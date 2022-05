Hz. Yahya (a.s) Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. Yahya Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Yahya Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Yahya (a.s), Hz. Zekeriya peygamberin evladı olarak dünyaya gelmiştir. Hz. Zekeriya'nın (a.s) kavminin hak yolundan ayrılmaması için kendine bir yardımcı istemek için ettiği dualara karşılık Yüce Allah'ın ihsanıyla dünyaya geleceği müjdelenen Hz. Yahya (a.s) çocukluk çağından itibaren salih imanlı ve hikmet sahibi bir kuldu. Küçük yaşta olmasına rağmen Allah'ın emirlerine uymaya bağlı bir insandı. Tıpkı babası Hz. Zekeriya peygamber gibi Kudüs ve Şam topraklarında yaşamıştır. Diyanet kaynaklarına göre Hz. Yahya (a.s) milattan önce 5. Yılda dünyaya gelmiştir. Allah-u Teala Hz. Yahya'yı temiz bir fıtrata kişi olarak yaratmıştır. İnsanlara son derece şefkatli ve merhametli şekilde yaklaşan Hz. Yahya'dan, anne ve babasına karşı örnek ve saygı dolu muamelesi ile Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimelerde bahsedilmiştir.