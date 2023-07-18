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Haberler Fotohaber İÇ MİMARLIK TABAN PUANLARI 2023 || YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile özel ve devlet İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:29

İÇ MİMARLIK TABAN PUANLARI 2023 || YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile özel ve devlet İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

İç Mimarlık taban puanları 2023 devlet ve özel üniversiteler için araştırılıyor. YÖK ATLAS üniversite taban puanları ve ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile detayları aktarılacak üniversite tercih süreci bölüm bölüm araştırılmaya başladı. İç Mimarlık bölümü de araştırılanlar arasında yerini aldı. İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları tablosu sorgulanıyor. Bu bölümü tercih edecekler sayısal (SAY) puan türü ile tercih listesini hazırlayacak. Bölüm puan ve üniversiteye göre İngilizce ya da Türkçe tercih edilebilecek. Sınav sonuçları ile birlikte araştırmalar hız kazanıyor. İşte, 2023 İç Mimarlık taban puanları ve başarı sıralamaları…

İÇ MİMARLIK TABAN PUANLARI 2023 || YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile özel ve devlet İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

İç Mimarlık taban puanları İngilizce ve Türkçe eğitimle ayrı ayrı araştırılıyor. TYT, AYT, YDT puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylardan AYT'de sayısal çözenler iç mimarlık bölümünü de değerlendirecek. YKS iç mimarlık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları sorgulanıyor. YKS tercih robotu ve YÖK taban ve tavan puanları listesi araştırılıyor. İşte, İç Mimarlık taban puanları 2023…

İÇ MİMARLIK TABAN PUANLARI 2023 || YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile özel ve devlet İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

İÇ MİMARLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI 2023

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
9+0
9+0
5+0		 8
9
9
5		 252.573
255.602
220.000
134.867		 314,37189
261,01927
315,07656
331,45606
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 20+0
15+0
17+0
15+0		 20
15
17
15		 363.306
376.670
354.000
395.289		 280,13772
227,17518
266,69918
239,26452
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
36+0
34+0
25+0		 12
2
33
24		 456.646
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 260,40687
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
60+2
60+2
60+2		 41
62
62
62		 70.095
73.718
67.600
56.927		 435,03197
366,93190
435,09489
410,28307
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
7+0
6+0
3+0		 9
7
6
3		 83.665
88.399
78.600
60.050		 421,11155
353,15453
422,33434
406,11276
MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
7+0
7+0
3+0		 7
7
7
3		 99.329
94.215
94.900
70.321		 406,17226
348,03028
404,93352
392,98134
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 101.162
97.817
88.600
78.639		 404,43238
345,02256
411,47169
383,08170
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İÇ MİMARLIK TABAN PUANLARI 2023 || YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile özel ve devlet İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 15+0
15+0
15+0
9+0		 15
15
15
9		 107.622
107.530
107.000
80.801		 398,63441
336,96438
392,33448
380,58130
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 130.958
130.163
119.000
103.347		 379,48456
320,26415
381,08364
357,28037
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 141.706
140.744
141.000
 371,67701
313,29944
362,44604
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 13+0
11+0
9+0
9+0		 13
11
9
9		 150.317
135.482
141.000
128.764		 365,84262
316,71838
362,69408
335,94133
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0


 7


 159.231


 359,92086
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 13+0
12+0
12+0
7+0		 13
12
12
7		 169.461
169.972
169.000
142.275		 353,79629
296,56537
342,85332
326,34564
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
12+0
12+0
7+0		 7
12
12
7		 171.528
184.756
167.000
111.028		 352,56812
289,16284
344,42084
350,37949
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
9+0
9+0
5+0		 10
9
9
5		 174.131
164.218
159.000
113.522		 351,06015
299,62538
349,54239
348,17257
İÇ MİMARLIK TABAN PUANLARI 2023 || YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile özel ve devlet İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
12+0
15+0
10+0		 7
12
15
10		 179.793
201.641
185.000
140.621		 347,85590
281,49032
332,99958
327,44617
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 11+0
11+0
10+0
10+0		 11
11
10
10		 191.205
198.202
173.000
138.396		 341,72403
283,03457
340,73649
328,92517
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 192.646
188.307
165.000
142.206		 340,95197
287,43822
345,34366
326,40301
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 16+0
15+0
14+0
8+0		 16
15
14
8		 193.569
200.768
175.000
141.891		 340,48017
281,89348
339,25030
326,60042
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0
6+0
4+0		 6
6
6
4		 196.357
201.023
194.000
160.107		 339,10682
281,76981
328,20726
315,20480
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
11+0
10+0
5+0		 7
11
10
5		 201.972
229.942
204.000
150.579		 336,35460
270,01348
322,94914
320,94134
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 3+0
6+0

 3
6

 208.760
261.538

 333,06493
259,11249
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 212.186
214.232
178.000
158.543		 331,47331
276,23145
337,12356
316,11288
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
9+0
8+0
4+0		 9
9
8
4		 215.458
223.085
200.000
170.101		 329,95940
272,66823
325,05911
309,57330

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
11+0
10+0
6+0		 8
11
10
6		 229.277
230.631
221.000
172.886		 323,87260
269,74291
314,46228
308,12196
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
10+0
8+0
4+0		 8
10
8
4		 238.005
253.435
234.000
160.627		 320,23346
261,73364
308,28041
314,89529
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 244.417
228.840
197.000
170.180		 317,62211
270,44135
326,25391
309,52634
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0


 5


 245.933


 317,03164
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 8+0


 8


 246.002


 317,00166
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
9+0
9+0
5+0		 8
9
9
5		 252.573
255.602
220.000
134.867		 314,37189
261,01927
315,07656
331,45606
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 263.207
252.669
215.000
182.916		 310,42085
261,97080
317,43516
302,94026
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
7+0
8+0
6+0		 5
7
8
6		 267.416
310.691
244.000
197.575		 308,90655
244,98009
303,91530
296,06036
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 4+0
6+0
5+0
3+0		 4
6
5
3		 272.974
279.630
279.000
242.319		 306,94640
253,56052
290,44903
278,34263
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 65+2
65+2
65+2
60+2		 67
67
67
62		 279.039
279.202
239.000
207.962		 304,85697
253,67913
306,09595
291,49699
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2

 52
52

 285.499
305.633

 302,62853
246,32221
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
5+0
15+0
15+0		 7
5
15
15		 290.534
260.870
236.000
226.920		 300,98443
259,32641
307,30809
283,90909
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1

 41
41

 292.672
313.428

 300,29212
244,26755
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
50+2
40+1		 62
62
52
41		 298.637
300.318
254.000
243.279		 298,36679
247,76375
300,06773
277,99080
İÇ MİMARLIK TABAN PUANLARI 2023 || YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile özel ve devlet İç Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 50+0
42+0
34+0
11+0		 50
42
34
11		 299.854
311.813
297.000
255.888		 297,97808
244,67550
284,15105
273,68060
MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 39+0
39+0
39+0
22+0		 39
39
39
22		 303.611
353.979
333.000
354.594		 296,80830
234,42131
272,66226
247,48424
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 309.024
307.882
268.000
237.728		 295,14873
245,72969
294,46450
279,90273
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 70+0
70+0
70+0
52+0		 70
70
70
52		 311.301
328.437
317.000
345.190		 294,47343
240,52256
277,63890
249,55187
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA )
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 15+0
6+0
5+0
4+0		 15
6
5
4		 318.394
316.870
309.000
310.529		 292,33742
243,39860
280,06885
257,83578
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 40+1


 41


 319.112


 292,12826
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2

 52
52

 325.563
353.093

 290,28438
234,64681
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 62
62

 333.892
350.274

 287,93134
235,32945
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 334.431
327.879
326.000
 287,77856
240,65834
274,89118
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 335.018
327.160
299.000
263.998		 287,61878
240,83429
283,35578
271,06151
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 30+1


 31


 339.890


 286,27442
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 15+0
15+0
15+0
8+0		 15
15
15
8		 351.839
377.006
390.000
444.158		 283,07283
227,00430
257,80322
230,19319
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 15+0


 15


 359.661


 281,05222
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
7+0
5+0
4+0		 10
7
5
4		 359.823
348.741
313.000
300.604		 281,01378
235,69497
278,73271
260,45665
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 20+0
15+0
17+0
15+0		 20
15
17
15		 363.306
376.670
354.000
395.289		 280,13772
227,17518
266,69918
239,26452
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 13+0
17+0

 13
12

 373.633
Dolmadı

 277,62900
Dolmadı
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 57+0
59+0
51+0
36+0		 57
59
51
36		 380.727
366.176
355.000
368.792		 275,94612
231,19055
266,65190
244,52182
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 92+0
85+0
76+0
30+0		 92
85
76
30		 382.314
373.830
371.000
380.809		 275,57603
228,47751
262,34084
242,08266
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 39+0
59+0
55+0
30+0		 39
21
55
30		 415.738
Dolmadı
431.000
395.376		 268,28927
Dolmadı
248,81905
239,24915
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 74+0
68+0
68+0
20+0		 74
52
68
20		 418.795
Dolmadı
383.000
365.821		 267,65665
Dolmadı
259,42273
245,12676
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 43+0


 43


 441.523


 263,17650
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 25+0
5+0
12+0
18+0		 25
5
12
12		 442.338
379.282
446.000
Dolmadı		 263,02988
225,65296
245,73491
Dolmadı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 43+0


 43


 450.796


 261,44639
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
27+0
17+0
9+0		 8
2
17
 453.310
Dolmadı
689.000
Dolmadı		 260,99972
Dolmadı
195,75932
Dolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 41+0
60+0
53+0
11+0		 41
16
53
11		 456.603
Dolmadı
483.000
463.859		 260,41608
Dolmadı
238,80054
225,13090
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
36+0
34+0
25+0		 12
2
33
24		 456.646
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 260,40687
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
5+0
3+0
3+0		 5
4
3
3		 457.803
Dolmadı
402.000
347.086		 260,19556
Dolmadı
255,09423
249,14420
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 36+0
35+0
35+0
 36
13
35
 457.965
Dolmadı
500.000
 260,16937
Dolmadı
235,88661
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA )
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
29+0
21+0
9+0		 5

14
 464.603
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 259,00081
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
1+0
 1

1
 464.867
Dolmadı
502.000
 258,95528
Dolmadı
235,62877
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 51+0
51+0
42+0
6+0		 51
25
42
6		 467.166
Dolmadı
417.000
410.315		 258,55063
Dolmadı
251,63309
236,51330
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 19+0


 19


 469.114


 258,21291
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 32+0
40+0
47+0
22+0		 32
4
47
22		 478.331
Dolmadı
530.000
467.775		 256,63671
Dolmadı
231,05034
223,58921
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 43+0


 43


 495.693


 253,85811
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 24+0


 24


 504.073


 252,54864
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 19+0


 19


 504.606


 252,46990
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 1+0


 1


 507.790


 251,98735
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
11+0
20+0
3+0		 10
3
20
3		 512.989
Dolmadı
655.000
344.462		 251,19798
Dolmadı
214,76803
249,71941
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
9+0
20+0
4+0		 10
1
20
4		 530.783
Dolmadı
632.000
327.502		 248,62651
Dolmadı
218,25844
253,64699
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
12+0
10+0
8+0		 10
4
10
8		 535.826
Dolmadı
627.000
377.780		 247,91804
Dolmadı
218,84310
242,69227
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 15+0
25+0
20+0
11+0		 15
9
20
11		 538.905
Dolmadı
571.000
350.530		 247,49575
Dolmadı
225,54553
248,37500
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 25+0
43+0
47+0
10+0		 25
2
47
10		 574.522
Dolmadı
558.000
452.393		 242,81636
Dolmadı
227,16925
228,35872
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA )
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
7+0
8+0
 7
2
2
 579.893
Dolmadı
Dolmadı
 242,16190
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0

 1


 604.813
Dolmadı

 239,19039
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
9+0
10+0
 5

6
 612.660
Dolmadı
Dolmadı
 238,29752
Dolmadı
Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 39+0
2+0
3+0
 39

3
 709.616
Dolmadı
441.000
 228,31171
Dolmadı
246,77255
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 15+0
15+0
20+0
 15

5
 749.353
Dolmadı
Dolmadı
 224,72482
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
7+0

 10


 782.043
Dolmadı

 221,87632
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE )
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
11+0

 10


 787.020
Dolmadı

 221,45688
Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 20+0
18+0
10+0
3+0		 20

6
 807.176
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 219,78488
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
5+0

 10


 913.702
Dolmadı

 211,33874
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi		 İç Mimarlık
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
11+0

 10


 1.021.150
Dolmadı

 203,34750
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE )
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
8+0

 10


 1.188.911
Dolmadı

 191,04514
Dolmadı
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