HIDIRELLEZ DİLEK DUASI: Gül ağacı ritüeli ve Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır ve nasıl dilenir, denize atılır mı?

Hıdırellez duası araştırılmaya başladı. Yüzyıllardır Anadolu, Balkanlar ve Orta Doğu'da kutlanan, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştuklarına inanılan günde milyonlar ritüellerini yerine getirecek. Ritüeller arasında Hıdırellez dilek duası oldukça önem taşımaktadır. 5 – 6 Mayıs arasında kutlanacak olan bayram için vatandaşlar, Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır, Hıdırellez duası nasıl yazılır sorularına yanıt aramakta. İşte Hıdırellez dilek duası nasıl yapılır hakkında tüm merak edilenler