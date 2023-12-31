İkizler burcu yorumu 2024: İkizler burcunu yeni yılda neler bekliyor? Aşk, iş, para...

FIRSATLARI KULLANIYORSUNUZ

Seçim hakkınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter kişisel evinizden muhteşem bir enerji verecek.

Bolluk ve bereket konusunda evrenden destek var. 25 Mart ve 8 Nisan tutulmaları aşk ve yaşam evinize müthiş şns veriyor. Sürpriz aşklara hazırlanın. Farkında olmadan çok şeyin üstesinden geldiniz. Artık kendinizle övünebilirsiniz. Güçlü enerjinizle ortaya çıkabilirsiniz. Başkalarına zor gelen olaylar sizin için çocuk oyuncağı oluyor. Felsefi tavırlarınız da her konuda size yardımcı artık.

Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz.