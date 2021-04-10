İlk sahur ne zaman? 2021 Sahura ne zaman ve hangi gün kalkılacak? İşte imsakiye ile sahur vakti ve il il sahur saatleri

Onbir Ayın Sultanı Ramazan için geri sayım önümüzdeki hafta sona eriyor. İlk sahur için heyecanla bekleyen müslümanlar, sahur saatleri ile iftar vakitlerini araştırıyorlar. Bu noktada sahur vakti ve sahura ne zaman kalkılacak sorusunun yanıtı vatandaşlar için merak konusu oldu. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi büyükşehirler başta olmak üzere iller için Ramazan'ın ilk günündeki sahur için hazırlıklar başladı. 2021 imsakiyesine göre, ilk sahura hangi gün kalkılacak? Aşağıda, illere göre ilk sahur vakti ve imsak saatleri yer alıyor. İşte, 81 il için Ramazan imsakiyesi ve sahur saatleri..