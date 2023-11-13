İlk KYK bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK burs toplu ödeme ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Burs veya kredisi almaya hak kazanan üniversite öğrencilerin gündemini KYK toplu ödemeleri meşgul ediyor. Geçtiğimiz yıl öğrencilere 3 aylık ödemeler toplu olarak yatırılmıştı. Yüksek öğrenim gören öğrencilere devlet tarafından verilen KYK bursu ve kredisi 2024 yılında 2 bin TL'ye çıkacak. Ancak toplu ödeme 1.250 TL üzerinden yapılacak. Peki, ilk KYK bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK burs toplu ödeme ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte detaylar…