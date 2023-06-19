Giriş Tarihi: 19.06.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 13:53

İlaç raporları uzatıldı mı, sağlık raporları ne zamana kadar geçerli olacak? İlaç - sağlık raporları hakkında yeni açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medyadan yapılan açıklama sonrası ilaç raporları süresinin uzatılıp uzatılmadığı konusu gündemdeki yerini aldı. Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan vatandaşlar için 2020 yılından bu yana peyderpey uzatılan süreçle ilgili uygulamanın süreceği bildirilirken öte yandan "İlaç raporları uzatıldı mı, sağlık raporları ne zamana kadar geçerli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte İlaç raporları hakkında gelen son dakika açıklamasının detayları.