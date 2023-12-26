Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:39
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
16:39
İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI 2024: İlk evim konut kredi kampanyası başladı mı, 1.20 faizli konut kredisine nasıl başvurulur?
İlk kez ev alacakları sevindiren "ilk evim kredi kampanyası" için 2024 yılına az bir süre kala detayların belli olup olmayacağı merak ediliyor. 1.20 faizli konut kredisi kullanarak ev almak isteyenler son dakika gelişmelerini yakından takip ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamında ilk konutunu alacak olanlara destek çalışması yapılacağını açıklamıştı. Peki, İlk evim konut kredi kampanyası başladı mı, 1.20 faizli konut kredisinde son durum ne?