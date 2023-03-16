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Haberler Fotohaber Hümeze Suresi Okunuşu - Hümeze Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 16.03.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 16:30

Hümeze Suresi Okunuşu - Hümeze Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Hümeze Suresi okunuşu ve anlamı, bu surenin manasını kavramak için oldukça mühimdir. Bu sure, Mekke döneminde inmiştir ve 9 ayettir. Hümeze kelimesi insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan anlamına gelmektedir. İnsanları küçümseme, kusur arama gibi davranışların eleştirildiği Hümeze Suresi meali ve tefsiri günümüzde araştırılmaya devam ediliyor. Bu sureyi okumak ya da ezberlemek isteyenler için Hümeze Suresi meali, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı haberimizde yer almaktadır. İşte Hümeze Suresi okunuşu, fazileti, anlamı ve daha fazlası…

Hümeze Suresi Okunuşu - Hümeze Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Hümeze Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Veylül li külli hümezetil lümezeh

2- Ellezıcemea malev ve addedeh

3- Yahsebü enne malehu ahledeh

4- Kella le yümbezenne fil hutameh

5- Ve ma edrake mel hutameh

6- Narullahil mukadeh

7- Elleti tettaliu alel ef'ideh

8- İnneha aleyhim mü'sadeh

9- Fi amedim mümeddedeh

Hümeze Suresi Okunuşu - Hümeze Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Hümeze Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Veyl o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay edenlerin bütününe
2- Ve bir mal toplayıp hep onu sayana!
3- Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır.
4- Hayır, andolsun ki, o Hutame'ye (cehenneme) atılacaktır!
5- Bildin mi Hutame nedir?
6- Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir
7- Ki, gönüllerin ta üstüne çıkar!
8- O (ateş), onların üstüne kapatılacaktır mutlaka,
9- Uzatılmış sütunlar içinde olarak

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Hümeze Suresi Okunuşu - Hümeze Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Hümeze Suresi Neyi Anlatıyor?

Hümeze Suresi 9 ayettir. Mekke döneminde inmiştir. Mushaftaki sıralamaya göre yüz dördüncü, iniş sırasına göre ise otuz ikinci sure olma özelliğini taşır.

Surenin birinci ayetinde yer alan ve adını da bu kelimeden alan ''Hümeze'' başkalarını arkadan çekiştirip huy edinen kimse anlamına gelir. Hümeze Suresinin ikinci ayetinde yer alan lümeze ise ''insanların yüzlerine karşı ayıplayıp küçük düşürmeyi huy edinen kimse'' anlamını taşır.

Hümeze Suresi Okunuşu - Hümeze Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Hümeze Suresi Konusu Nedir?

Hümeze Suresinde temel olarak, insan ilişkilerinden bahsedilmiştir. Temel ahlak ilkelerinin önemli bir kuralına dikkat çekilmiştir. İnsanları arkasından çekiştirip kötülemek, karalamak, yüzlerine karşı hakaret etmenin kötü davranışlar olduğuna vurgu yapılmıştır. ''Vay Haline!'' sözleriyle bu kötü huy sahipleri şiddetle kınanmıştır.

Surede, küçümseme, kusur arama gibi davranışlar eleştirilmiştir. Servete güvene ve onu yanlış yolda kullanmanın kişiye çok kötü zararlar vereceği belirtilmiştir.

Hümeze Suresi Okunuşu - Hümeze Suresi Meali, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Hümeze Suresi Fazileti

Hümeze Suresi fazileti hakkında bazı hadis kaynaklarında bilgiler yer almıştır.

Hümeze sûresinin faziletine dair Übey b. Kâ'b'dan rivayet edilip bazı tefsir kitaplarında yer alan (meselâ bk. Zemahşerî, IV, 233) ve Allah'ın Hümeze sûresini okuyana Muhammed ashabının sayısı kadar ecir vereceğini bildiren hadisin uydurma olduğu kabul edilmiştir (İbnü'l-Cevzî, I, 239-241; Zerkeşî, I, 432).

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