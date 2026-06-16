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Giriş Tarihi: 16.06.2026 15:37 Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 15:42

Hicri Yılbaşı İbadetleri: Diyanet ile Muharrem ayında neler yapılır? Kılınacak namazlar ve okunacak dualar

İslam alemi, 16 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla 1448 hicri yılına adım atıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı rehberliğinde Muharrem ayı ibadetleri ve faziletleri, bu mübarek dönemi ihya etmek isteyen milyonlarca Müslüman tarafından titizlikle inceleniyor. Haram aylar arasında yer alan bu kutlu zaman diliminde gerçekleştirilecek zikirler, tutulacak nafile oruçlar ve ifa edilecek namazlar için ibadet takvimi çıkarıldı.

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Hicri Yılbaşı İbadetleri: Diyanet ile Muharrem ayında neler yapılır? Kılınacak namazlar ve okunacak dualar

Yeni bir manevi dönemin kapısını aralayan bu özel tarih, bugün itibarıyla tüm dünyada idrak edilmeye başlandı. Müslümanlar için tövbe ve arınma vesilesi olan bu günlerde, yüce Allah'ın rahmetine sığınmak adına Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) sünnetleri hayatın merkezine taşınıyor. Hicri yılbaşı ibadetleri ile Muharrem ayı'nda okunacak dualar, sureler ve kılınacak namazlar merak konusu.

Hicri Yılbaşı İbadetleri: Diyanet ile Muharrem ayında neler yapılır? Kılınacak namazlar ve okunacak dualar

MUHARREM AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 16 Haziran 2026 tarihi, İslam dünyasında yeni yılın ve Muharrem ayının ilk günü olarak kabul ediliyor. Kelime anlamı "haram kılınan, hürmet edilen" olan Muharrem, Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilmiştir. Bu dönemde gerçekleştirilen her salih amel, diğer aylara kıyasla çok daha yüksek bir manevi mükafata vesile olur. Müslümanlar, geçmiş yılın muhasebesini yaparak ve hatalarından ders çıkararak bu temiz sayfayı en doğru şekilde değerlendirmekle mükelleftir.

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Hicri Yılbaşı İbadetleri: Diyanet ile Muharrem ayında neler yapılır? Kılınacak namazlar ve okunacak dualar

HİCRİ YILBAŞI GECESİ YAPILACAK İBADETLERİ

Manevi büyüklerin tavsiyelerine ve fıkıh kaynaklarına göre, Muharrem ayının ilk gecesi ve ilk günü nafile namazlar kılınması müstehaptır.

İlk Gece Namazı: Muharrem ayının birinci gecesinde, her rekatta Fatiha suresinden sonra 10 defa İhlas suresi okunmak suretiyle 10 rekat namaz kılınması tavsiye edilir. Bu namazın ardından yeni yılın hayırlı geçmesi için dua edilir.

İlk Gün Namazı: Muharrem ayının birinci günü ise niyet edilerek 2 rekat kuşluk veya nafile namazı kılınabilir. Her rekatta Fatiha'dan sonra Ayetü'l-Kürsi ve İhlas surelerinin okunması fazileti artırmaktadır.

Hicri Yılbaşı İbadetleri: Diyanet ile Muharrem ayında neler yapılır? Kılınacak namazlar ve okunacak dualar

MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUALAR VE SURELER

Yeni hicri yıla girerken dillerden düşürülmemesi gereken en önemli zikir "Hicri Sene Başı Duası"dır. Bu duanın Muharrem'in ilk günü akşam ezanından önce 3 defa okunması gelenekselleşmiştir. Duada, gelecek bir yıl boyunca şeytanın şerrinden korunmak ve Allah'ın rızasına ulaştıracak amellere muvaffak olmak istenir.

Hicri Yılbaşı İbadetleri: Diyanet ile Muharrem ayında neler yapılır? Kılınacak namazlar ve okunacak dualar

Ayrıca bu mukaddes günlerde Kur'an-ı Kerim'den Yasin, Fetih, Mülk ve Nebe surelerinin sıklıkla tilavet edilmesi, kalplerin cilalanması ve hanelerin bereketlenmesi açısından büyük önem taşır.

Hicri Yılbaşı İbadetleri: Diyanet ile Muharrem ayında neler yapılır? Kılınacak namazlar ve okunacak dualar

İDRAK EDİLECEK ZİKİRLER, SALAVATLAR VE TÖVBE İSTİĞFARLAR

Hicri yılbaşı, bireysel manevi temizlik için en ideal zaman dilimidir. Günahlardan arınmak amacıyla günde en az 100 defa "Estağfirullah el-Azim ve etûbü ileyh" diyerek tövbe istiğfarda bulunulmalıdır. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimiz'e bağlılığı göstermek adına salavat-ı şerifeler getirilmelidir.

Hicri Yılbaşı İbadetleri: Diyanet ile Muharrem ayında neler yapılır? Kılınacak namazlar ve okunacak dualar

Muharrem ayının ilk on gününde her gün başında ve sonunda Kelime-i Tevhid çekmek, "Ya Rahman, Ya Rahim" esmalarıyla zikretmek ve ihtiyaç sahiplerine sadaka vererek gönül almak, bu ayın bereketini evlerimize taşımanın en güzel yollarındandır.

Hicri Yılbaşı İbadetleri: Diyanet ile Muharrem ayında neler yapılır? Kılınacak namazlar ve okunacak dualar
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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