İLAHİYAT TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi ilahiyat taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

İlahiyat taban puanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercihler için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Sözel puan türüyle alan 4 yıllık işletme, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte işletme taban puanları ve kontenjanları
İLAHİYAT TABAN PUANLARI 2022
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
6+0
5+0
3+0
|8
6
5
3
|251
18
81
110
|497,87942
512,30958
516,51507
508,94714
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|42+0
34+0
30+0
27+0
|42
34
30
27
|3.270
845
1.620
1.864
|444,88931
434,26472
450,78736
446,97446
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|35+1
35+1
40+1
40+1
|36
36
41
41
|5.831
2.783
2.760
3.353
|431,83836
403,90549
436,52797
434,16257
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|7.145
3.663
—
—
|427,37950
398,01180
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|9.768
6.967
5.220
4.817
|420,33428
383,38850
420,95964
425,99657
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|15.707
21.531
12.400
15.627
|409,25313
354,73366
399,87054
398,82986
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|255+7
255+7
280+7
280+7
|262
262
287
287
|29.231
13.881
10.300
12.013
|393,23747
366,43749
404,32164
405,13216
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|30.346
18.797
11.000
9.343
|392,19017
358,45446
402,83025
410,93523
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|25+0
25+0
—
—
|25
25
—
—
|33.294
25.975
—
—
|389,56609
349,31507
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|25+1
25+1
30+1
30+1
|26
26
31
31
|37.136
20.436
13.800
15.221
|386,46387
356,17141
396,85784
399,43844
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
80+2
|62
62
72
82
|44.270
23.696
18.200
22.856
|381,22372
351,92971
389,59292
389,23709
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|46.880
41.597
—
—
|379,45400
335,11691
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|160+4
160+4
180+5
180+5
|164
164
185
185
|51.165
37.269
22.700
23.784
|376,71774
338,53900
383,33399
388,20833
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|54.078
34.041
—
—
|374,98475
341,31676
—
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|180+5
180+5
200+5
210+6
|185
185
205
216
|65.972
52.424
35.500
37.907
|368,39774
327,66004
369,79630
375,13296
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
20+0
—
—
|20
20
—
—
|66.853
51.258
—
—
|367,94975
328,38084
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
90+3
100+3
100+3
|93
93
103
103
|71.041
57.915
31.500
33.256
|365,75852
324,29622
373,55243
378,92138
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|200+5
198+5
230+6
230+6
|205
203
236
236
|75.171
62.501
40.900
45.954
|363,94579
321,72780
365,21268
369,39442
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|78.586
90.970
—
—
|362,40074
308,46045
—
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|170+5
170+5
190+5
190+5
|175
175
195
195
|85.676
69.300
45.800
46.330
|359,32018
318,21762
361,54194
369,13514
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
20+0
—
—
|20
20
—
—
|105.861
111.252
—
—
|351,72949
300,88903
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|180+5
180+5
200+5
200+5
|185
185
205
205
|121.501
86.650
58.700
57.486
|346,49341
310,30603
353,26444
362,33375
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık
|SÖZ
|35+1
35+1
40+1
40+1
|36
36
41
41
|129.388
103.278
68.900
64.329
|344,05414
303,71533
347,53583
358,63529
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
108+3
120+3
120+3
|111
111
123
123
|131.688
98.484
74.200
79.490
|343,37767
305,53498
344,84941
351,36830
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
108+3
110+3
100+3
|111
111
113
103
|139.059
99.313
62.500
60.862
|341,26464
305,20676
351,02407
360,51262
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|180+5
180+5
200+5
200+5
|185
185
205
205
|142.563
114.381
74.000
69.810
|340,30714
299,83688
344,93891
355,81678
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|135+4
135+4
150+4
150+4
|139
139
154
154
|148.471
150.346
65.000
68.495
|338,64599
288,79955
349,60017
356,52456
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|125+4
125+4
140+4
140+4
|129
129
144
144
|151.310
122.156
74.300
72.877
|337,86689
297,25515
344,76993
354,36396
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|135+4
135+4
150+4
150+4
|139
139
154
154
|155.797
125.483
77.900
77.110
|336,66950
296,22659
343,04859
352,43734
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|22+0
22+0
—
—
|22
22
—
—
|156.055
238.769
—
—
|336,60434
268,55408
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|162+5
162+5
190+5
200+5
|167
167
195
205
|158.879
110.625
71.700
72.572
|335,86620
301,10905
346,09367
354,50901
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|145+4
145+4
160+4
160+4
|149
149
164
164
|160.396
135.861
95.800
86.970
|335,47640
292,96671
335,18144
348,15949
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|144+4
144+4
160+4
160+4
|148
148
164
164
|161.314
133.693
79.100
80.569
|335,23014
293,64283
342,45190
350,89281
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|180+5
180+5
200+5
200+5
|185
185
205
205
|166.399
137.043
78.000
77.874
|333,77220
292,61385
343,01043
352,08925
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|180+5
180+5
200+5
210+6
|185
185
205
216
|187.020
154.639
99.900
110.512
|329,07816
287,61804
333,58990
339,14036
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|191.517
162.191
—
—
|328,09468
285,63108
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
108+3
120+3
130+4
|111
111
123
134
|191.912
143.283
95.400
92.143
|328,00432
290,77726
335,31107
346,10751
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
90+3
80+2
|82
82
93
82
|192.664
135.779
108.000
101.971
|327,01712
292,99535
330,23567
342,24004
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
108+3
120+3
120+3
|111
111
123
123
|199.285
169.645
104.000
94.024
|326,40873
283,71838
331,82936
345,35666
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
108+3
120+3
120+3
|111
111
123
123
|205.637
182.741
95.500
87.032
|325,06358
280,49969
335,29684
348,13803
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
20+0
—
—
|20
20
—
—
|206.832
246.173
—
—
|324,81272
267,10203
—
—
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
90+3
100+3
100+3
|93
93
103
103
|206.847
194.676
117.000
111.359
|324,80918
277,73973
327,13854
338,85047
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|135+4
135+4
150+4
170+5
|139
139
154
175
|210.214
162.693
110.000
106.508
|324,11633
285,51218
329,51071
340,57160
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
15+0
—
—
|15
15
—
—
|214.785
232.649
—
—
|323,18030
269,74364
—
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|190+5
190+5
210+6
220+6
|195
195
216
226
|214.933
146.274
108.000
107.489
|323,15282
289,92661
330,29281
340,21922
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|135+4
135+4
150+4
150+4
|139
139
154
154
|218.528
207.423
96.600
94.460
|322,41084
274,91107
334,86926
345,17893
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|180+5
180+5
210+6
210+6
|185
185
216
216
|232.811
180.458
126.000
113.758
|319,61116
281,05653
324,10984
338,03158
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|310+8
310+8
350+9
400+10
|318
318
359
410
|240.145
189.902
128.000
127.218
|318,22038
278,81692
323,51525
333,63349
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
80+2
120+3
|72
72
82
123
|239.351
182.760
147.000
148.447
|317,94479
280,49227
317,45910
327,28320
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|242.612
183.520
126.000
122.109
|317,77904
280,30619
324,12125
335,24523
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|170+5
170+5
190+5
190+5
|175
175
195
195
|244.336
236.894
120.000
120.986
|317,47316
268,91230
325,99013
335,62280
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|135+4
135+4
150+4
150+4
|139
139
154
154
|245.702
217.161
130.000
126.464
|317,11928
272,87161
322,58595
333,86449
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|153+4
153+4
170+5
170+5
|157
157
175
175
|252.165
244.778
115.000
104.708
|316,04650
267,37421
327,84954
341,21874
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
90+3
80+2
|82
82
93
82
|268.341
281.274
138.000
138.385
|313,23198
260,73436
320,22583
330,20373
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|35+1
35+1
40+1
—
|36
36
41
—
|268.608
214.622
223.000
—
|313,18904
273,39392
298,06388
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
12+0
—
—
|12
12
—
—
|274.627
416.944
—
—
|312,17265
240,64544
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|200+5
198+5
230+6
240+6
|205
203
236
246
|279.253
230.290
145.000
136.404
|311,41586
270,20649
318,17836
330,79774
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
20+0
—
—
|20
20
—
—
|279.717
282.556
—
—
|311,33652
260,51514
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|135+4
135+4
150+4
160+4
|139
139
154
164
|280.043
322.686
109.000
113.489
|311,28300
254,01078
330,13445
338,12999
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|99+3
99+3
110+3
100+3
|102
102
113
103
|283.366
246.981
129.000
121.641
|310,75716
266,94409
322,98009
335,40812
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|99+3
99+3
110+3
100+3
|102
102
113
103
|285.336
285.927
147.000
138.759
|310,44548
259,94423
317,50918
330,08367
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
20+0
—
—
|20
20
—
—
|292.121
318.061
—
—
|309,33298
254,73234
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
35+1
40+1
40+1
|41
36
41
41
|298.869
270.061
159.000
152.689
|308,25424
262,71715
313,84791
326,12823
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|125+4
125+4
150+4
150+4
|129
129
154
154
|305.070
259.604
153.000
140.170
|307,25627
264,59659
315,60952
329,65847
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|200+5
180+5
200+5
210+6
|205
185
205
216
|309.366
253.369
133.000
124.913
|306,59131
265,75505
321,89141
334,34578
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
15+0
—
—
|15
15
—
—
|311.468
518.620
—
—
|306,26381
226,80415
—
—
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
108+3
120+3
120+3
|111
111
123
123
|314.439
249.062
152.000
142.226
|305,81541
266,55938
315,96261
329,05361
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|160+4
160+4
180+5
190+5
|164
164
185
195
|314.580
313.066
154.000
141.573
|305,79432
255,51102
315,36670
329,25096