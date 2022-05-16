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Giriş Tarihi: 16.05.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 10:30

Hz. Yahya (a.s) Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. Yahya Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Tarih, çoğu kişinin her zaman ilgisini ve merakını uyandıran bir kavramdır, özellikle dinler tarihi ve peygamberlerin hayatları en çok araştırılan konulardan biridir. Yüce Allah'ın yeryüzüne iki yüz binden fazla peygamber gönderdiği İslam kaynakları ve alimler tarafından bildirilmektedir. Bu peygamberden 25'inin adının Kur'an-ı Kerim'de geçmesi dolayısıyla bahsi geçen peygamberler ve onların kıssaları en çok araştırılan dini konulardandır. Hz. Yahya'da (a.s) Kur'an'ı Kerim'de adı geçen, hayatı merak edilen ve ilgi duyulan peygamberlerden birisidir. Hz. Yahya ne zaman ve kaç yıl yaşadı? Hz. Yahya (a.s) kimdir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Hz. Yahya a.s Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. Yahya Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen, babası da kendinden bir önceki peygamber olan Hz. Yahya Peygamber hem İslamiyet hem de Hristiyanlık inancında kabul görmüş bir peygamberdir. Adının Kur'an-ı Kerim'de geçmesi dolayısıyla müminler tarafından hayatı, kıssası ve duası merak edilen Hz. Yahya (a.s) kimdir? Hz. Yahya duası nedir? İşte ayrıntılı bilgiler...

Hz. Yahya a.s Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. Yahya Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Yahya Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Yahya (a.s), Hz. Zekeriya peygamberin evladı olarak dünyaya gelmiştir. Hz. Zekeriya'nın (a.s) kavminin hak yolundan ayrılmaması için kendine bir yardımcı istemek için ettiği dualara karşılık Yüce Allah'ın ihsanıyla dünyaya geleceği müjdelenen Hz. Yahya (a.s) çocukluk çağından itibaren salih imanlı ve hikmet sahibi bir kuldu. Küçük yaşta olmasına rağmen Allah'ın emirlerine uymaya bağlı bir insandı. Tıpkı babası Hz. Zekeriya peygamber gibi Kudüs ve Şam topraklarında yaşamıştır. Diyanet kaynaklarına göre Hz. Yahya (a.s) milattan önce 5. Yılda dünyaya gelmiştir. Allah-u Teala Hz. Yahya'yı temiz bir fıtrata kişi olarak yaratmıştır. İnsanlara son derece şefkatli ve merhametli şekilde yaklaşan Hz. Yahya'dan, anne ve babasına karşı örnek ve saygı dolu muamelesi ile Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimelerde bahsedilmiştir.

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Hz. Yahya a.s Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. Yahya Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?
  • " Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de (verdik). O, kötülükten çok sakınan biriydi." (Meryem Suresi 13.ayet)
  • " Anne babasına çok iyi davranırdı; zorba ve âsi değildi." (Meryem Suresi 14.ayet
  • "Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selâm olsun." (Meryem Suresi 15.ayet)

Hz. Yahya (a.s) dönemin kralı olan Herot'un yaptığı evliliğin geçerli olmadığını ilan etmesinin ardından katledilmiş ve şehit edilmiştir. Hz. Yahya peygamber rivayetlere göre hayatını kaybettiği zaman 30'lu yaşlarındaydı.

Hz. Yahya a.s Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. Yahya Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Yunus (a.s) Hayatı-Kıssası

Hz. Yahya Peygamber, Hz. Zekeriya peygamberin uzun yıllar sonra müjdeyle dünyaya gelen oğludur. Hz. Meryem'in teyzesi ile evli olan Hz. Zekeriya'ya (a.s) melekler tarafından bir erkek evlada sahip olacağı ve isminin Yahya olacağı haber verilmiştir. Bu vuku bulan olaylar Kur'an'ı Kerim'de bazı ayeti kerimelerde de geçmektedir.

  • "Orada (Beyt-i Makdis'te) Zekeriya Rabbine dua etti: «Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla! Şüphesiz Sen duayı hakkıyla işitensin.» dedi." (Ali İmran Suresi ayet 38)
  • "Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli (oğul) ver!" (Meryem Suresi, ayet 5)
  • "Ki o, bana vâris olsun; Ya'kûb hânedânına da vâris olsun! Rabbim onu rızana lâyık kıl." (Meryem Suresi ayet 6)
  • "Zekeriya mâbedde durmuş namaz kılarken melekler O'na şöyle nidâ ettiler: «–Allah sana, kendisi tarafından gelen bir kelimeyi tasdîk edici, efendi, iffetli ve sâlihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler.»" (Ali İmran Suresi 39)
Hz. Yahya a.s Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. Yahya Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Yahya ismi o güne kadar hiç kimsede işitilmemiş bir isimdi, çünkü bu isim ilk olarak Hz. Yahya'ya verilmiş ve Allah-u Teâlâ tarafından bahşedilmiştir. Hz. Yahya peygamber rüşt çağlarındayken ona yüce Allah tarafından Tevrat'a bağlı olması emredilmiş ve peygamberlik görevi verilmiştir.

  • "Ey Yahya! Kitap'a (Tevrat'a) var gücünle sarıl! (dedik) ve henüz sabi iken O'na (ilim ve) hikmet verdik!" (Meryem Suresi 12. Ayet)

Hz. Yahya'ya (a.s) peygamberlik verildi lakin Hz. İsa'ya (a.s) peygamberlik ve İncil gelene kadar Hz. Musa peygamberin şeriatına tâbî olmuştur. Hz. Musa peygamberin şeriatı ile amel eden peygamberlerin sonuncusu olmuş ve babası Hz. Zekeriya peygamber gibi şehit olarak hayatını kaybetmiştir.

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