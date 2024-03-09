HOŞ GELDİN RAMAZAN MESAJLARI 2024 || On Bir Ayın Sultanına özel dualı, hadisli, kısa hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri

HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN MESAJLARI

"Dostlukların sevgi ile beslendiği, gönüllerin sevgi ile dolup taştığı on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan Ayı'nın tüm halkımıza kardeşlik, birlik, beraberlik, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."

Güzelliğin, birliğin ve beraberliğin içerisinde olduğu Ramazan-ı Şerif'inizin mübarek olmasını diliyorum. Edeceğiniz samimi tövbölerle Allah'a geri döneceğiniz, Allah'a yaklaşmanızı sağlayan Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutluyorum…

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bu mübarek Ramazan ayının sizlere güzellikler getirmesini dilerim.