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Haberler Fotohaber Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan Mesajları 2024: Dualı, hadisli, anlamlı, resimli On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayı mesajları
Giriş Tarihi: 06.03.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 13:56

Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan Mesajları 2024: Dualı, hadisli, anlamlı, resimli On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayı mesajları

On bir ayın sultanı Ramazan geliyor. Bu mübarek ayın gelişinin sevincini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan mesajları" için araştırmalara başladı. Bu sene 11 Mart tarihinde başlayacak ve 9 Nisan'da son bulacak. Rahmet ve bereket ayının coşkusu 81 ilde yaşanmaya başlarken Müslümanlar Ramazan ayının hissettirdiği duyguları ve kalplerinden geçen dilekleri sevdiklerine iletiyorlar. İşte paylaşabileceğiz Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan dualı, hadisli, anlamlı, resimli On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayı mesajları

Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan Mesajları 2024: Dualı, hadisli, anlamlı, resimli On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayı mesajları

İslam alemi mübarek Ramazan ayına hazırlanıyor. Bu yardımlaşma, dayanışma ve bereket ayına kavuşmanın huzurunu paylaşmak isteyen Müslüman alemi için, en güzel, dualı, ayetli, kısa ve uzun Ramazan mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. İşte 2024 yılına özel Hoş geldin Ramazan ayı mesajları…

Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan Mesajları 2024: Dualı, hadisli, anlamlı, resimli On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayı mesajları

RAMAZAN MESAJLARI

HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN!

"Gelişiyle memnun, gidişiyle mahzun edene sevgili deniyorsa eğer, Ramazan mümine sevgilidir. Hoşgeldin On Bir Ayın Sultanı. Bizi temizle, arındır, güzelleştir.."

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Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan Mesajları 2024: Dualı, hadisli, anlamlı, resimli On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayı mesajları

Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.

Bütün dualar gül kokar bu ay. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ayı ayların en makbulüdür. Bu ayı oruçla, namazla ve niyazla geçirmenizi temenni eder Ramazan ayınızı kutlarım

Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan Mesajları 2024: Dualı, hadisli, anlamlı, resimli On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayı mesajları

Yürekler bir başka hislenir şimdi
Beden değil ruhlar beslenir şimdi…
Hoşgeldin.. Ey onbir ayın sultanı…"

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan 11 ayın sultanı ya Şehr-i Ramazan Hoşgeldin!
Dua eder, dua bekleriz."

"Ramazan rahmettir
Ramazan berekettir
Ramazan kurtuluştur
Ramazan mağfirettir
Ramazan paylaşmaktır."

Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan Mesajları 2024: Dualı, hadisli, anlamlı, resimli On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayı mesajları

HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN MESAJLARI

"Dostlukların sevgi ile beslendiği, gönüllerin sevgi ile dolup taştığı on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan Ayı'nın tüm halkımıza kardeşlik, birlik, beraberlik, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."

Güzelliğin, birliğin ve beraberliğin içerisinde olduğu Ramazan-ı Şerif'inizin mübarek olmasını diliyorum. Edeceğiniz samimi tövbölerle Allah'a geri döneceğiniz, Allah'a yaklaşmanızı sağlayan Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutluyorum…

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bu mübarek Ramazan ayının sizlere güzellikler getirmesini dilerim.

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