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Haberler Fotohaber Hıdırellez hikâyesi, kökeni nedir? İşte Hızır ve İlyas’ın her sene bir gün kavuştuğu günün hikayesi! Hıdırellez ne demek, nasıl ortaya çıktı?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 11:14

Hıdırellez hikâyesi, kökeni nedir? İşte Hızır ve İlyas’ın her sene bir gün kavuştuğu günün hikayesi! Hıdırellez ne demek, nasıl ortaya çıktı?

Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da baharın müjdeleyicisi olarak tanımlanan Hıdırellez ya da Hıdrellezin hikâyesi merak ediliyor. Türklerin yoğunlukta olduğu coğrafyalarda kutlanan ve UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklediği Hıdrellez yüzlerce yıllık geleneklerden biridir. Her sene 5-6 Mayıs tarihleri arasında çeşitli ritüellerle kutlanan Hıdırellez'in kökeni İslamiyet öncesine kadar uzanır. Peki, Hıdırellez ne demek, nasıl ortaya çıktı? Hıdırellez hikâyesi, kökeni nedir? İşte Hızır ve İlyas'ın her sene bir gün kavuştuğu günün hikâyesi!

Hıdırellez hikâyesi, kökeni nedir? İşte Hızır ve İlyas’ın her sene bir gün kavuştuğu günün hikayesi! Hıdırellez ne demek, nasıl ortaya çıktı?

Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) olarak da bilinen Hıdırellez adını Hz. Hızır ve Hz. İlyas'ın birleşiminden alır. Baharın ve yeni bir dönemin gelişinin kutlandığı bu özel gün çok köklü bir tarihe sahiptir. Her sene 5-6 Mayıs tarihleri arasında çeşitli ritüellerle kutlanan, kökeni İslamiyet öncesine kadar uzanan Hıdırellez'in hikâyesi merak ediliyor. Peki, Hıdırellez ne demek, nasıl ortaya çıktı? Hıdırellez hikâyesi, kökeni nedir? İşte Hızır ve İlyas'ın her sene bir gün kavuştuğu günün hikâyesi!

Hıdırellez hikâyesi, kökeni nedir? İşte Hızır ve İlyas’ın her sene bir gün kavuştuğu günün hikayesi! Hıdırellez ne demek, nasıl ortaya çıktı?

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da bilinen Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Doğanın canlandığı gün olarak bilinen Hıdırellez Bayramı baharın gelişi anlamını da taşır.

Hızır Günleri 6 Mayıs'ta başlar ve 7 Kasım'a kadar sürer. Hristiyanlar da Aziz George gününü aynı gün kutlar. Aziz George da baharın gelişini temsil eder.

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Hıdırellez hikâyesi, kökeni nedir? İşte Hızır ve İlyas’ın her sene bir gün kavuştuğu günün hikayesi! Hıdırellez ne demek, nasıl ortaya çıktı?

HIDIRELLEZ HANGİ GÜN KUTLANIR?
Doğanın canlanması ve bolluk, bereket anlamına gelen Hıdırellez tarihleri bu yıl Cuma ve Cumartesi günlerine denk geliyor.

Buna göre 2023 Hıdırellez kutlamaları bu yıl cuma günü başlayıp cumartesi gününe kadar devam edecek.

Hıdırellez hikâyesi, kökeni nedir? İşte Hızır ve İlyas’ın her sene bir gün kavuştuğu günün hikayesi! Hıdırellez ne demek, nasıl ortaya çıktı?

HIDIRELLEZİN KÖKENİ

Hıdırellez'in kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellez'in Orta Asya, Orta Doğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu, bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yönündedir. Eski Türkler 21 Haziran'da baharın gelişini kutlardı. Günümüzde de Anadolu'da dilek dilenmiş kâğıdı ağaca asma, ateşten atlama gibi eski Türk ritüelleri devam etmektedir. Yine de Hıdırellez'i tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır.

Hıdırellez hikâyesi, kökeni nedir? İşte Hızır ve İlyas’ın her sene bir gün kavuştuğu günün hikayesi! Hıdırellez ne demek, nasıl ortaya çıktı?

İlk Çağ'dan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Osmanlı itibarıyla Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktadır. Kimi yazılı eserler bu tipteki en eski ritüellerin milattan önce Mezopotamya'da Ur şehrinde yapıldığını göstermektedir. Kışın bitişiyle "Tammuz" ismi altında kutlanan bu ritüeller Mezopotamya ovasını sulayan Fırat ve Dicle nehirlerinin uyaran gücünü temsil etmektedir.

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