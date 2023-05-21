Giriş Tarihi: 21.05.2023 19:50
Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
19:50
İKİNCİ TURDA BAŞKA YERDE OY KULLANILIR MI? | 2023 seçimleri ikinci turda adres değişikliği yapılabilir mi?
Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2.tur takvimi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. İlk turda adayların yüzde 50 oy oranını geçememesi nedeniyle, seçimler 2.tura kalmıştı. Bu noktada Türkiye 28 Mayıs Pazar günü tekrar sandık başına gidip, oy kullanacak. Vatandaşlar ikinci turda adres değişikliği yapılabilir mi, ikametgâh değişikliği yapılabilir mi soruların yanıt arıyor. 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimler için adres değişikliğinde son tarih 17 Mart olarak duyurulmuştu. Peki, seçim ikinci turda adres değişikliği yapılabilir mi? 2023 ikinci tur seçimlerinde farklı bir adreste oy kullanılabilir mi? İşte, cevabı.