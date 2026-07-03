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Haberler Fotohaber Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir ve oyuncuları kimler? Bu akşam ATV'de!
Giriş Tarihi: 03.07.2026 18:41

Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir ve oyuncuları kimler? Bu akşam ATV'de!

Aksiyon sinemasının sevilen yapımlarından Hızlı ve Öfkeli 6, sürükleyici hikâyesi ve yüksek tempolu sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Rio operasyonunun ardından farklı ülkelere dağılan ekibin, beklenmedik bir gelişme nedeniyle yeniden bir araya gelmesini konu alan film, Londra'da geçen soluksuz kovalamacalarla dikkat çekiyor.

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Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir ve oyuncuları kimler? Bu akşam ATV’de!

Hızlı ve Öfkeli 6 konusu ve oyuncu kadrosu, filmin yeniden ekranlara gelmesiyle birlikte merak ediliyor. Serinin bu filminde Dominic Toretto ve ekibi, Owen Shaw'ın yönettiği tehlikeli suç örgütünü durdurmak için yeniden bir araya gelirken, Letty'nin beklenmedik dönüşü olayların seyrini tamamen değiştiriyor.

Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir ve oyuncuları kimler? Bu akşam ATV’de!

HIZLI VE ÖFKELİ 6 KONUSU

Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, paraya para demeyen kahramanlarımız dünyanın tadını çıkartıyordu. Fakat bir yandan da eve dönmek ve kaçmadan, saklanmadan yaşamak arzusu içlerini kemiriyordu. Ne kadar çok paraları olsa da, aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar.

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Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir ve oyuncuları kimler? Bu akşam ATV’de!

Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır; ve örgütün ikinci lideriyse Dom'un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty'den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vadeder.

Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir ve oyuncuları kimler? Bu akşam ATV’de!

HIZLI VE ÖFKELİ 6 OYUNCULARI

Vin Diesel
Paul Walker
Jordana Brewster
Dwayne Johnson
Michelle Rodriguez
Tyrese Gibson
Ludacris
Sung Kang
Jason Statham

Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir ve oyuncuları kimler? Bu akşam ATV’de!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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