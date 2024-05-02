Giriş Tarihi: 02.05.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
14:38
Hıdırellez ne zaman 2024, hangi gün kutlanacak? Hıdırellez nedir, neden kutlanır ve ritüelleri nelerdir?
Doğanın canlanması ile bolluk ve bereket beklentisini simgeleyen Hıdırellez Bayramı 2024 tarihi araştırılmaya başlandı. Her yıl mayıs ayında kutlanan bu tarihte, darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştuklarına inanılıyor. Kışın sona ermesi ve baharın gelişiyle birlikte Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, 2024 Hıdırellez ne zaman kutlanacak, ayın kaçında? Hıdırellez nedir, duası, ritüelleri ve gelenekleri nelerdir, nasıl dilek tutulur? İşte detaylar...