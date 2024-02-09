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Haberler Fotohaber İkinci ara tatil için tarihler belli oldu! 2024 MEB takvimi ile okullarda Nisan ara tatil tarihleri ne zaman, ara tatil iptal mi olacak?
Giriş Tarihi: 09.02.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 15:47

İkinci ara tatil için tarihler belli oldu! 2024 MEB takvimi ile okullarda Nisan ara tatil tarihleri ne zaman, ara tatil iptal mi olacak?

Okullarda ikinci dönem başladı. Şubat ayının ilk günlerinde öğrenci ve velilerin gündeminde yer alan 2.ara tatil 2024 ne zaman başlıyor sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024 takvimine göre 2. Dönem uygulanacak olan 9 günlük mola Nisan ayında gerçekleşecek. Buna göre milyonlarca veli ve öğrencinin merak ettiği bu konu ile ilgili tatilin Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı "ara tatil olmayacak mı?" iddiaları gündeme geldi. Peki; Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihlerde başlıyor? Okullar kaçında kapanıyor? İşte 2024 İkinci ara tatil tarihi ve tüm detaylar…

İkinci ara tatil için tarihler belli oldu! 2024 MEB takvimi ile okullarda Nisan ara tatil tarihleri ne zaman, ara tatil iptal mi olacak?

Milyonlarca öğrenci için 2.dönemin ilk ders zili çaldı. İkinci döneme başlayan öğrenciler yaz tatilinden önce son tatillerini yapmak için gün sayıyorlar. Bu seneki ara tatil bayrama denk geldiğinden birçok iddia gündeme geldi. Bakan Tekin açıklama yaptı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman? İşte ayrıntılar

İkinci ara tatil için tarihler belli oldu! 2024 MEB takvimi ile okullarda Nisan ara tatil tarihleri ne zaman, ara tatil iptal mi olacak?

İKİNCİ ARA TATİL 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 5 Şubat Pazartesi günü okullarda ikinci dönem başladı. 19 Ocak Cuma günü başlayan 15 günlük yarıyıl tatili sona ererken gözler 2. ara tatile çevrildi. 2024 yılında ikinci ara tatil nisan ayında yapılacak. Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı'nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de ara tatilin iptal edilme ihtimali bulunuyor. Ara tatillerin kaldırılması da gündemimizde yok. İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor. Ramazan Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu." dedi.

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İkinci ara tatil için tarihler belli oldu! 2024 MEB takvimi ile okullarda Nisan ara tatil tarihleri ne zaman, ara tatil iptal mi olacak?

ARA TATİL KALKIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı ara tatil ile ilgili açıklamasında, "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. 'Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz' ifadelerine yer verdi.

İkinci ara tatil için tarihler belli oldu! 2024 MEB takvimi ile okullarda Nisan ara tatil tarihleri ne zaman, ara tatil iptal mi olacak?

İKİNCİ ARA TATİL 2024 NE ZAMAN?

8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

İkinci ara tatil için tarihler belli oldu! 2024 MEB takvimi ile okullarda Nisan ara tatil tarihleri ne zaman, ara tatil iptal mi olacak?

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024

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