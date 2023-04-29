Hıdırellez ne zaman 2023, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez nedir, neden kutlanır, ritüelleri nelerdir?

Hıdırellez 2023 ne zaman kutlanacak, hangi gün, ayın kaçında soruları yanıt aramaya başlandı. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan bu gün, sıcak yaz günlerinin başladığını müjdeliyor. Dilek tutmanın bir gelenek olduğu bahar bayramı, her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Hızır ile İlyas'ın yeryüzünde buluştukları tarih olarak bilinen Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri ile merak konusu haline geldi. Peki, Hıdırellez nedir, neden kutlanır, İslam'da var mı? İşte, 2023 Hıdırellez duası ve dilekleri…