Giriş Tarihi: 17.02.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
13:17
İLK EVİM KAMPANYASI SON GELİŞMELER: 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları belli oldu mu?
İlk evin, alacak vatandaşlar için 1.20 faizle konut kredisi kampanyasının hayata geçirilmesi için hazırlıklarda son gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli program kapsamında ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlara devlet desteği verileceğini açıklamıştı. Vatandaşlar 1.20 faizle 15 yıla varan vadeyle ilk evim kampanyasına dair detayları araştırmaya başladı. Gözler gelecek açıklamalara yöneldi. İlk evim kampanyasının hayata geçirilmesiyle birlikte toplamda 100 bin konut tamamlanacak. Peki, 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı ve şartları belli oldu mu, şartlar neler?