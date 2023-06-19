Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İlaç raporları uzatıldı mı, sağlık raporları ne zamana kadar geçerli olacak? İlaç - sağlık raporları hakkında yeni açıklama!
Giriş Tarihi: 19.06.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 13:53

İlaç raporları uzatıldı mı, sağlık raporları ne zamana kadar geçerli olacak? İlaç - sağlık raporları hakkında yeni açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medyadan yapılan açıklama sonrası ilaç raporları süresinin uzatılıp uzatılmadığı konusu gündemdeki yerini aldı. Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan vatandaşlar için 2020 yılından bu yana peyderpey uzatılan süreçle ilgili uygulamanın süreceği bildirilirken öte yandan "İlaç raporları uzatıldı mı, sağlık raporları ne zamana kadar geçerli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte İlaç raporları hakkında gelen son dakika açıklamasının detayları.

İlaç raporları uzatıldı mı, sağlık raporları ne zamana kadar geçerli olacak? İlaç - sağlık raporları hakkında yeni açıklama!

İlaç rapor süresi uzatıldı. Bilindiği üzere Daha önce Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, 1 Ocak 2020'den sonra sona ermiş ve yenilenmemiş tüm süreli raporların 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli kabul edileceği açıklanmıştı. Yeni gelişme sonrası "İlaç raporları uzatıldı mı, sağlık raporları ne zamana kadar geçerli olacak?" soruları gündemde. İşte sağlık ilaç rapor süreleriyle ilgili açıklama detayları.

İlaç raporları uzatıldı mı, sağlık raporları ne zamana kadar geçerli olacak? İlaç - sağlık raporları hakkında yeni açıklama!

SAĞLIK (İLAÇ) RAPORLARININ SÜRESİ UZATILDI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İlaç raporları uzatıldı mı, sağlık raporları ne zamana kadar geçerli olacak? İlaç - sağlık raporları hakkında yeni açıklama!

"Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor. Son olarak geçerlilik süresi 30 Hazirana kadar uzatılmıştı.

İlaç raporları uzatıldı mı, sağlık raporları ne zamana kadar geçerli olacak? İlaç - sağlık raporları hakkında yeni açıklama!

Raporunu henüz yenileme imkânı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek."

İlaç raporları uzatıldı mı, sağlık raporları ne zamana kadar geçerli olacak? İlaç - sağlık raporları hakkında yeni açıklama!

Bu süreçte her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvuruları karşılanacak. Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemleri ise olağan şekilde sürdürülecek.

SON DAKİKA