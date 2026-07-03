Haberler
Fotohaber
Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir ve oyuncuları kimler? Bu akşam ATV'de!
Giriş Tarihi: 03.07.2026 18:41
Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir ve oyuncuları kimler? Bu akşam ATV'de!
Aksiyon sinemasının sevilen yapımlarından Hızlı ve Öfkeli 6, sürükleyici hikâyesi ve yüksek tempolu sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Rio operasyonunun ardından farklı ülkelere dağılan ekibin, beklenmedik bir gelişme nedeniyle yeniden bir araya gelmesini konu alan film, Londra'da geçen soluksuz kovalamacalarla dikkat çekiyor.