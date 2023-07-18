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Haberler Fotohaber İLAHİYAT TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi ilahiyat taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:02

İLAHİYAT TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi ilahiyat taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

İlahiyat taban puanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercihler için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Sözel puan türüyle alan 4 yıllık işletme, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte işletme taban puanları ve kontenjanları

İLAHİYAT TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi ilahiyat taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

İlahiyat taban puanları ve kontenjanları gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte devlet ve özel üniversitelerdeki bölümlerin puanları, başarı sıralamaları öğrenciler tarafından araştırılmakta. Öğrenciler üniversite tercihlerinde başarı sıralamaları üzerinden bölümlere yerleştirilecekler. İşte YÖK Atlas ile 2023 ilahiyat taban puanları listesi

İLAHİYAT TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi ilahiyat taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

İLAHİYAT TABAN PUANLARI 2022

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
6+0
5+0
3+0		 8
6
5
3		 251
18
81
110		 497,87942
512,30958
516,51507
508,94714
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 42+0
34+0
30+0
27+0		 42
34
30
27		 3.270
845
1.620
1.864		 444,88931
434,26472
450,78736
446,97446
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)		 SÖZ 35+1
35+1
40+1
40+1		 36
36
41
41		 5.831
2.783
2.760
3.353		 431,83836
403,90549
436,52797
434,16257
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
5+0

 5
5

 7.145
3.663

 427,37950
398,01180
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 9.768
6.967
5.220
4.817		 420,33428
383,38850
420,95964
425,99657
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İLAHİYAT TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi ilahiyat taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 15.707
21.531
12.400
15.627		 409,25313
354,73366
399,87054
398,82986
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 255+7
255+7
280+7
280+7		 262
262
287
287		 29.231
13.881
10.300
12.013		 393,23747
366,43749
404,32164
405,13216
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 30.346
18.797
11.000
9.343		 392,19017
358,45446
402,83025
410,93523
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 25+0
25+0

 25
25

 33.294
25.975

 389,56609
349,31507
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)		 SÖZ 25+1
25+1
30+1
30+1		 26
26
31
31		 37.136
20.436
13.800
15.221		 386,46387
356,17141
396,85784
399,43844
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
70+2
80+2		 62
62
72
82		 44.270
23.696
18.200
22.856		 381,22372
351,92971
389,59292
389,23709
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
10+0

 10
10

 46.880
41.597

 379,45400
335,11691
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 160+4
160+4
180+5
180+5		 164
164
185
185		 51.165
37.269
22.700
23.784		 376,71774
338,53900
383,33399
388,20833
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
5+0

 5
5

 54.078
34.041

 374,98475
341,31676
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 180+5
180+5
200+5
210+6		 185
185
205
216		 65.972
52.424
35.500
37.907		 368,39774
327,66004
369,79630
375,13296
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 20+0
20+0

 20
20

 66.853
51.258

 367,94975
328,38084
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 90+3
90+3
100+3
100+3		 93
93
103
103		 71.041
57.915
31.500
33.256		 365,75852
324,29622
373,55243
378,92138
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 200+5
198+5
230+6
230+6		 205
203
236
236		 75.171
62.501
40.900
45.954		 363,94579
321,72780
365,21268
369,39442
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
10+0

 10
10

 78.586
90.970

 362,40074
308,46045
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 170+5
170+5
190+5
190+5		 175
175
195
195		 85.676
69.300
45.800
46.330		 359,32018
318,21762
361,54194
369,13514
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 20+0
20+0

 20
20

 105.861
111.252

 351,72949
300,88903
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 180+5
180+5
200+5
200+5		 185
185
205
205		 121.501
86.650
58.700
57.486		 346,49341
310,30603
353,26444
362,33375
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık		 SÖZ 35+1
35+1
40+1
40+1		 36
36
41
41		 129.388
103.278
68.900
64.329		 344,05414
303,71533
347,53583
358,63529
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 108+3
108+3
120+3
120+3		 111
111
123
123		 131.688
98.484
74.200
79.490		 343,37767
305,53498
344,84941
351,36830
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 108+3
108+3
110+3
100+3		 111
111
113
103		 139.059
99.313
62.500
60.862		 341,26464
305,20676
351,02407
360,51262
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 180+5
180+5
200+5
200+5		 185
185
205
205		 142.563
114.381
74.000
69.810		 340,30714
299,83688
344,93891
355,81678
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 135+4
135+4
150+4
150+4		 139
139
154
154		 148.471
150.346
65.000
68.495		 338,64599
288,79955
349,60017
356,52456
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 125+4
125+4
140+4
140+4		 129
129
144
144		 151.310
122.156
74.300
72.877		 337,86689
297,25515
344,76993
354,36396
İLAHİYAT TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi ilahiyat taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 135+4
135+4
150+4
150+4		 139
139
154
154		 155.797
125.483
77.900
77.110		 336,66950
296,22659
343,04859
352,43734
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 22+0
22+0

 22
22

 156.055
238.769

 336,60434
268,55408
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 162+5
162+5
190+5
200+5		 167
167
195
205		 158.879
110.625
71.700
72.572		 335,86620
301,10905
346,09367
354,50901
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 145+4
145+4
160+4
160+4		 149
149
164
164		 160.396
135.861
95.800
86.970		 335,47640
292,96671
335,18144
348,15949
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 144+4
144+4
160+4
160+4		 148
148
164
164		 161.314
133.693
79.100
80.569		 335,23014
293,64283
342,45190
350,89281
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 180+5
180+5
200+5
200+5		 185
185
205
205		 166.399
137.043
78.000
77.874		 333,77220
292,61385
343,01043
352,08925
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 180+5
180+5
200+5
210+6		 185
185
205
216		 187.020
154.639
99.900
110.512		 329,07816
287,61804
333,58990
339,14036
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
5+0

 5
5

 191.517
162.191

 328,09468
285,63108
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 108+3
108+3
120+3
130+4		 111
111
123
134		 191.912
143.283
95.400
92.143		 328,00432
290,77726
335,31107
346,10751
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
90+3
80+2		 82
82
93
82		 192.664
135.779
108.000
101.971		 327,01712
292,99535
330,23567
342,24004
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 108+3
108+3
120+3
120+3		 111
111
123
123		 199.285
169.645
104.000
94.024		 326,40873
283,71838
331,82936
345,35666
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 108+3
108+3
120+3
120+3		 111
111
123
123		 205.637
182.741
95.500
87.032		 325,06358
280,49969
335,29684
348,13803
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 20+0
20+0

 20
20

 206.832
246.173

 324,81272
267,10203
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 90+3
90+3
100+3
100+3		 93
93
103
103		 206.847
194.676
117.000
111.359		 324,80918
277,73973
327,13854
338,85047
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 135+4
135+4
150+4
170+5		 139
139
154
175		 210.214
162.693
110.000
106.508		 324,11633
285,51218
329,51071
340,57160
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 15+0
15+0

 15
15

 214.785
232.649

 323,18030
269,74364
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 190+5
190+5
210+6
220+6		 195
195
216
226		 214.933
146.274
108.000
107.489		 323,15282
289,92661
330,29281
340,21922
İLAHİYAT TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi ilahiyat taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 135+4
135+4
150+4
150+4		 139
139
154
154		 218.528
207.423
96.600
94.460		 322,41084
274,91107
334,86926
345,17893
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 180+5
180+5
210+6
210+6		 185
185
216
216		 232.811
180.458
126.000
113.758		 319,61116
281,05653
324,10984
338,03158
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 310+8
310+8
350+9
400+10		 318
318
359
410		 240.145
189.902
128.000
127.218		 318,22038
278,81692
323,51525
333,63349
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
80+2
120+3		 72
72
82
123		 239.351
182.760
147.000
148.447		 317,94479
280,49227
317,45910
327,28320
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 242.612
183.520
126.000
122.109		 317,77904
280,30619
324,12125
335,24523
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 170+5
170+5
190+5
190+5		 175
175
195
195		 244.336
236.894
120.000
120.986		 317,47316
268,91230
325,99013
335,62280
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 135+4
135+4
150+4
150+4		 139
139
154
154		 245.702
217.161
130.000
126.464		 317,11928
272,87161
322,58595
333,86449
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 153+4
153+4
170+5
170+5		 157
157
175
175		 252.165
244.778
115.000
104.708		 316,04650
267,37421
327,84954
341,21874
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
90+3
80+2		 82
82
93
82		 268.341
281.274
138.000
138.385		 313,23198
260,73436
320,22583
330,20373
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)		 SÖZ 35+1
35+1
40+1
 36
36
41
 268.608
214.622
223.000
 313,18904
273,39392
298,06388
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 12+0
12+0

 12
12

 274.627
416.944

 312,17265
240,64544
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 200+5
198+5
230+6
240+6		 205
203
236
246		 279.253
230.290
145.000
136.404		 311,41586
270,20649
318,17836
330,79774
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 20+0
20+0

 20
20

 279.717
282.556

 311,33652
260,51514
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 135+4
135+4
150+4
160+4		 139
139
154
164		 280.043
322.686
109.000
113.489		 311,28300
254,01078
330,13445
338,12999
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 99+3
99+3
110+3
100+3		 102
102
113
103		 283.366
246.981
129.000
121.641		 310,75716
266,94409
322,98009
335,40812
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 99+3
99+3
110+3
100+3		 102
102
113
103		 285.336
285.927
147.000
138.759		 310,44548
259,94423
317,50918
330,08367
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 20+0
20+0

 20
20

 292.121
318.061

 309,33298
254,73234
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
35+1
40+1
40+1		 41
36
41
41		 298.869
270.061
159.000
152.689		 308,25424
262,71715
313,84791
326,12823
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 125+4
125+4
150+4
150+4		 129
129
154
154		 305.070
259.604
153.000
140.170		 307,25627
264,59659
315,60952
329,65847
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 200+5
180+5
200+5
210+6		 205
185
205
216		 309.366
253.369
133.000
124.913		 306,59131
265,75505
321,89141
334,34578
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 15+0
15+0

 15
15

 311.468
518.620

 306,26381
226,80415
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 108+3
108+3
120+3
120+3		 111
111
123
123		 314.439
249.062
152.000
142.226		 305,81541
266,55938
315,96261
329,05361
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 160+4
160+4
180+5
190+5		 164
164
185
195		 314.580
313.066
154.000
141.573		 305,79432
255,51102
315,36670
329,25096
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