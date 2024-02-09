Giriş Tarihi: 09.02.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
15:47
İkinci ara tatil için tarihler belli oldu! 2024 MEB takvimi ile okullarda Nisan ara tatil tarihleri ne zaman, ara tatil iptal mi olacak?
Okullarda ikinci dönem başladı. Şubat ayının ilk günlerinde öğrenci ve velilerin gündeminde yer alan 2.ara tatil 2024 ne zaman başlıyor sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024 takvimine göre 2. Dönem uygulanacak olan 9 günlük mola Nisan ayında gerçekleşecek. Buna göre milyonlarca veli ve öğrencinin merak ettiği bu konu ile ilgili tatilin Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı "ara tatil olmayacak mı?" iddiaları gündeme geldi. Peki; Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihlerde başlıyor? Okullar kaçında kapanıyor? İşte 2024 İkinci ara tatil tarihi ve tüm detaylar…