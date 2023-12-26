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Haberler Fotohaber İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI 2024: İlk evim konut kredi kampanyası başladı mı, 1.20 faizli konut kredisine nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 16:39

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI 2024: İlk evim konut kredi kampanyası başladı mı, 1.20 faizli konut kredisine nasıl başvurulur?

İlk kez ev alacakları sevindiren "ilk evim kredi kampanyası" için 2024 yılına az bir süre kala detayların belli olup olmayacağı merak ediliyor. 1.20 faizli konut kredisi kullanarak ev almak isteyenler son dakika gelişmelerini yakından takip ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamında ilk konutunu alacak olanlara destek çalışması yapılacağını açıklamıştı. Peki, İlk evim konut kredi kampanyası başladı mı, 1.20 faizli konut kredisinde son durum ne?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI 2024: İlk evim konut kredi kampanyası başladı mı, 1.20 faizli konut kredisine nasıl başvurulur?

İlk kez ev alacaklara 15 yıl vadeli 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak sorusu yanıt arıyor. Daha önce hiç ev sahibi olmayan vatandaşlara, ev sahibi olma fırsatı sağlayacak olan bu kampanya için 2024 yılına az bir süre kalmışken detayları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, " Hükümetten ilk evini alacaklara kredi desteği verilecek." açıklamasında bulunarak müjdeyi duyurmuştu. Peki, ilk evim konut kredisi başvurusu 2024 ne zaman?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI 2024: İlk evim konut kredi kampanyası başladı mı, 1.20 faizli konut kredisine nasıl başvurulur?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU 2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun 2024 yılında Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği ön görülüyor.

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İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI 2024: İlk evim konut kredi kampanyası başladı mı, 1.20 faizli konut kredisine nasıl başvurulur?

KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI 2024: İlk evim konut kredi kampanyası başladı mı, 1.20 faizli konut kredisine nasıl başvurulur?

KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI 2024: İlk evim konut kredi kampanyası başladı mı, 1.20 faizli konut kredisine nasıl başvurulur?

VADE NE KADAR OLACAK?

Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vade imkanı sunulabilir.

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