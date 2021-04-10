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ne zaman? 2021 Sahura ne zaman ve hangi gün kalkılacak? İşte imsakiye ile sahur vakti ve il il sahur saatleri

için geri sayım önümüzdeki hafta sona eriyor. için heyecanla bekleyen müslümanlar, sahur saatleri ile iftar vakitlerini araştırıyorlar. Bu noktada sahur vakti ve sahura ne zaman kalkılacak sorusunun yanıtı vatandaşlar için merak konusu oldu. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi büyükşehirler başta olmak üzere iller için Ramazan'ın ilk günündeki sahur için hazırlıklar başladı. 2021 imsakiyesine göre, ilk sahura hangi gün kalkılacak? Aşağıda, illere göre ilk sahur vakti ve imsak saatleri yer alıyor. İşte, 81 il için ve sahur saatleri..

Giriş Tarihi: 10.04.2021 11:45
İlk sahur ne zaman? 2021 Sahura ne zaman ve hangi gün kalkılacak? İşte imsakiye ile sahur vakti ve il il sahur saatleri

Sahur saatleri, milyonlar tarafından araştırılıyor. İlk orucu önümüzdeki hafta tutacak olan müslümanlar, ilk iftar ve saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı illere göre sene başında belli oldu. Buna göre, 2021 Sahura ne zaman ve hangi gün kalkılacak ve sahur saatleri bu yıl nasıl şekillendi? İşte, 81 il için Ramazan imsakiyesi ve illere göre ...

İlk sahur ne zaman? 2021 Sahura ne zaman ve hangi gün kalkılacak? İşte imsakiye ile sahur vakti ve il il sahur saatleri

BU YIL RAMAZAN NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; Ramazan ne zaman sorusu yanıt buldu. Takvime göre; mübarek Ramazan ayı 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. 'da ilk iftar 13 Nisan Salı saat 19:48'de okunacak olan akşam ezanının ardından gerçekleşecek. Son oruç ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.

Diyanet ile İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere il il Ramazan imsakiyesi!

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İlk sahur ne zaman? 2021 Sahura ne zaman ve hangi gün kalkılacak? İşte imsakiye ile sahur vakti ve il il sahur saatleri

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İlk sahur ne zaman? 2021 Sahura ne zaman ve hangi gün kalkılacak? İşte imsakiye ile sahur vakti ve il il sahur saatleri

RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

İlk sahur ne zaman? 2021 Sahura ne zaman ve hangi gün kalkılacak? İşte imsakiye ile sahur vakti ve il il sahur saatleri

RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

İlk sahur ne zaman? 2021 Sahura ne zaman ve hangi gün kalkılacak? İşte imsakiye ile sahur vakti ve il il sahur saatleri

RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

İlk sahur ne zaman? 2021 Sahura ne zaman ve hangi gün kalkılacak? İşte imsakiye ile sahur vakti ve il il sahur saatleri

RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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