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Hicri Yılbaşı İbadetleri: Diyanet ile Muharrem ayında neler yapılır? Kılınacak namazlar ve okunacak dualar
Giriş Tarihi: 16.06.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 15:42
Hicri Yılbaşı İbadetleri: Diyanet ile Muharrem ayında neler yapılır? Kılınacak namazlar ve okunacak dualar
İslam alemi, 16 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla 1448 hicri yılına adım atıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı rehberliğinde Muharrem ayı ibadetleri ve faziletleri, bu mübarek dönemi ihya etmek isteyen milyonlarca Müslüman tarafından titizlikle inceleniyor. Haram aylar arasında yer alan bu kutlu zaman diliminde gerçekleştirilecek zikirler, tutulacak nafile oruçlar ve ifa edilecek namazlar için ibadet takvimi çıkarıldı.