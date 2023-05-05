Hıdırellez hikâyesi, kökeni nedir? İşte Hızır ve İlyas’ın her sene bir gün kavuştuğu günün hikayesi! Hıdırellez ne demek, nasıl ortaya çıktı?

Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da baharın müjdeleyicisi olarak tanımlanan Hıdırellez ya da Hıdrellezin hikâyesi merak ediliyor. Türklerin yoğunlukta olduğu coğrafyalarda kutlanan ve UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklediği Hıdrellez yüzlerce yıllık geleneklerden biridir. Her sene 5-6 Mayıs tarihleri arasında çeşitli ritüellerle kutlanan Hıdırellez'in kökeni İslamiyet öncesine kadar uzanır. Peki, Hıdırellez ne demek, nasıl ortaya çıktı? Hıdırellez hikâyesi, kökeni nedir? İşte Hızır ve İlyas'ın her sene bir gün kavuştuğu günün hikâyesi!