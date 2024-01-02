Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
20:11
Hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 hemşire maaş zammı hesaplama
Hemşire maaşı 2024 Ocak zammı için heyecanlı bekleyişte sona geliniyor. TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyon oranı sonrası 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek. Memur ve memur emeklileri bu rakama ilaveten yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak. Akabinde emekli ve memur zammı belli olacak. Bu noktada "Yeni ve zamlı hemşire maaşları ne kadar olacak, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Hemşire maaşlarına ilişkin yeni hesaplamalar dikkat çekiyor. Peki, zamlı hemşire maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek, hangi ay yatacak? İşte, detaylar…