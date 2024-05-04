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Haberler Fotohaber HIDIRELLEZ KUTLAMA MESAJLARI 2024: Hoş Geldin Bahar yazılı, kısa-uzun, resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 04.05.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 13:47

HIDIRELLEZ KUTLAMA MESAJLARI 2024: Hoş Geldin Bahar yazılı, kısa-uzun, resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri

Baharın müjdecisi Hıdırellez Bayramı kutlama mesajı ve sözleri paylaşılmaya başladı. Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan bu özel günde bolluk, bereket, tazelenme, dayanışma üzerine pek çok ritüel gerçekleştiriliyor. Hıdırellez mesajları resimli ve Hoş Geldin Bahar yazılı seçenekleriyle gündemde. Hızır ve İlyas peygamberlerin bir araya geldiği inanışı da mesajlar da vurgulanıyor. İşte, en güzel, kısa, uzun, farklı, mutluluk verici Hıdırellez mesajları 2024...

HIDIRELLEZ KUTLAMA MESAJLARI 2024: Hoş Geldin Bahar yazılı, kısa-uzun, resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri

Hıdırellez mesajları resimli seçenekleriyle tercih ediliyor. 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak bahar bayramı gül ağacı dileği, elma kabuğu ritüeli gibi geleneklerle gündemde. Hoşgeldin Bahar mesajı göndermek isteyenler Instagram, Facebook, WhatsApp üzerinden paylaşımlara başladı. En güzel Hıdırellez kutlama mesajları derlendi. İşte; kısa,uzun, farklı ve yeni Hıdırellez mesajları ve sözleri 2024...

HIDIRELLEZ KUTLAMA MESAJLARI 2024: Hoş Geldin Bahar yazılı, kısa-uzun, resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri

RESİMLİ HIDIRELLEZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

- Hıdırellez'de dilekler tutulur, gül ağacına bağlanır; sizin de kısmetiniz bağlanmasın, bereketiniz bol olsun.

- Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

- Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

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HIDIRELLEZ KUTLAMA MESAJLARI 2024: Hoş Geldin Bahar yazılı, kısa-uzun, resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri

- Hızır aleyhisselam, bugün edilen tüm dileklerinizi kabul etsin.

- Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

HIDIRELLEZ KUTLAMA MESAJLARI 2024: Hoş Geldin Bahar yazılı, kısa-uzun, resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri

- Aylardan Mayıs, günlerden Hıdırellez; gününüz hep güneşli talihiniz hep bol olsun. Hızır gününüz kutlu olsun.

- Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun, sağlıklı, bereketli nice yıllar dilerim.

HIDIRELLEZ KUTLAMA MESAJLARI 2024: Hoş Geldin Bahar yazılı, kısa-uzun, resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri

- Hıdırellez bayramınız kutlu olsun, Hızır (as) dileğinizi bahşetsin.

- Yaz gelince dilekler bağlanır gül ağacına. Hızır (as) gelsin ağacınıza dileniğinizi kabul etsin, bereketiyle yüzünüzü güldürsün. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

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