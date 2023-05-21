İKİNCİ TURDA BAŞKA YERDE OY KULLANILIR MI? | 2023 seçimleri ikinci turda adres değişikliği yapılabilir mi?

Adres değişikliği yapmak için son tarih 17 Mart 2023 olarak belirlenmişti. YSK, deprem, öğrencilik veya benzeri herhangi bir nedenle seçimde kayıtlı olduğu adres dışındaki bir yerde oy kullanmak isteyen yurttaşların nüfus müdürlükleri, nüfusmatikler ve e-Devlet üzerinden adres değişikliği bildirimi yapabilmeleri için son tarihi 17 Mart 2023 Cuma (saat 23:59) günü olarak açıklamıştı. İkinci turda ise adres değişikliği yapmak mümkün olmayacak.