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Haberler Fotohaber İlk Evim Konut Kredisi Son Durum | İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 16.06.2026 09:44

İlk Evim Konut Kredisi Son Durum | İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

"İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?" soruları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. 1.20 faizli konut kredisi hakkındaki son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Böylece uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çeken İlk Evim konut kredisi hakkındaki örnek hesaplamalar ön plana çıktı.

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İlk Evim Konut Kredisi Son Durum | İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen "İlk Evim Konut Kredisi" hakkındaki durum vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. İlk evim konut kredisi kampanyası, hem uygun faiz hem de avantajlı ödeme koşullarıyla öne çıkıyor. Farklı vade seçeneklerine göre oluşan taksit tutarları merak edilirken, başvuru sürecine ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor.

İlk Evim Konut Kredisi Son Durum | İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında stratejik bir adım olarak planlanan bu düzenleme, şu an Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından teknik inceleme aşamasında tutuluyor. Yasal çerçevenin netleşmesi ve bankacılık altyapısının bu özel sisteme entegre edilmesinin ardından, resmi takvimin 2026 yılı içerisinde kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

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İlk Evim Konut Kredisi Son Durum | İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Henüz İlk Evim Kredisi için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak başvuru için şu şartların aranması muhtemel:

  • İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması
  • Konut alacağı şehirde ikamet etmesi
  • Son 1 yılda konut satmamış olması
  • Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması
  • Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi
İlk Evim Konut Kredisi Son Durum | İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ'NDEN KİMLER FAYDALANACAK?

1.20 faizli İlk Evim konut kredisinden, dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşların faydalanması bekleniyor.

İlk Evim Konut Kredisi Son Durum | İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

DÜŞÜK FAİZ VE UYGUN TAKSİT İMKANI

Kamu bankaları aracılığıyla başlatılacak kampanya, düşük faiz oranı ve uygun taksitlerle ödeme kolaylığı sağlayacak. Krediden yalnızca ilk kez ev alacaklar yararlanabilecek ve vade süresi 180 aya kadar uzatılabilecek.

Orta Vadeli Program kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlayan devlet destekli kredinin faiz oranı yüzde 1,20 olarak belirlendi. 2 milyon TL üzerinde kredi kullanmak isteyenler için ayrıca limit artışı uygulanabilecek.

İlk Evim Konut Kredisi Son Durum | İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 İLK EVİM KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2,69'dan yüzde 2,49'a çekti. Mevcut koşullarda 1 milyon TL tutarındaki bir kredi için yaklaşık 3,5 milyon TL geri ödeme söz konusu.

Ancak yüzde 1,20 sabit faiz ve 180 ay vade üzerinden yapılan hesaplamada, 1 milyon TL tutarındaki İlk Evim Konut Kredisi için aylık taksit yaklaşık 13.587 TL olacak. Toplam geri ödeme ise 2.445.701 TL civarında gerçekleşecek. Böylece ortalama 1 milyon TL daha az ödeme yapılmış olacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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