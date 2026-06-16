Hicri Yılbaşı İbadetleri: Diyanet ile Muharrem ayında neler yapılır? Kılınacak namazlar ve okunacak dualar

MUHARREM AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 16 Haziran 2026 tarihi, İslam dünyasında yeni yılın ve Muharrem ayının ilk günü olarak kabul ediliyor. Kelime anlamı "haram kılınan, hürmet edilen" olan Muharrem, Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilmiştir. Bu dönemde gerçekleştirilen her salih amel, diğer aylara kıyasla çok daha yüksek bir manevi mükafata vesile olur. Müslümanlar, geçmiş yılın muhasebesini yaparak ve hatalarından ders çıkararak bu temiz sayfayı en doğru şekilde değerlendirmekle mükelleftir.