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Haberler Fotohaber İlk evim kampanyası son gelişme || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 24.02.2024 23:20 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 23:20

İlk evim kampanyası son gelişme || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları açıklandı mı?

İlk evini alacak vatandaşlara özel 1.20 faizle konut kredisi kampanyasının hayata geçirilmesi için hazırlıklar tamamlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli program kapsamında ilk defa ev sahibi olacaklara devlet tarafından destek verileceğini açıklamıştı. Vatandaşlar 15 yıl vade ve 1.20 faizli ilk evini alacaklar için hayata geçirilecek kampanyanın detaylarını araştırmaya koyuldu. Gözler açıklamalara çevrildi. İlk evim kampanyasının hayata geçirilmesiyle 100 bin konut tamamlanmış olacak. Peki, 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları ilan edildi mi?

İlk evim kampanyası son gelişme || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları açıklandı mı?

İlk evim kampanyası kapsamında ilk defa ev alacak vatandaşlar gelecek açıklamalara yöneldi. İkinci evini almak isteyenlere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tarafından konut kredisi sınırlandırılmıştı. Peki ilk evim konut kredisi şartları neler, başvuruları ne zaman? İşte düşük faizli konut kredisi son durumu…

İlk evim kampanyası son gelişme || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları açıklandı mı?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

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İlk evim kampanyası son gelişme || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları açıklandı mı?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

İlk evim kampanyası son gelişme || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları açıklandı mı?

ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu.

"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

İlk evim kampanyası son gelişme || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları açıklandı mı?

KONUT SAHİBİ OLMAYI TEŞVİK EDECEK

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk."

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