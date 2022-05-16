Hz. Yahya (a.s) Hayatı, Duası Ve Kıssası: Hz. Yahya Peygamber Kimdir, Ne Zaman Ve Kaç Yıl Yaşadı?

Tarih, çoğu kişinin her zaman ilgisini ve merakını uyandıran bir kavramdır, özellikle dinler tarihi ve peygamberlerin hayatları en çok araştırılan konulardan biridir. Yüce Allah'ın yeryüzüne iki yüz binden fazla peygamber gönderdiği İslam kaynakları ve alimler tarafından bildirilmektedir. Bu peygamberden 25'inin adının Kur'an-ı Kerim'de geçmesi dolayısıyla bahsi geçen peygamberler ve onların kıssaları en çok araştırılan dini konulardandır. Hz. Yahya'da (a.s) Kur'an'ı Kerim'de adı geçen, hayatı merak edilen ve ilgi duyulan peygamberlerden birisidir. Hz. Yahya ne zaman ve kaç yıl yaşadı? Hz. Yahya (a.s) kimdir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.