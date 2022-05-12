Hz. Adem’in Hayatı ve Kıssası - Hz. Adem Peygamber Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Adem Kimdir?

Hz. Adem tüm dinlerde kabul edilen, Allah tarafından yaratılmış ve insanoğlunun atası olarak görülen kişidir. Aynı zamanda ilk peygamber olma özelliği de taşıyan Hz. Adem kimdir, yaratılış süreci ve ilkleri yaşamaya devam edeceği Hz. Havva sürecinde neler yaşanmıştır?

Her yaştan insanda merak uyandıran Hz. Adem topraktan yaratılmış olup Allah'ın ona ruh üflemesiyle canlı kanlı insana dönüşmesidir. Diğer insanlardan ayrılan özelliği elbette sadece topraktan yaratılması değil her anlamda ilkeleri taşıyor olmasından da gelmektedir. Örneğin ilk günahları, ilk sevapları, ilk tövbeyi, ilk birlikteliği yine Hz. Adem'in hayatında görebiliyoruz. İslami açıdan oldukça önemli olan ve peygamberlik görevini üstlenen Adem'in yaratılışından ve diğer insanoğlunun neslini başlatan olaylar silsilesi pek çok kaynakta detaylıca anlatılır.