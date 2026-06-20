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Haberler Fotohaber Hollanda - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası F Grubu
Giriş Tarihi: 20.06.2026 16:52 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 16:55

Hollanda - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası F Grubu

2026 Dünya Kupası F Grubu ikinci haftasında dev randevu futbolseverleri ekran başına kilitliyor. Gruptaki liderlik yarışı adına kritik öneme sahip olan Hollanda - İsveç maçı canlı yayın bilgileri netleşti. Peki, turnuvanın kaderini belirleyecek bu dev karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı izleme linki ve tüm detaylar.

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Hollanda - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası F Grubu

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvada heyecan tüm hızıyla sürüyor. F Grubu'nun iki güçlü Avrupa temsilcisi, kozlarını paylaşmak üzere Teksas'ta yeşil sahaya çıkıyor. Futbol otoritelerinin sonucunu merakla beklediği müsabaka, gruptan çıkma stratejilerini doğrudan etkileyecek bir viraj niteliği taşıyor.

Hollanda - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası F Grubu

HOLLANDA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki bu dev mücadele, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak. Houston, Teksas'ta yer alan ünlü NRG Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

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Hollanda - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası F Grubu

HOLLANDA - İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dünya Kupası'nın Türkiye'deki resmi yayıncısı olan TRT, bu kritik müsabakayı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlayacak. Maçın canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Hollanda - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası F Grubu

F GRUBU'NDA SON DURUM: İSVEÇ AVANTAJLI, HOLLANDA BASKI ALTINDA

Gruba fırtına gibi bir başlangıç yapan İsveç, ilk maçında Tunus'u 5-1 gibi ezici bir skorla geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Buna karşın Hollanda, Japonya karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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