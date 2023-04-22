Türk komedi yapımlarından İftarlık Gazoz filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Başrollerinde Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar'ın yer aldığı film oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. 1970'ler Türkiye'sinin barış ve huzur dolu Ege kasabalarından birinde ailesi ile beraber yaşayan Adem, zeki ve çalışkan bir öğrencidir. 5.sınıfı yeni bitiren Adem, yaz tatilini boş geçirmek istemez ve ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Peki İftarlık Gazoz filmi konusu ne, oyuncuları kim? İftarlık Gazoz filmi nerede çekildi?