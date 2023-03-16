Giriş Tarihi: 16.03.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 16:30

Hümeze Suresi Okunuşu - Hümeze Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Hümeze Suresi okunuşu ve anlamı, bu surenin manasını kavramak için oldukça mühimdir. Bu sure, Mekke döneminde inmiştir ve 9 ayettir. Hümeze kelimesi insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan anlamına gelmektedir. İnsanları küçümseme, kusur arama gibi davranışların eleştirildiği Hümeze Suresi meali ve tefsiri günümüzde araştırılmaya devam ediliyor. Bu sureyi okumak ya da ezberlemek isteyenler için Hümeze Suresi meali, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı haberimizde yer almaktadır. İşte Hümeze Suresi okunuşu, fazileti, anlamı ve daha fazlası…