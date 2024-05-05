Giriş Tarihi: 05.05.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
16:01
Hıdırellez dilek duası Türkçe okunuşu ve anlamı || Hıdırellez duası nedir, nasıl yapılır, ne zaman ve kaç kere okunur?
Hıdırellez duası ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştuklarına inanılan günde çeşitli ritüeller yerine getirilir. Bu ritüeller arasında Hıdırellez duası da yer alır. Bu sebeple Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır, ne zaman kaç kere okunur soruları gündemdeki yerini aldı. Her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanan mevsimlik bayramda dilekler dilenecek ve baharla birlikte açan gül ağaçlarına bırakılacak. Peki, Hıdırellez dilek duası nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler.