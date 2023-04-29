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Giriş Tarihi: 29.04.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 16:54

Hıdırellez ne zaman 2023, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez nedir, neden kutlanır, ritüelleri nelerdir?

Hıdırellez 2023 ne zaman kutlanacak, hangi gün, ayın kaçında soruları yanıt aramaya başlandı. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan bu gün, sıcak yaz günlerinin başladığını müjdeliyor. Dilek tutmanın bir gelenek olduğu bahar bayramı, her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Hızır ile İlyas'ın yeryüzünde buluştukları tarih olarak bilinen Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri ile merak konusu haline geldi. Peki, Hıdırellez nedir, neden kutlanır, İslam'da var mı? İşte, 2023 Hıdırellez duası ve dilekleri…

Hıdırellez ne zaman 2023, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez nedir, neden kutlanır, ritüelleri nelerdir?

Birçok ülkede doğanın canlandığı zamanları ifade eden Hıdırellez Bayramı 2023 tarihi için araştırmalar başladı. Her yıl mayıs ayında kutlanan bu günde, darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştuklarına inanılıyor. Kışın sona ermesi ve baharın gelişiyle birlikte Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, 2023 Hıdırellez ne zaman kutlanacak, ayın kaçında? Hıdırellez nedir, duası, ritüelleri ve gelenekleri nelerdir, nasıl dilek tutulur? İşte detaylar...

Hıdırellez ne zaman 2023, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez nedir, neden kutlanır, ritüelleri nelerdir?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklediği Hıdırellez, yüzlerce yıllık geleneklerden biridir ve her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanır.

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Hıdırellez ne zaman 2023, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez nedir, neden kutlanır, ritüelleri nelerdir?

2023 HIDIRELLEZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Doğanın canlanması ve bolluk, bereket anlamına gelen Hıdırellez tarihleri bu yıl Cuma ve Cumartesi günlerine denk geliyor.

Buna göre 2023 Hıdırellez kutlamaları bu yıl cuma günü başlayıp cumartesi gününe kadar devam edecek.

Hıdırellez ne zaman 2023, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez nedir, neden kutlanır, ritüelleri nelerdir?

HIDIRELLEZ NEDİR? İŞTE ANLAMI VE ÖNEMİ

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da bilinen Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Doğanın canlandığı gün olarak bilinen Hıdırellez Bayramı baharın gelişi anlamını da taşır.

Hızır Günleri 6 Mayıs'ta başlar ve 7 Kasım'a kadar sürer. Hristiyanlar da Aziz George gününü aynı gün kutlar. Aziz George da baharın gelişini temsil eder.

Hıdırellez ne zaman 2023, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez nedir, neden kutlanır, ritüelleri nelerdir?

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ: HIDIRELLEZ'DE NASIL DİLEK DİLENİR?

Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir.

Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

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