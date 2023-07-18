Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:02

İLAHİYAT TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi ilahiyat taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

İlahiyat taban puanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercihler için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Sözel puan türüyle alan 4 yıllık işletme, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte işletme taban puanları ve kontenjanları