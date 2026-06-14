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Hollanda - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası F Grubu
Giriş Tarihi: 14.06.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 10:09
Hollanda - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası F Grubu
Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Hollanda ile Japonya karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin kilitlendiği dev mücadele öncesinde "Hollanda Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları netlik kazandı. Dallas'ta oynanacak heyecan dolu karşılaşmanın tüm yayın bilgileri FIFA 2026 takipçilerinin radarında.