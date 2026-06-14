Hollanda - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası F Grubu

FIFA 2026 Dünya Kupası gruplarında heyecan, dev bir karşılaşmayla katlanıyor. Turnuvanın favorilerinden "Portakallar" lakaplı Hollanda, Asya'nın disiplinli ve yükselen gücü Japonya ile kozlarını paylaşıyor. Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda (Dallas Stadyumu) oynanacak bu kritik müsabaka, iki farklı futbol ekolünü karşı karşıya getirecek.