Giriş Tarihi: 29.02.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
14:11
İkinci ara tatil ne zaman? 2024 MEB takvimi ile okullarda Nisan ara tatil tarihleri belli oldu!
İkinci dönemin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci sınavları bittikten sonra mola vermek adına ara tatili bekliyor. Öğrenciler 2023-2024 yılı eğitim- öğretim dönemi bitmeden son tatil haklarını bu ara tatil ile kullanacaklar. İlk dönem ara tatili 11 Kasım- 20 Kasım tarihlerindeydi. Öğrenciler hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle 9 gün tatil yaptılar. Bu sene ara tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi "ara tatil olmayacak mı?" sorularını akıllara getirdi. Peki, MEB ikinci ara tatil ne zaman, yapılacak mı, iptal mi oldu? İşte Bakan Tekin açıkladı…