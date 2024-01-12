Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
11:19
İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli konut kredisi fırsatı! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartlar neler?
İlk kez ev alacak vatandaşlara müjdeli haber Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. İlk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacak ve ev sahibi olmak hayal olmaktan çıkacak. Bu noktada gözler 1.20 faiz oranı ve 15 yıla varan vade süresi olacağı belirtilen İlk Evim kampanyası detaylarında. Peki, Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartlar neler, hangi bankalar veriyor? İşte, 15 yıl vade ve 1.20 faizli İlk Evim kampanyası başvuru şartları, tarihleri ve hakkında tüm merak edilenler…