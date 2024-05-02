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Giriş Tarihi: 02.05.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 14:38

Hıdırellez ne zaman 2024, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez nedir, neden kutlanır ve ritüelleri nelerdir?

Doğanın canlanması ile bolluk ve bereket beklentisini simgeleyen Hıdırellez Bayramı 2024 tarihi araştırılmaya başlandı. Her yıl mayıs ayında kutlanan bu tarihte, darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştuklarına inanılıyor. Kışın sona ermesi ve baharın gelişiyle birlikte Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, 2024 Hıdırellez ne zaman kutlanacak, ayın kaçında? Hıdırellez nedir, duası, ritüelleri ve gelenekleri nelerdir, nasıl dilek tutulur? İşte detaylar...

Hıdırellez ne zaman 2024, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez nedir, neden kutlanır ve ritüelleri nelerdir?

Hıdırellez 2024 ne zaman kutlanacak, hangi gün, ayın kaçında soruları yanıt arıyor. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan bu tarih, baharın müjdecisi olarak kabul ediliyor. Dilek tutmanın bir gelenek olduğu bahar bayramı, her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor ve yüzyıllardır renkli ritüellere sahne oluyor. Hızır ile İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları tarih olarak bilinen Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri merak edilip araştırılıyor. Peki, Hıdırellez nedir, neden kutlanır, İslam'da var mı? İşte, 2024 Hıdırellez duası ve dilekleri…

Hıdırellez ne zaman 2024, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez nedir, neden kutlanır ve ritüelleri nelerdir?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklediği Hıdırellez, yüzlerce yıllık geleneklerden biridir ve her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanır.

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Hıdırellez ne zaman 2024, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez nedir, neden kutlanır ve ritüelleri nelerdir?

2024 HIDIRELLEZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Doğanın canlanması ve bolluk, bereket anlamına gelen Hıdırellez tarihleri bu yıl Cumartesi ve Pazar günlerine denk geliyor.

Buna göre 2024 Hıdırellez kutlamaları 5 Mayıs Cumartesi akşamı başlayacak, 6 Mayıs Pazar günü ikindi ezanında bitecek.

Hıdırellez ne zaman 2024, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez nedir, neden kutlanır ve ritüelleri nelerdir?

HIDIRELLEZ NEDİR? İŞTE ANLAMI VE ÖNEMİ

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da bilinen Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Doğanın canlandığı gün olarak bilinen Hıdırellez Bayramı baharın gelişi anlamını da taşır.

Hızır Günleri 6 Mayıs'ta başlar ve 7 Kasım'a kadar sürer. Hristiyanlar da Aziz George gününü aynı gün kutlar. Aziz George da baharın gelişini temsil eder.

Hıdırellez ne zaman 2024, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez nedir, neden kutlanır ve ritüelleri nelerdir?

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ: HIDIRELLEZ'DE NASIL DİLEK DİLENİR?

Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir.

Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır.

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