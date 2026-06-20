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Hollanda - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası F Grubu
Giriş Tarihi: 20.06.2026 16:52
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 16:55
Hollanda - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası F Grubu
2026 Dünya Kupası F Grubu ikinci haftasında dev randevu futbolseverleri ekran başına kilitliyor. Gruptaki liderlik yarışı adına kritik öneme sahip olan Hollanda - İsveç maçı canlı yayın bilgileri netleşti. Peki, turnuvanın kaderini belirleyecek bu dev karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı izleme linki ve tüm detaylar.