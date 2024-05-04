Giriş Tarihi: 04.05.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
13:47
HIDIRELLEZ KUTLAMA MESAJLARI 2024: Hoş Geldin Bahar yazılı, kısa-uzun, resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri
Baharın müjdecisi Hıdırellez Bayramı kutlama mesajı ve sözleri paylaşılmaya başladı. Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan bu özel günde bolluk, bereket, tazelenme, dayanışma üzerine pek çok ritüel gerçekleştiriliyor. Hıdırellez mesajları resimli ve Hoş Geldin Bahar yazılı seçenekleriyle gündemde. Hızır ve İlyas peygamberlerin bir araya geldiği inanışı da mesajlar da vurgulanıyor. İşte, en güzel, kısa, uzun, farklı, mutluluk verici Hıdırellez mesajları 2024...