İkinci ve üçüncü cemre düştü mü, ne zaman, nereye düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri

Baharın gelişini ve doğanın uyanışını müjdeleyen ilk cemre 19 - 20 Şubat'ta havaya düştü. Yedişer gün arayla havaya, suya ve en son toprağa düşen cemrelerin tarihleri merak ediliyor. Peki, ikinci ve üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek? İşte, cemre düşme tarihleri 2024.