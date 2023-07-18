İÇ MİMARLIK TABAN PUANLARI 2023 || YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile özel ve devlet İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

İç Mimarlık taban puanları 2023 devlet ve özel üniversiteler için araştırılıyor. YÖK ATLAS üniversite taban puanları ve ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile detayları aktarılacak üniversite tercih süreci bölüm bölüm araştırılmaya başladı. İç Mimarlık bölümü de araştırılanlar arasında yerini aldı. İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları tablosu sorgulanıyor. Bu bölümü tercih edecekler sayısal (SAY) puan türü ile tercih listesini hazırlayacak. Bölüm puan ve üniversiteye göre İngilizce ya da Türkçe tercih edilebilecek. Sınav sonuçları ile birlikte araştırmalar hız kazanıyor. İşte, 2023 İç Mimarlık taban puanları ve başarı sıralamaları…
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
9+0
9+0
5+0
|8
9
9
5
|252.573
255.602
220.000
134.867
|314,37189
261,01927
315,07656
331,45606
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
15+0
17+0
15+0
|20
15
17
15
|363.306
376.670
354.000
395.289
|280,13772
227,17518
266,69918
239,26452
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
36+0
34+0
25+0
|12
2
33
24
|456.646
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|260,40687
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
60+2
60+2
60+2
|41
62
62
62
|70.095
73.718
67.600
56.927
|435,03197
366,93190
435,09489
410,28307
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
7+0
6+0
3+0
|9
7
6
3
|83.665
88.399
78.600
60.050
|421,11155
353,15453
422,33434
406,11276
|MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
7+0
7+0
3+0
|7
7
7
3
|99.329
94.215
94.900
70.321
|406,17226
348,03028
404,93352
392,98134
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|101.162
97.817
88.600
78.639
|404,43238
345,02256
411,47169
383,08170
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
15+0
15+0
9+0
|15
15
15
9
|107.622
107.530
107.000
80.801
|398,63441
336,96438
392,33448
380,58130
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|130.958
130.163
119.000
103.347
|379,48456
320,26415
381,08364
357,28037
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|141.706
140.744
141.000
—
|371,67701
313,29944
362,44604
—
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
11+0
9+0
9+0
|13
11
9
9
|150.317
135.482
141.000
128.764
|365,84262
316,71838
362,69408
335,94133
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|159.231
—
—
—
|359,92086
—
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
12+0
12+0
7+0
|13
12
12
7
|169.461
169.972
169.000
142.275
|353,79629
296,56537
342,85332
326,34564
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
12+0
12+0
7+0
|7
12
12
7
|171.528
184.756
167.000
111.028
|352,56812
289,16284
344,42084
350,37949
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
9+0
9+0
5+0
|10
9
9
5
|174.131
164.218
159.000
113.522
|351,06015
299,62538
349,54239
348,17257
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
12+0
15+0
10+0
|7
12
15
10
|179.793
201.641
185.000
140.621
|347,85590
281,49032
332,99958
327,44617
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
10+0
10+0
|11
11
10
10
|191.205
198.202
173.000
138.396
|341,72403
283,03457
340,73649
328,92517
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|192.646
188.307
165.000
142.206
|340,95197
287,43822
345,34366
326,40301
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|16+0
15+0
14+0
8+0
|16
15
14
8
|193.569
200.768
175.000
141.891
|340,48017
281,89348
339,25030
326,60042
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
6+0
4+0
|6
6
6
4
|196.357
201.023
194.000
160.107
|339,10682
281,76981
328,20726
315,20480
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
11+0
10+0
5+0
|7
11
10
5
|201.972
229.942
204.000
150.579
|336,35460
270,01348
322,94914
320,94134
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
6+0
—
—
|3
6
—
—
|208.760
261.538
—
—
|333,06493
259,11249
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|212.186
214.232
178.000
158.543
|331,47331
276,23145
337,12356
316,11288
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
8+0
4+0
|9
9
8
4
|215.458
223.085
200.000
170.101
|329,95940
272,66823
325,05911
309,57330
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
11+0
10+0
6+0
|8
11
10
6
|229.277
230.631
221.000
172.886
|323,87260
269,74291
314,46228
308,12196
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
10+0
8+0
4+0
|8
10
8
4
|238.005
253.435
234.000
160.627
|320,23346
261,73364
308,28041
314,89529
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|244.417
228.840
197.000
170.180
|317,62211
270,44135
326,25391
309,52634
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|245.933
—
—
—
|317,03164
—
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|246.002
—
—
—
|317,00166
—
—
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
9+0
9+0
5+0
|8
9
9
5
|252.573
255.602
220.000
134.867
|314,37189
261,01927
315,07656
331,45606
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|263.207
252.669
215.000
182.916
|310,42085
261,97080
317,43516
302,94026
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
7+0
8+0
6+0
|5
7
8
6
|267.416
310.691
244.000
197.575
|308,90655
244,98009
303,91530
296,06036
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|4+0
6+0
5+0
3+0
|4
6
5
3
|272.974
279.630
279.000
242.319
|306,94640
253,56052
290,44903
278,34263
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|65+2
65+2
65+2
60+2
|67
67
67
62
|279.039
279.202
239.000
207.962
|304,85697
253,67913
306,09595
291,49699
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|285.499
305.633
—
—
|302,62853
246,32221
—
—
|KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
5+0
15+0
15+0
|7
5
15
15
|290.534
260.870
236.000
226.920
|300,98443
259,32641
307,30809
283,90909
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|292.672
313.428
—
—
|300,29212
244,26755
—
—
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
50+2
40+1
|62
62
52
41
|298.637
300.318
254.000
243.279
|298,36679
247,76375
300,06773
277,99080
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|50+0
42+0
34+0
11+0
|50
42
34
11
|299.854
311.813
297.000
255.888
|297,97808
244,67550
284,15105
273,68060
|MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|39+0
39+0
39+0
22+0
|39
39
39
22
|303.611
353.979
333.000
354.594
|296,80830
234,42131
272,66226
247,48424
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|309.024
307.882
268.000
237.728
|295,14873
245,72969
294,46450
279,90273
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|70+0
70+0
70+0
52+0
|70
70
70
52
|311.301
328.437
317.000
345.190
|294,47343
240,52256
277,63890
249,55187
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA )
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
6+0
5+0
4+0
|15
6
5
4
|318.394
316.870
309.000
310.529
|292,33742
243,39860
280,06885
257,83578
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|319.112
—
—
—
|292,12826
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|325.563
353.093
—
—
|290,28438
234,64681
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|333.892
350.274
—
—
|287,93134
235,32945
—
—
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|334.431
327.879
326.000
—
|287,77856
240,65834
274,89118
—
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|335.018
327.160
299.000
263.998
|287,61878
240,83429
283,35578
271,06151
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|339.890
—
—
—
|286,27442
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
15+0
15+0
8+0
|15
15
15
8
|351.839
377.006
390.000
444.158
|283,07283
227,00430
257,80322
230,19319
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|359.661
—
—
—
|281,05222
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
7+0
5+0
4+0
|10
7
5
4
|359.823
348.741
313.000
300.604
|281,01378
235,69497
278,73271
260,45665
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
15+0
17+0
15+0
|20
15
17
15
|363.306
376.670
354.000
395.289
|280,13772
227,17518
266,69918
239,26452
|KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
17+0
—
—
|13
12
—
—
|373.633
Dolmadı
—
—
|277,62900
Dolmadı
—
—
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|57+0
59+0
51+0
36+0
|57
59
51
36
|380.727
366.176
355.000
368.792
|275,94612
231,19055
266,65190
244,52182
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|92+0
85+0
76+0
30+0
|92
85
76
30
|382.314
373.830
371.000
380.809
|275,57603
228,47751
262,34084
242,08266
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|39+0
59+0
55+0
30+0
|39
21
55
30
|415.738
Dolmadı
431.000
395.376
|268,28927
Dolmadı
248,81905
239,24915
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|74+0
68+0
68+0
20+0
|74
52
68
20
|418.795
Dolmadı
383.000
365.821
|267,65665
Dolmadı
259,42273
245,12676
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|43+0
—
—
—
|43
—
—
—
|441.523
—
—
—
|263,17650
—
—
—
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
5+0
12+0
18+0
|25
5
12
12
|442.338
379.282
446.000
Dolmadı
|263,02988
225,65296
245,73491
Dolmadı
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|43+0
—
—
—
|43
—
—
—
|450.796
—
—
—
|261,44639
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
27+0
17+0
9+0
|8
2
17
—
|453.310
Dolmadı
689.000
Dolmadı
|260,99972
Dolmadı
195,75932
Dolmadı
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|41+0
60+0
53+0
11+0
|41
16
53
11
|456.603
Dolmadı
483.000
463.859
|260,41608
Dolmadı
238,80054
225,13090
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
36+0
34+0
25+0
|12
2
33
24
|456.646
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|260,40687
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
3+0
3+0
|5
4
3
3
|457.803
Dolmadı
402.000
347.086
|260,19556
Dolmadı
255,09423
249,14420
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|36+0
35+0
35+0
—
|36
13
35
—
|457.965
Dolmadı
500.000
—
|260,16937
Dolmadı
235,88661
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA )
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
29+0
21+0
9+0
|5
—
14
—
|464.603
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|259,00081
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
—
|1
—
1
—
|464.867
Dolmadı
502.000
—
|258,95528
Dolmadı
235,62877
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
51+0
42+0
6+0
|51
25
42
6
|467.166
Dolmadı
417.000
410.315
|258,55063
Dolmadı
251,63309
236,51330
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|19+0
—
—
—
|19
—
—
—
|469.114
—
—
—
|258,21291
—
—
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|32+0
40+0
47+0
22+0
|32
4
47
22
|478.331
Dolmadı
530.000
467.775
|256,63671
Dolmadı
231,05034
223,58921
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|43+0
—
—
—
|43
—
—
—
|495.693
—
—
—
|253,85811
—
—
—
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|24+0
—
—
—
|24
—
—
—
|504.073
—
—
—
|252,54864
—
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|19+0
—
—
—
|19
—
—
—
|504.606
—
—
—
|252,46990
—
—
—
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|507.790
—
—
—
|251,98735
—
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
11+0
20+0
3+0
|10
3
20
3
|512.989
Dolmadı
655.000
344.462
|251,19798
Dolmadı
214,76803
249,71941
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
9+0
20+0
4+0
|10
1
20
4
|530.783
Dolmadı
632.000
327.502
|248,62651
Dolmadı
218,25844
253,64699
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
12+0
10+0
8+0
|10
4
10
8
|535.826
Dolmadı
627.000
377.780
|247,91804
Dolmadı
218,84310
242,69227
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
25+0
20+0
11+0
|15
9
20
11
|538.905
Dolmadı
571.000
350.530
|247,49575
Dolmadı
225,54553
248,37500
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
43+0
47+0
10+0
|25
2
47
10
|574.522
Dolmadı
558.000
452.393
|242,81636
Dolmadı
227,16925
228,35872
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA )
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
7+0
8+0
—
|7
2
2
—
|579.893
Dolmadı
Dolmadı
—
|242,16190
Dolmadı
Dolmadı
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
—
—
|1
—
—
—
|604.813
Dolmadı
—
—
|239,19039
Dolmadı
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
9+0
10+0
—
|5
—
6
—
|612.660
Dolmadı
Dolmadı
—
|238,29752
Dolmadı
Dolmadı
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|39+0
2+0
3+0
—
|39
—
3
—
|709.616
Dolmadı
441.000
—
|228,31171
Dolmadı
246,77255
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
15+0
20+0
—
|15
—
5
—
|749.353
Dolmadı
Dolmadı
—
|224,72482
Dolmadı
Dolmadı
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
7+0
—
—
|10
—
—
—
|782.043
Dolmadı
—
—
|221,87632
Dolmadı
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE )
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
11+0
—
—
|10
—
—
—
|787.020
Dolmadı
—
—
|221,45688
Dolmadı
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
18+0
10+0
3+0
|20
—
6
—
|807.176
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|219,78488
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
5+0
—
—
|10
—
—
—
|913.702
Dolmadı
—
—
|211,33874
Dolmadı
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
|İç Mimarlık
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
11+0
—
—
|10
—
—
—
|1.021.150
Dolmadı
—
—
|203,34750
Dolmadı
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE )
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
8+0
—
—
|10
—
—
—
|1.188.911
Dolmadı
—
—
|191,04514
Dolmadı
—
—