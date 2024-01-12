İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli konut kredisi fırsatı! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartlar neler?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ilk konut edinimi destekleyici çalışmalar yapılacağını açıklamıştı. Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ilk kez ev sahibi olacaklar için yüksek vadeli ve düşük faizli konut kredisi için çalışmalarını sürdürüyor. 15 yıl vade ve 1.20 faiz oranı ile konut kredisi kampanyası detayları bekleniyor. Peki; İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor ve şartlar neler, kimlere verilecek? İşte, 1.20 faizli konut kredisinde son durum…