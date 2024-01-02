Hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 hemşire maaş zammı hesaplama

Hemşire maaşı 2024 Ocak zammı ardından hesaplanacak. Aralık enflasyon rakamının belli olmasının ardından yılın ikinci yarısına ait 6 aylık fark öğretmen, polis, bekçi ve kaymakam gibi mesleklerin maaşları tekrar hesaplanacak. Ne kadar maaş alacağını merak eden sağlık çalışanları araştırmalarını hızlandırdı. Yeni hemşire maaşları ne kadar olacak, kaç TL sorusu yanıt arıyor. Peki, hemşire maaşı ne kadar olacak, zamlı aylıklar ne zaman yatacak? İşte yanıtı…