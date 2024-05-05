Giriş Tarihi: 05.05.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
21:44
HIDIRELLEZ BU GECE Mİ, SAAT KAÇTA? Hıdırellez duası nedir, bu gece neler yapılır? İşte o gecede yapılacaklar
Hıdırellez ne zaman, bu gece mi? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Bahar mevsiminin müjdeleyicisi olan Hızır ve İlyas'ın bir araya gelişinin kutlandığı Hıdırellez için mayıs ayının gelmesiyle araştırmalar başladı. Hıdırellez'in başlamasıyla birlikte dilek tutacak vatandaşlar bu gecenin ne zaman başladığını ve bittiğini sorguluyorlar. Hıdırellez gül ağacı ritüeli, baht açma oyunları, yoğurt mayalama, gül ağacına dilek dileme gibi birçok Hıdırellez ritüeli gerçekleştirilecek. Peki, Hıdırellez bu gece mi, ne zaman? Hıdırellez ritüeli nedir, bu gece neler yapılır? İşte Hıdırellez'de yapılacaklar