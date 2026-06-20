Hollanda - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası F Grubu

F GRUBU'NDA SON DURUM: İSVEÇ AVANTAJLI, HOLLANDA BASKI ALTINDA

Gruba fırtına gibi bir başlangıç yapan İsveç, ilk maçında Tunus'u 5-1 gibi ezici bir skorla geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Buna karşın Hollanda, Japonya karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.