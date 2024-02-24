İlk evim kampanyası son gelişme || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 24.02.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
23:20
İlk evini alacak vatandaşlara özel 1.20 faizle konut kredisi kampanyasının hayata geçirilmesi için hazırlıklar tamamlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli program kapsamında ilk defa ev sahibi olacaklara devlet tarafından destek verileceğini açıklamıştı. Vatandaşlar 15 yıl vade ve 1.20 faizli ilk evini alacaklar için hayata geçirilecek kampanyanın detaylarını araştırmaya koyuldu. Gözler açıklamalara çevrildi. İlk evim kampanyasının hayata geçirilmesiyle 100 bin konut tamamlanmış olacak. Peki, 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları ilan edildi mi?