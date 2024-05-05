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Haberler Fotohaber HIDIRELLEZ BU GECE Mİ, SAAT KAÇTA? Hıdırellez duası nedir, bu gece neler yapılır? İşte o gecede yapılacaklar
Giriş Tarihi: 05.05.2024 21:44 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 21:44

HIDIRELLEZ BU GECE Mİ, SAAT KAÇTA? Hıdırellez duası nedir, bu gece neler yapılır? İşte o gecede yapılacaklar

Hıdırellez ne zaman, bu gece mi? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Bahar mevsiminin müjdeleyicisi olan Hızır ve İlyas'ın bir araya gelişinin kutlandığı Hıdırellez için mayıs ayının gelmesiyle araştırmalar başladı. Hıdırellez'in başlamasıyla birlikte dilek tutacak vatandaşlar bu gecenin ne zaman başladığını ve bittiğini sorguluyorlar. Hıdırellez gül ağacı ritüeli, baht açma oyunları, yoğurt mayalama, gül ağacına dilek dileme gibi birçok Hıdırellez ritüeli gerçekleştirilecek. Peki, Hıdırellez bu gece mi, ne zaman? Hıdırellez ritüeli nedir, bu gece neler yapılır? İşte Hıdırellez'de yapılacaklar

HIDIRELLEZ BU GECE Mİ, SAAT KAÇTA? Hıdırellez duası nedir, bu gece neler yapılır? İşte o gecede yapılacaklar

Baharın müjdeleyicisi Hıdırellez'in gelmesiyle birlikte ritüelleri uygulanmaya başlayacak. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünden buluştukları bugünde Hıdırellez gününe özel uygulamalar yerine getirilecek. Peki, Hıdırellez bu gece mi?

HIDIRELLEZ BU GECE Mİ, SAAT KAÇTA? Hıdırellez duası nedir, bu gece neler yapılır? İşte o gecede yapılacaklar

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Her yıl 6 Mayıs'ta ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle geleneksel bayram olarak kutlanan Hıdırellez; 2024 yılında 5 Mayıs Pazar akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Pazartesi ikindi saatine kadar devam edecek.

Miladi takvime göre 6 Mayıs'tan 7 Kasım'a kadar olan zaman Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturuyor.

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HIDIRELLEZ BU GECE Mİ, SAAT KAÇTA? Hıdırellez duası nedir, bu gece neler yapılır? İşte o gecede yapılacaklar

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELER, NASIL YAPILIR?

Halk huzura kavuşmak ve türlü dileklerde bulunmak için kışın sona erdiği tabiatın uyandığı Hıdırellez gününde çeşitli çarelere başvurur. Anadolu'da halk, gün doğumu öncesi tercihen beyaz elbiseler giyerek yeşil ve bol sulu kırlara gider ve eğlenir. Kutlamalar yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur.Hızır'ın gezdiği kabul edilen yeşil yerlerde dolaşıp çiçek toplanır, oyunlar oynanır, baharın ilk kuzusu kesilerek yenilir. Toplanan çiçekler kaynatılıp içilirse hastalıklara iyi geleceği, bu su ile kırk gün yıkanan kişinin gençleşip güzelleşeceğine inanılır. "Hızır Hakkı" için kuzu kesmek, Hızır geleneğinin yayıldığı her yerde görülen bir âdettir. Diyarbakır'da Ciğaret adıyla ayrı bir tören yapılır. Baharın bu taze kuzusunu yemekle bedenlerin sağlık ve canlılık kazanacağı inanışı vardır.

HIDIRELLEZ BU GECE Mİ, SAAT KAÇTA? Hıdırellez duası nedir, bu gece neler yapılır? İşte o gecede yapılacaklar

Hızır'ın eli değen şeylerin dolup taştığı rivayeti nedeniyle Hızır günü arifesinde yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağzı açık bırakılır. Ev, bağ, bahçe isteyenler herhangi bir yere istediklerinin küçük bir modelini yaparak; altın ve benzeri ziynet eşyası isteyenler ağaç yapraklarını kollarına veya boyunlarına takarak isteklerine kavuşacaklarına inanır.

Anadolu'nun bazı yerlerinde Hıdrellez Günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme âdeti vardır. Kurban ve adaklar "Hızır hakkı" için olmalıdır çünkü tüm bu hazırlıklar Hızır'a rastlamaya yöneliktir.

HIDIRELLEZ BU GECE Mİ, SAAT KAÇTA? Hıdırellez duası nedir, bu gece neler yapılır? İşte o gecede yapılacaklar

HIDRELLEZ KÖKENİ NEDİR?

Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellezin Orta Asya, Ortadoğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır. Hıdırellez Bayramı'nı ve Hızır düşünüşünü tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır. İlk çağlardan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran,Osmanlı itibâriyle Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktadır. Kimi yazılı eserler bu tipteki en eski ritüellerin milattan evvel Mezopotamya'daki Ur şehrinde yapıldığını göstermektedir. Kışın bitişiyle "Tammuz" ismi altında kutlanan bu ritüeller Mezopotamya ovasını sulayan Fırat ve Dicle nehirlerinin uyaran gücünü temsil etmektedir.

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