Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Hıdırellez nedir, ne yapılır, tarihi nedir? Hıdırellez Bayramı ne zaman 2023, hangi gün ve saat kaçta kutlanır?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 15:14

Hıdırellez nedir, ne yapılır, tarihi nedir? Hıdırellez Bayramı ne zaman 2023, hangi gün ve saat kaçta kutlanır?

Hıdırellez Bayramı 2023 için araştırmalar vatandaşlar tarafından aratılıyor. Orta Asya, Balkanlar ve Anadolu'da yüzyıllarca kutlanan bu önemli gün için "Hıdırellez nedir, tarihi ne zamana dayanır?" sorusu yöneltiliyor. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da bilinen bu önemli gün, onlarca ülkede coşkuyla kutlanıyor. Bu noktada, "Hıdırellez Bayramı ne zaman kutlanır 2023?" sorusu yanıt arıyor. Gül ağacına dilek asma, dilek gömme, çiçek toplama gibi etkinlikler düzenlenir. Peki, Hıdırellez nedir? Hıdırellez Bayramı hangi gün kutlanır? İşte detaylar

Hıdırellez nedir, ne yapılır, tarihi nedir? Hıdırellez Bayramı ne zaman 2023, hangi gün ve saat kaçta kutlanır?

Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır, hangi gün gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılmakta. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklediği Hıdırellez, yüzyıllarca yıllık gelenek olarak hala halk arasında sürekli olarak kutlanmaktadır. Peki, 2023 Hıdırellez Bayramı ne zaman kutlanır, hangi gün? İşte detaylar

Hıdırellez nedir, ne yapılır, tarihi nedir? Hıdırellez Bayramı ne zaman 2023, hangi gün ve saat kaçta kutlanır?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklediği Hıdırellez, yüzlerce yıllık geleneklerden biridir ve her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hıdırellez nedir, ne yapılır, tarihi nedir? Hıdırellez Bayramı ne zaman 2023, hangi gün ve saat kaçta kutlanır?

2023 HIDIRELLEZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Doğanın canlanması ve bolluk, bereket anlamına gelen Hıdırellez tarihleri bu yıl Cuma ve Cumartesi günlerine denk geliyor.

Buna göre 2023 Hıdırellez kutlamaları bu yıl cuma günü başlayıp cumartesi gününe kadar devam edecek.

Hıdırellez nedir, ne yapılır, tarihi nedir? Hıdırellez Bayramı ne zaman 2023, hangi gün ve saat kaçta kutlanır?

HIDIRELLEZ NEDİR? İŞTE ANLAMI VE ÖNEMİ

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da bilinen Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Doğanın canlandığı gün olarak bilinen Hıdırellez Bayramı baharın gelişi anlamını da taşır.

Hızır Günleri 6 Mayıs'ta başlar ve 7 Kasım'a kadar sürer. Hristiyanlar da Aziz George gününü aynı gün kutlar. Aziz George da baharın gelişini temsil eder.

Hıdırellez nedir, ne yapılır, tarihi nedir? Hıdırellez Bayramı ne zaman 2023, hangi gün ve saat kaçta kutlanır?

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ: HIDIRELLEZ'DE NASIL DİLEK DİLENİR?

Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir.

Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

SON DAKİKA