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Haberler Fotohaber İkinci ve üçüncü cemre düştü mü, ne zaman, nereye düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri
Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:38

İkinci ve üçüncü cemre düştü mü, ne zaman, nereye düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri

Şubat ayı biterken cemre düştü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. İlkbahar mevsimine geçişi simgeleyen cemrelerden ilki geçtiğimiz günlerde havaya düştü. Hava-su-toprak üçlüsüne yedişer gün arayla düşen ve sıcaklık yükselişine sebep olan cemrelerden ikinci ve üçüncü ne zaman düşecek merak ediliyor. Peki, ikinci ve üçüncü cemre düştü mü, ne zaman, nereye düşecek? İşte detaylar.

İkinci ve üçüncü cemre düştü mü, ne zaman, nereye düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri

Baharın gelişini ve doğanın uyanışını müjdeleyen ilk cemre 19 - 20 Şubat'ta havaya düştü. Yedişer gün arayla havaya, suya ve en son toprağa düşen cemrelerin tarihleri merak ediliyor. Peki, ikinci ve üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek? İşte, cemre düşme tarihleri 2024.

İkinci ve üçüncü cemre düştü mü, ne zaman, nereye düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Halk takvimine göre baharın habercisi olan ikinci cemre 26 - 27 Şubat tarihlerinde suya düşecek.

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İkinci ve üçüncü cemre düştü mü, ne zaman, nereye düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.

İkinci ve üçüncü cemre düştü mü, ne zaman, nereye düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

İkinci ve üçüncü cemre düştü mü, ne zaman, nereye düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri

CEMRE NEDİR?
Arapça kökenli "cemre" kelimesinin sözlük anlamı "kor" yani ateştir. Halk arasında da sıcaklığın artmasını haber eder. Cemreler, ilkbahar başlamadan önce 7 gün arayla havaya, suya ve son olarak toprağa düşer. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprağın ısındığına inanılır.

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