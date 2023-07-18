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Haberler Fotohaber Hitit Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Hitit Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:38

Hitit Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Hitit Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Hitit Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Hitit Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte 2 ve 4 yıllık Hitit Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Hitit Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Hitit Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Hitit üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini alıyor. Çorum'da yer alan üniversite, birçok bölümü içerisinde barındırıyor. YÖK ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler dahilinde 2 ve 4 yıllık bölümlerin en az kaç puanla öğrenci aldığını öğrenciler öğrenmek istiyor. Her bölüm, kendi kontenjanı dahilinde öğrencileri bünyesine kabul etmekte. İşte Hitit Üniversitesi taban puanları 2023

Hitit Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Hitit Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2022

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 130+4
110+3
110+3
90+3		 134
113
113
93		 29.360
22.161
20.500
18.853		 483,12185
429,87013
492,68103
470,28833
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 202.295
192.745
195.000
205.077		 336,18808
285,43823
327,69304
292,72298
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
40+1
 62
62
41
 203.514
252.068
272.000
 335,58506
262,17589
292,91128
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
40+1		 21
4
2
9		 296.253
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 299,12197
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
25+1
40+1		 8
6
12
7		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
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Hitit Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Hitit Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
60+2		 19
10
6
15		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 45+2
40+1

 47
41

 322.198
304.147

 291,21348
246,72426
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
 41
8
41
 412.893
Dolmadı
410.000
 268,88286
Dolmadı
253,15817
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
12
52
41		 496.725
Dolmadı
447.000
471.321		 253,69936
Dolmadı
245,53368
221,65737
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 310.621
318.054
255.000
236.901		 316,98053
260,12922
309,09726
299,57599
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1

 41
41

 538.638
546.052

 282,76986
227,46833
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 60+2
70+2
70+2
70+2		 62
19
72
72		 788.959
Dolmadı
652.000
569.297		 257,45114
Dolmadı
241,59758
245,30028
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
 52
4
52
 981.024
Dolmadı
977.000
 241,90542
Dolmadı
207,11953
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31

31
15		 1.013.801
Dolmadı
955.000
Dolmadı		 239,43297
Dolmadı
211,57019
Dolmadı
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
8
72
72		 1.123.341
Dolmadı
856.000
789.172		 231,52034
Dolmadı
221,49313
220,66839
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
7
21
12		 1.140.948
Dolmadı
989.000
Dolmadı		 230,27790
Dolmadı
199,02869
Dolmadı
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
1
41
41		 1.153.926
Dolmadı
912.000
810.588		 229,36586
Dolmadı
216,55891
211,80141
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
1
31
13		 1.212.050
Dolmadı
960.000
Dolmadı		 225,30400
Dolmadı
210,83788
Dolmadı
Hitit Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Hitit Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
8
62
62		 1.304.518
Dolmadı
851.000
822.582		 218,86670
Dolmadı
221,89257
201,74075
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Antropoloji
(4 Yıllık)		 EA 20+1
20+1
20+1
20+1		 21

8
7		 1.367.580
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 214,43453
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
2
41
41		 1.424.298
Dolmadı
866.000
762.125		 210,34075
Dolmadı
220,65429
225,16669
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 130+4
117+3
120+3
120+3		 134
120
123
123		 381.877
383.786
186.000
164.767		 296,10647
245,09005
306,91524
322,84492
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 13+0
13+0

 13
13

 445.782
472.793

 287,92494
233,51600
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
60+2
60+2		 82
61
62
62		 614.484
Dolmadı
397.000
369.275		 269,25600
Dolmadı
266,01594
282,69040
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
100+3
100+3		 72
49
103
103		 696.689
Dolmadı
290.000
236.213		 261,13826
Dolmadı
284,44169
306,40964

HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
10+0

 10
6

 737.023
Dolmadı

 255,78102
Dolmadı
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
37
72
62		 818.041
Dolmadı
568.000
455.943		 250,06907
Dolmadı
241,15163
269,84591
Hitit Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Hitit Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021		 Yer.
2022
2021		 Taban
Puanı
2022
2021		 Başarı
Sırası
2022
2021
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İskilip Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 323,91216
282,15134		 573.800
478.004
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Çevre Sağlığı
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 303,29077
268,98501		 765.683
590.102
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 302,13314
253,86004		 777.809
748.475
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Odyometri
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 301,71083
253,48131		 782.297
752.814
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sungurlu Meslek Yüksekokulu		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 298,74792
252,45328		 814.203
764.827
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