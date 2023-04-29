Hıdırellez ne zaman 2023, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez nedir, neden kutlanır, ritüelleri nelerdir?

HIDIRELLEZ NEDİR? İŞTE ANLAMI VE ÖNEMİ

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da bilinen Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Doğanın canlandığı gün olarak bilinen Hıdırellez Bayramı baharın gelişi anlamını da taşır.

Hızır Günleri 6 Mayıs'ta başlar ve 7 Kasım'a kadar sürer. Hristiyanlar da Aziz George gününü aynı gün kutlar. Aziz George da baharın gelişini temsil eder.