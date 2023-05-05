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Haberler Fotohaber HIDIRELLEZ DİLEK DUASI: Gül ağacı ritüeli ve Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır ve nasıl dilenir, denize atılır mı?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:06

HIDIRELLEZ DİLEK DUASI: Gül ağacı ritüeli ve Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır ve nasıl dilenir, denize atılır mı?

Hıdırellez duası araştırılmaya başladı. Yüzyıllardır Anadolu, Balkanlar ve Orta Doğu'da kutlanan, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştuklarına inanılan günde milyonlar ritüellerini yerine getirecek. Ritüeller arasında Hıdırellez dilek duası oldukça önem taşımaktadır. 5 – 6 Mayıs arasında kutlanacak olan bayram için vatandaşlar, Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır, Hıdırellez duası nasıl yazılır sorularına yanıt aramakta. İşte Hıdırellez dilek duası nasıl yapılır hakkında tüm merak edilenler

HIDIRELLEZ DİLEK DUASI: Gül ağacı ritüeli ve Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır ve nasıl dilenir, denize atılır mı?

Hıdırellez duası ve gül ağacı ritüeli vatandaşlar tarafından yapılmakta. Bahar ve yazın gelişinin kutlandığı, dünyada milyonlarca insanın ritüeller gerçekleştirdiği bu önemli günde vatandaşlar Hıdırellez dilek duası nasıl yapılır hakkında araştırmalarda bulunuyor. Hıdırellez akşamında dilek dileme biçimleri arasında gül ağacına para asmak yer alır. Peki, Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır ve nasıl yazılır? İşte konu hakkında detaylar

HIDIRELLEZ DİLEK DUASI: Gül ağacı ritüeli ve Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır ve nasıl dilenir, denize atılır mı?

HIDRELLEZ KÖKENİ NEDİR?

Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellezin Orta Asya, Ortadoğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır. Hıdırellez Bayramı'nı ve Hızır düşünüşünü tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır.

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HIDIRELLEZ DİLEK DUASI: Gül ağacı ritüeli ve Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır ve nasıl dilenir, denize atılır mı?

İlk çağlardan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran,Osmanlı itibâriyle Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktadır. Kimi yazılı eserler bu tipteki en eski ritüellerin milattan evvel Mezopotamya'daki Ur şehrinde yapıldığını göstermektedir. Kışın bitişiyle "Tammuz" ismi altında kutlanan bu ritüeller Mezopotamya ovasını sulayan Fırat ve Dicle nehirlerinin uyaran gücünü temsil etmektedir.

HIDIRELLEZ DİLEK DUASI: Gül ağacı ritüeli ve Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır ve nasıl dilenir, denize atılır mı?

HIDIRELLEZ DİLEĞİ NASIL DİLENİR?

Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

HIDIRELLEZ DİLEK DUASI: Gül ağacı ritüeli ve Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır ve nasıl dilenir, denize atılır mı?

HIDIRELLEZ DİLEK DUASI NEDİR?

Bismillahirahmanirahim

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

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