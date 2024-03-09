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Haberler Fotohaber HOŞ GELDİN RAMAZAN MESAJLARI 2024 || On Bir Ayın Sultanına özel dualı, hadisli, kısa hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 09.03.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 07:58

HOŞ GELDİN RAMAZAN MESAJLARI 2024 || On Bir Ayın Sultanına özel dualı, hadisli, kısa hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelişi tüm İslam aleminde coşkuyla karşılanıyor. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni içerisinde barındıran bu ayda Müslümanlar ibadetleri olan oruçlarını yerine getirirken birlik, dayanışma, kardeşlik ve huzur ayı olan bu ayın gelişinin mutluluğunu sevdikleriyle paylaşmak adına "Hoş geldin Ramazan mesajları" şeklinde araştırmalara başladılar. Rahmet ve bereket ayı 81 ilde coşkuyla karşılanırken Müslümanlar kalplerinden geçenleri ve bu maneviyat yüklü bu ayın kendilerine hissettirdiklerini sevdikleriyle paylaşıyor. İşte Hoş geldin Ramazan mesajları, on bir ayın sultanına özel dualı, resimli kısa hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri

HOŞ GELDİN RAMAZAN MESAJLARI 2024 || On Bir Ayın Sultanına özel dualı, hadisli, kısa hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri

İslam alemi mübarek Ramazan ayına hazırlanıyor. Bu yardımlaşma, dayanışma ve bereket ayına kavuşmanın huzurunu paylaşmak isteyen Müslüman alemi için, en güzel, dualı, ayetli, kısa ve uzun Ramazan mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. İşte 2024 yılına özel Hoş geldin Ramazan ayı mesajları…

HOŞ GELDİN RAMAZAN MESAJLARI 2024 || On Bir Ayın Sultanına özel dualı, hadisli, kısa hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri

RAMAZAN MESAJLARI

HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN!

Bütün dualar gül kokar bu ay. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ayı ayların en makbulüdür. Bu ayı oruçla, namazla ve niyazla geçirmenizi temenni eder Ramazan ayınızı kutlarım

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HOŞ GELDİN RAMAZAN MESAJLARI 2024 || On Bir Ayın Sultanına özel dualı, hadisli, kısa hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri

"Gelişiyle memnun, gidişiyle mahzun edene sevgili deniyorsa eğer, Ramazan mümine sevgilidir. Hoşgeldin On Bir Ayın Sultanı. Bizi temizle, arındır, güzelleştir.."

Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.

HOŞ GELDİN RAMAZAN MESAJLARI 2024 || On Bir Ayın Sultanına özel dualı, hadisli, kısa hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri

Allah'u Tеala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekbеrinе vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…

"Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.." Tahrim/8 Tevbelerin geri çevrilmedigi Rahmet ve Mağfiret yüklü Ramazan ayınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasini dilerim...

Ahh özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem" arzusu ile O'na yaklaştıran Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun...

HOŞ GELDİN RAMAZAN MESAJLARI 2024 || On Bir Ayın Sultanına özel dualı, hadisli, kısa hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri

HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN MESAJLARI

"Dostlukların sevgi ile beslendiği, gönüllerin sevgi ile dolup taştığı on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan Ayı'nın tüm halkımıza kardeşlik, birlik, beraberlik, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."

Güzelliğin, birliğin ve beraberliğin içerisinde olduğu Ramazan-ı Şerif'inizin mübarek olmasını diliyorum. Edeceğiniz samimi tövbölerle Allah'a geri döneceğiniz, Allah'a yaklaşmanızı sağlayan Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutluyorum…

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bu mübarek Ramazan ayının sizlere güzellikler getirmesini dilerim.

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