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Haberler Fotohaber Hollanda - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası F Grubu
Giriş Tarihi: 14.06.2026 10:04 Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 10:09

Hollanda - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası F Grubu

Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Hollanda ile Japonya karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin kilitlendiği dev mücadele öncesinde "Hollanda Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları netlik kazandı. Dallas'ta oynanacak heyecan dolu karşılaşmanın tüm yayın bilgileri FIFA 2026 takipçilerinin radarında.

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Hollanda - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası F Grubu

FIFA 2026 Dünya Kupası gruplarında heyecan, dev bir karşılaşmayla katlanıyor. Turnuvanın favorilerinden "Portakallar" lakaplı Hollanda, Asya'nın disiplinli ve yükselen gücü Japonya ile kozlarını paylaşıyor. Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda (Dallas Stadyumu) oynanacak bu kritik müsabaka, iki farklı futbol ekolünü karşı karşıya getirecek.

Hollanda - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası F Grubu

HOLLANDA JAPONYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki bu dev randevu, 14 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrinde yer alan ikonik AT&T Stadyumu'ndaki (Dallas) karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

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Hollanda - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası F Grubu

HOLLANDA JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dünya Kupası'nın Türkiye'deki resmi yayıncısı olan TRT, bu dev maçı kesintisiz olarak ekranlara taşıyor. Hollanda - Japonya karşılaşması, TRT 1 kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Hollanda - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası F Grubu

DÜNYA KUPASI F GRUBU MAÇ TAKVİMİ

14 Haziran 2026: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, TSİ 23.00

15 Haziran 2026: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, TSİ 05.00

20 Haziran 2026: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, TSİ 20.00

21 Haziran 2026: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, TSİ 07.00

26 Haziran 2026: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, TSİ 02.00

26 Haziran 2026: Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, TSİ 02.00

Hollanda - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası F Grubu
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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