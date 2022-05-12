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Haberler FotoHaber Hz. Adem'in Hayatı ve Kıssası - Hz. Adem Peygamber Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?
Giriş Tarihi: 12.05.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 10:29

Hz. Adem'in Hayatı ve Kıssası - Hz. Adem Peygamber Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Yaratılan ilk insan olarak karşımıza çıkan Hz. Adem aynı zamanda da ilk peygamberdir. Çoğu kişinin merak ettiği ve araştırmaya giriştiği Hz. Adem'in hayatına dair pek çok bilgiyi bir araya topladık. Hz. Adem kimdir, kaç yıl yaşadı, nerede yaşadı gibi birçok alanda yanıt alabileceğiniz içeriğimiz genel olarak insanlığın başlangıcı için çok önemli olan Hz. Adem'in varoluşu ve hayat serüvenini ele alıyor.

Hz. Adem’in Hayatı ve Kıssası - Hz. Adem Peygamber Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

"İnsanlığın atası" yani "Ebü'l Beşer" olarak anılan Hz. Adem bilinen ilk insandır. Dünya üzerindeki insanların var olma sebebi olarak Allah'ın yarattığı Hz. Adem "Allah tarafından seçilmiş" olarak anılır. Hz. Havva ile başlayan serüvenleri insanlığın doğuşuna uzanan yol, yasak elma, cennetten kovulma ve daha pek detaya içeriğimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Hz. Adem’in Hayatı ve Kıssası - Hz. Adem Peygamber Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Adem Kimdir?

Hz. Adem tüm dinlerde kabul edilen, Allah tarafından yaratılmış ve insanoğlunun atası olarak görülen kişidir. Aynı zamanda ilk peygamber olma özelliği de taşıyan Hz. Adem kimdir, yaratılış süreci ve ilkleri yaşamaya devam edeceği Hz. Havva sürecinde neler yaşanmıştır?

Her yaştan insanda merak uyandıran Hz. Adem topraktan yaratılmış olup Allah'ın ona ruh üflemesiyle canlı kanlı insana dönüşmesidir. Diğer insanlardan ayrılan özelliği elbette sadece topraktan yaratılması değil her anlamda ilkeleri taşıyor olmasından da gelmektedir. Örneğin ilk günahları, ilk sevapları, ilk tövbeyi, ilk birlikteliği yine Hz. Adem'in hayatında görebiliyoruz. İslami açıdan oldukça önemli olan ve peygamberlik görevini üstlenen Adem'in yaratılışından ve diğer insanoğlunun neslini başlatan olaylar silsilesi pek çok kaynakta detaylıca anlatılır.

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Hz. Adem’in Hayatı ve Kıssası - Hz. Adem Peygamber Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Adem'in Hayatı ve Kıssası

Topraktan yaratılan ve Kur'an-ı Kerim'de de yaratılışına dair pek çok ayet bulunan Hz. Ademin hayatı Havva'nın yaratılışı ile şekilleniyor. Cennette başlayan bu varoluş tarih sahnesinde ilk nikahında Adem ile Havva arasında Allah tarafından kıyılmasıyla devam ediyor. Cennet'te mutlu bir hayat ile başlayan ve sonrasında yasak elmanın yenmesiyle dünyaya sürgüne dönüşür.

Allah'ın emriyle ilk insandan önceki tüm varlıklar Adem'e secde ederken itiraz etmeyi tercih eden şeytanın Cennet'ten kovulması insani açıdan pek çok karmaşanın yaşanmasına da zemin hazırlıyor. Keza şeytan bu süreçten sonra Hz. Adem'e neden secde etmediğini dünyaya gelecek insanoğlu ile uğraşarak göstermeye niyetleniyor.

Hz. Adem’in Hayatı ve Kıssası - Hz. Adem Peygamber Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Yasak elmayı yiyerek kuralları çiğneyen Hz. Adem ve Havva cezalandırılmak üzere dünyaya gönderilir ve uzun yıllar birbirlerinden ayrı kalırlar. Kavuşmanın yolu tövbe etmekten geçer ve bir süre sonra kavuşarak insanoğlunun meydana gelmesini sağlarlar. Toprağı işleyerek kendisine ve eşine bakmaya başlayan Hz. Adem aynı zamanda ilk cinayet olayının yaşanmasında rol oynar. Keza oğulları Habil ve Kabil dünya tarihindeki ilk kardeş cinayetini işleyecek kişilerdir.

Hz. Adem’in Hayatı ve Kıssası - Hz. Adem Peygamber Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Adem Peygamber Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Ademin hayatı topraktan var edilip öldüğü sürece kadar her anlamda ilkleri barındırır. İyi ve kötü olayların örgüsünde devam eden bu hayat serüveni Allah'ın varlığını önce kendi çocukları sonrasında da var olacak diğer insanlara aktarma göreviyle peygamberlik olarak devam eder.

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