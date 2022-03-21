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Haberler FotoHaber İlginç Sözler: Birbirinden Farklı, Duyulmamış, Enteresan, Değişik Sözler ve İlginç Mesajlar
Giriş Tarihi: 21.03.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 13:13

İlginç Sözler: Birbirinden Farklı, Duyulmamış, Enteresan, Değişik Sözler ve İlginç Mesajlar

Bazen öyle ilginç olaylar yaşarız ki bu durumlar enteresan, değişik ve ilginç sözleri de beraberinde getirir. Bazen de bazı durum, olayları ifade etmek için değişik ifadelere başvurabiliriz. Kimi zaman terk edilmek, kimi zaman ihanete uğramak ya da kullanıldığını anlamak içimizdeki öfkeyi ve siniri ortaya çıkarır. Bu hali söylerken de kırıcı ve kalbe dokunan değişik sözler ve mesajlar kullanmak isteriz. İşte bu gibi durumlarda kullanabileceğiniz birbirinden farklı, enteresan, değişik ve ilginç sözler...

İlginç Sözler: Birbirinden Farklı, Duyulmamış, Enteresan, Değişik Sözler ve İlginç Mesajlar

Daha önce duyulmamış, herkes tarafından bilinmeyen ilginç sözler ve mesajları sosyal medyada ya da bir sohbetin için kullanabilir, kendinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Bu sözler, ünlü yazarlar, düşünürler tarafından yazılan sözler olabileceği gibi anonim olarak, bir sohbet sırasında gelişmiş olan duyulmamış ve enteresan sözler de olabiliyor. Farklı, etkileyici, içerisinde anlam barındıran sözleri bu yazımızda inceleyebilir, sevdiklerinizle ya da arkadaşlarınızla birbirinden farklı ilginç sözler ve mesajları paylaşabilirsiniz.

İlginç Sözler: Birbirinden Farklı, Duyulmamış, Enteresan, Değişik Sözler ve İlginç Mesajlar

İlginç Sözler

Bazen yaşanan acılar, kırıklıklar ilginç ifadelerin doğmasından geçen en güzel yol olabiliyor. Herkes tarafından bilinmeyen, söylenmemiş sözleri sizler için derledik. Bu sözleri aşağıda bulabilirsiniz.

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İlginç Sözler: Birbirinden Farklı, Duyulmamış, Enteresan, Değişik Sözler ve İlginç Mesajlar

Tek bir kişinin yokluğu, çevredeki tüm çokluğu yok yapar.

Ben kötü biri değilim, sen iyi biri olmamı hak etmemişsindir.

İlginç Sözler: Birbirinden Farklı, Duyulmamış, Enteresan, Değişik Sözler ve İlginç Mesajlar

Kusura mı bakmak istiyorsun? Git, tüm aynalar senin!

Denemediğin sürece bir şeyin imkansız olup olmadığını bilemezsin.

İlginç Sözler: Birbirinden Farklı, Duyulmamış, Enteresan, Değişik Sözler ve İlginç Mesajlar

Rüzgar esiyorsa; bırak söğüt düşünsün, çınara zaten bir şey olmaz.

Her şeyin bittiğini düşündüğünüz bir an gelir, işte o an başlangıçtır.

İlginç Sözler: Birbirinden Farklı, Duyulmamış, Enteresan, Değişik Sözler ve İlginç Mesajlar

Hayatı her zaman güzel olarak görüyordum. Ama sonra anladım ki güzel olan kafammış.

Yaprak eğer ağaçtan düşerse, rüzgarın oyuncağı olur.

İlginç Sözler: Birbirinden Farklı, Duyulmamış, Enteresan, Değişik Sözler ve İlginç Mesajlar

Zamana bıraktıklarımızı zamanla bıraktık.

Doğuştan gelen bir hastalığım var. Her gördüğümü insan sanıyorum.

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