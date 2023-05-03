Hıdırellez nedir, ne yapılır, tarihi nedir? Hıdırellez Bayramı ne zaman 2023, hangi gün ve saat kaçta kutlanır?

Hıdırellez Bayramı 2023 için araştırmalar vatandaşlar tarafından aratılıyor. Orta Asya, Balkanlar ve Anadolu'da yüzyıllarca kutlanan bu önemli gün için "Hıdırellez nedir, tarihi ne zamana dayanır?" sorusu yöneltiliyor. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da bilinen bu önemli gün, onlarca ülkede coşkuyla kutlanıyor. Bu noktada, "Hıdırellez Bayramı ne zaman kutlanır 2023?" sorusu yanıt arıyor. Gül ağacına dilek asma, dilek gömme, çiçek toplama gibi etkinlikler düzenlenir. Peki, Hıdırellez nedir? Hıdırellez Bayramı hangi gün kutlanır? İşte detaylar