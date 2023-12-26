İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI 2024: İlk evim konut kredi kampanyası başladı mı, 1.20 faizli konut kredisine nasıl başvurulur?

İlk kez ev alacaklara 15 yıl vadeli 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak sorusu yanıt arıyor. Daha önce hiç ev sahibi olmayan vatandaşlara, ev sahibi olma fırsatı sağlayacak olan bu kampanya için 2024 yılına az bir süre kalmışken detayları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, " Hükümetten ilk evini alacaklara kredi desteği verilecek." açıklamasında bulunarak müjdeyi duyurmuştu. Peki, ilk evim konut kredisi başvurusu 2024 ne zaman?