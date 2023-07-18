Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:29

İÇ MİMARLIK TABAN PUANLARI 2023 || YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile özel ve devlet İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

İç Mimarlık taban puanları 2023 devlet ve özel üniversiteler için araştırılıyor. YÖK ATLAS üniversite taban puanları ve ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile detayları aktarılacak üniversite tercih süreci bölüm bölüm araştırılmaya başladı. İç Mimarlık bölümü de araştırılanlar arasında yerini aldı. İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları tablosu sorgulanıyor. Bu bölümü tercih edecekler sayısal (SAY) puan türü ile tercih listesini hazırlayacak. Bölüm puan ve üniversiteye göre İngilizce ya da Türkçe tercih edilebilecek. Sınav sonuçları ile birlikte araştırmalar hız kazanıyor. İşte, 2023 İç Mimarlık taban puanları ve başarı sıralamaları…