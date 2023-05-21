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Haberler Fotohaber İKİNCİ TURDA BAŞKA YERDE OY KULLANILIR MI? | 2023 seçimleri ikinci turda adres değişikliği yapılabilir mi?
Giriş Tarihi: 21.05.2023 19:50 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 19:50

İKİNCİ TURDA BAŞKA YERDE OY KULLANILIR MI? | 2023 seçimleri ikinci turda adres değişikliği yapılabilir mi?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2.tur takvimi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. İlk turda adayların yüzde 50 oy oranını geçememesi nedeniyle, seçimler 2.tura kalmıştı. Bu noktada Türkiye 28 Mayıs Pazar günü tekrar sandık başına gidip, oy kullanacak. Vatandaşlar ikinci turda adres değişikliği yapılabilir mi, ikametgâh değişikliği yapılabilir mi soruların yanıt arıyor. 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimler için adres değişikliğinde son tarih 17 Mart olarak duyurulmuştu. Peki, seçim ikinci turda adres değişikliği yapılabilir mi? 2023 ikinci tur seçimlerinde farklı bir adreste oy kullanılabilir mi? İşte, cevabı.

İkinci tur seçimlerinde adres değişikliği yapılabilir mi? 2023 ikinci tur seçimlerinde farklı bir adreste oy kullanılabilir mi?

YSK, seçimlerin ikinci tura kalması halinde seçmen kağıtlarının 2. turda da geçerli olacağını ve seçmenlerin bu kağıtlarda yazan sandıklarda oy kullanacağını duyurdu. Bu süre zarfında taşınanlar ya da 17 Mart'tan sonra adres değişikliği beyanında bulunan seçmenler ikinci turda adres değişikliği yapılabilir mi sorusunu sorgulamaya başladı. Peki, seçim ikinci turda adres değişikliği yapılabilir mi? 2023 ikinci tur seçimlerinde farklı bir adreste oy kullanılabilir mi? İşte YSK'nın açıklaması.

İkinci tur seçimlerinde adres değişikliği yapılabilir mi? 2023 ikinci tur seçimlerinde farklı bir adreste oy kullanılabilir mi?

2023 SEÇİMLERİ İKİNCİ TURDA ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR Mİ?

YSK tarafından seçimden önce yapılan açıklamada, seçmen kağıtlarının ikinci turda da geçerli olacağı bildirildi. Buna göre, vatandaşlar ikinci turda da oylarını ilk turda kullandıkları sandıklarda kullanacak.

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İkinci tur seçimlerinde adres değişikliği yapılabilir mi? 2023 ikinci tur seçimlerinde farklı bir adreste oy kullanılabilir mi?

Adres değişikliği yapmak için son tarih 17 Mart 2023 olarak belirlenmişti. YSK, deprem, öğrencilik veya benzeri herhangi bir nedenle seçimde kayıtlı olduğu adres dışındaki bir yerde oy kullanmak isteyen yurttaşların nüfus müdürlükleri, nüfusmatikler ve e-Devlet üzerinden adres değişikliği bildirimi yapabilmeleri için son tarihi 17 Mart 2023 Cuma (saat 23:59) günü olarak açıklamıştı. İkinci turda ise adres değişikliği yapmak mümkün olmayacak.

İkinci tur seçimlerinde adres değişikliği yapılabilir mi? 2023 ikinci tur seçimlerinde farklı bir adreste oy kullanılabilir mi?

2. TUR NE ZAMAN?

14 Mayıs günü düzenlenen seçimde çoğunluğun sağlanamaması ardından seçimler 2. tura kalıyor. İkinci tur ise YSK takvimine göre 28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek.

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