hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 hemşire maaş zammı hesaplama
Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:11 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 20:11

Hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 hemşire maaş zammı hesaplama

Hemşire maaşı 2024 Ocak zammı için heyecanlı bekleyişte sona geliniyor. TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyon oranı sonrası 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek. Memur ve memur emeklileri bu rakama ilaveten yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak. Akabinde emekli ve memur zammı belli olacak. Bu noktada "Yeni ve zamlı hemşire maaşları ne kadar olacak, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Hemşire maaşlarına ilişkin yeni hesaplamalar dikkat çekiyor. Peki, zamlı hemşire maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek, hangi ay yatacak? İşte, detaylar…

Hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 hemşire maaş zammı hesaplama

Hemşire maaşı 2024 Ocak zammı ardından hesaplanacak. Aralık enflasyon rakamının belli olmasının ardından yılın ikinci yarısına ait 6 aylık fark öğretmen, polis, bekçi ve kaymakam gibi mesleklerin maaşları tekrar hesaplanacak. Ne kadar maaş alacağını merak eden sağlık çalışanları araştırmalarını hızlandırdı. Yeni hemşire maaşları ne kadar olacak, kaç TL sorusu yanıt arıyor. Peki, hemşire maaşı ne kadar olacak, zamlı aylıklar ne zaman yatacak? İşte yanıtı…

Hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 hemşire maaş zammı hesaplama

2024 OCAK ZAMMI İLE HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak Çarşamba günü yarın saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Memur maaş zammı oranlarının belli olmasıyla hemşire maaşları da kesinlik kazanacak.

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşecek.

Zamlı hemşire maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 hemşire maaş zammı hesaplama

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

Hemşireler Ocak-Temmuz ayları arasında maaşlarını zamlı alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan son yaptığı açıklamada memur maaşlarındaki artışın %50'yi bulacağını ifade etmişti.

Hemşire maaşlarına %50 zam gelmesi durumunda 5/1 derecesinde görev yapan hemşirenin maaşı 26 bin 440 liradan 39 bin 660 liraya yükselecek.

Hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 hemşire maaş zammı hesaplama

ZAMLI HEMŞİRE MAAŞI NE ZAMAN YATAR?
Memurlar maaşlarını ay ortasında alıyor. Yarın açıklanacak enflasyon rakamları ile beraber memurların alacağı zam oranları belli olacak. Zamlı maaş Ocak ayının 15'inde yatırılacak.

Hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 hemşire maaş zammı hesaplama
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