Hz. Yahya (a.s) Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. Yahya Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Yahya ismi o güne kadar hiç kimsede işitilmemiş bir isimdi, çünkü bu isim ilk olarak Hz. Yahya'ya verilmiş ve Allah-u Teâlâ tarafından bahşedilmiştir. Hz. Yahya peygamber rüşt çağlarındayken ona yüce Allah tarafından Tevrat'a bağlı olması emredilmiş ve peygamberlik görevi verilmiştir.

"Ey Yahya! Kitap'a (Tevrat'a) var gücünle sarıl! (dedik) ve henüz sabi iken O'na (ilim ve) hikmet verdik!" (Meryem Suresi 12. Ayet)

Hz. Yahya'ya (a.s) peygamberlik verildi lakin Hz. İsa'ya (a.s) peygamberlik ve İncil gelene kadar Hz. Musa peygamberin şeriatına tâbî olmuştur. Hz. Musa peygamberin şeriatı ile amel eden peygamberlerin sonuncusu olmuş ve babası Hz. Zekeriya peygamber gibi şehit olarak hayatını kaybetmiştir.