Hitit Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Hitit Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Hitit Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Hitit Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte 2 ve 4 yıllık Hitit Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
HİTİT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2022
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|130+4
110+3
110+3
90+3
|134
113
113
93
|29.360
22.161
20.500
18.853
|483,12185
429,87013
492,68103
470,28833
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|202.295
192.745
195.000
205.077
|336,18808
285,43823
327,69304
292,72298
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
40+1
—
|62
62
41
—
|203.514
252.068
272.000
—
|335,58506
262,17589
292,91128
—
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
40+1
|21
4
2
9
|296.253
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|299,12197
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
25+1
40+1
|8
6
12
7
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
60+2
|19
10
6
15
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|45+2
40+1
—
—
|47
41
—
—
|322.198
304.147
—
—
|291,21348
246,72426
—
—
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
—
|41
8
41
—
|412.893
Dolmadı
410.000
—
|268,88286
Dolmadı
253,15817
—
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
12
52
41
|496.725
Dolmadı
447.000
471.321
|253,69936
Dolmadı
245,53368
221,65737
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|310.621
318.054
255.000
236.901
|316,98053
260,12922
309,09726
299,57599
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|538.638
546.052
—
—
|282,76986
227,46833
—
—
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
19
72
72
|788.959
Dolmadı
652.000
569.297
|257,45114
Dolmadı
241,59758
245,30028
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
—
|52
4
52
—
|981.024
Dolmadı
977.000
—
|241,90542
Dolmadı
207,11953
—
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
—
31
15
|1.013.801
Dolmadı
955.000
Dolmadı
|239,43297
Dolmadı
211,57019
Dolmadı
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
8
72
72
|1.123.341
Dolmadı
856.000
789.172
|231,52034
Dolmadı
221,49313
220,66839
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
7
21
12
|1.140.948
Dolmadı
989.000
Dolmadı
|230,27790
Dolmadı
199,02869
Dolmadı
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
1
41
41
|1.153.926
Dolmadı
912.000
810.588
|229,36586
Dolmadı
216,55891
211,80141
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
1
31
13
|1.212.050
Dolmadı
960.000
Dolmadı
|225,30400
Dolmadı
210,83788
Dolmadı
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
8
62
62
|1.304.518
Dolmadı
851.000
822.582
|218,86670
Dolmadı
221,89257
201,74075
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Antropoloji
(4 Yıllık)
|EA
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
—
8
7
|1.367.580
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|214,43453
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
2
41
41
|1.424.298
Dolmadı
866.000
762.125
|210,34075
Dolmadı
220,65429
225,16669
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|130+4
117+3
120+3
120+3
|134
120
123
123
|381.877
383.786
186.000
164.767
|296,10647
245,09005
306,91524
322,84492
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|13+0
13+0
—
—
|13
13
—
—
|445.782
472.793
—
—
|287,92494
233,51600
—
—
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
60+2
60+2
|82
61
62
62
|614.484
Dolmadı
397.000
369.275
|269,25600
Dolmadı
266,01594
282,69040
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
100+3
100+3
|72
49
103
103
|696.689
Dolmadı
290.000
236.213
|261,13826
Dolmadı
284,44169
306,40964
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
10+0
—
—
|10
6
—
—
|737.023
Dolmadı
—
—
|255,78102
Dolmadı
—
—
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
37
72
62
|818.041
Dolmadı
568.000
455.943
|250,06907
Dolmadı
241,15163
269,84591
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
|Yer.
2022
2021
|Taban
Puanı
2022
2021
|Başarı
Sırası
2022
2021
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
İskilip Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|323,91216
282,15134
|573.800
478.004
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Çevre Sağlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|303,29077
268,98501
|765.683
590.102
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|302,13314
253,86004
|777.809
748.475
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Odyometri
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|301,71083
253,48131
|782.297
752.814
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sungurlu Meslek Yüksekokulu
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|298,74792
252,45328
|814.203
764.827