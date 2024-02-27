Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
15:38
İkinci ve üçüncü cemre düştü mü, ne zaman, nereye düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri
Şubat ayı biterken cemre düştü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. İlkbahar mevsimine geçişi simgeleyen cemrelerden ilki geçtiğimiz günlerde havaya düştü. Hava-su-toprak üçlüsüne yedişer gün arayla düşen ve sıcaklık yükselişine sebep olan cemrelerden ikinci ve üçüncü ne zaman düşecek merak ediliyor. Peki, ikinci ve üçüncü cemre düştü mü, ne zaman, nereye düşecek? İşte detaylar.