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Giriş Tarihi: 13.11.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 15:19

İlk KYK bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK burs toplu ödeme ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Burs veya kredisi almaya hak kazanan üniversite öğrencilerin gündemini KYK toplu ödemeleri meşgul ediyor. Geçtiğimiz yıl öğrencilere 3 aylık ödemeler toplu olarak yatırılmıştı. Yüksek öğrenim gören öğrencilere devlet tarafından verilen KYK bursu ve kredisi 2024 yılında 2 bin TL'ye çıkacak. Ancak toplu ödeme 1.250 TL üzerinden yapılacak. Peki, ilk KYK bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK burs toplu ödeme ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte detaylar…

İlk KYK bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK burs toplu ödeme ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

KYK burs ve kredi sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. KYK bursları T.C kimlik numarasının son hanesine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından hesaplara yatırılacak. Öğrenciler KYK burs ücretlerinin toplu olarak hesaplara geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Peki; KYK ilk burs ne zaman yatacak? KYK toplu ödeme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, KYK toplu ödeme ne kadar sorusunun yanıtı v sürece dair merak edilenler…

İlk KYK bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK burs toplu ödeme ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

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İlk KYK bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK burs toplu ödeme ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

İlk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.

İlk KYK bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK burs toplu ödeme ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

KYK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu öğrencilere, toplu ödemeler ocak ayında T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Devam eden aylarda da her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yine T.C kimlik numaralarının son hanesine göre ödeme yapılmaktadır.

Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Geçtiğimiz dönem öğrenci hesaplarına 3 aylık burs toplu şekilde yatırılmıştı.

İlk KYK bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK burs toplu ödeme ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

2023-2024 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2023-2024 KYK burs ücretleri geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Lisans ve ön lisans öğrencileri için bu dönem burs ücreti 2.000 lira olacak. Yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 TL'den 4 bin TL, Doktora öğrencilere için ise 6 bin TL oldu.

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