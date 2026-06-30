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Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:40

İlkokul ve Ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2026-2027 e-Okul kayıt sorgulama ekranı

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilkokul ve ortaokula başlayacak çocukların kayıt süreci velilerin gündeminde yer alıyor. Adrese dayalı olarak gerçekleştirilen kayıt için belge gerekip gerekmediğini ve kayıt okulunun nasıl sorgulanacağını araştırıyor. Peki, İlkokul ve Ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak? İşte, 2026 e-Kayıt sürecine ilişkin bilgiler…

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İlkokul ve Ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2026-2027 e-Okul kayıt sorgulama ekranı

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte okulların açılacağı tarih belli oldu. İlkokul birinci sınıfa ve ortaokula başlayacak öğrenciler için kayıt işlemleri adres bilgileri esas alınarak yürütülecek. Kayıt olunacak okulunun açıklanmasının ardından veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu çevrim içi sistemler üzerinden görüntüleyebilecek

İlkokul ve Ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2026-2027 e-Okul kayıt sorgulama ekranı

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilkokul kayıtları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adres bilgileri esas alınarak yapılacak.MEB, ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin e-Kayıt sonuçlarının erişime açılacağı tarihe ilişkin henüz ayrı bir duyuru yayımlamadı.

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İlkokul ve Ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2026-2027 e-Okul kayıt sorgulama ekranı

İLKOKUL KAYITLARI NASIL YAPILIYOR?

İlkokul kayıtları, öğrencilerin adres bilgileri dikkate alınarak e-Kayıt sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Velilerin ilk aşamada okula giderek kayıt başvurusu yapmasına gerek bulunmuyor. Sistem, öğrencinin ikamet adresine göre kayıt olması gereken okulu belirliyor.

İlkokul ve Ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2026-2027 e-Okul kayıt sorgulama ekranı

ADRESE DAYALI KAYIT OKULU NASIL SORGULANIR?

Veliler, çocuklarının kayıt okulunu e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Sorgulama işlemi için e-Devlet'te yer alan "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti kullanılacak. Kayıt bilgileri ayrıca e-Okul sistemi üzerinden de takip edilebilecek.

E- DEVLET ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA EKRANI

İlkokul ve Ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2026-2027 e-Okul kayıt sorgulama ekranı

KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Adrese dayalı e-Kayıt sisteminde öğrencilerin kayıtları otomatik olarak oluşturuluyor. Bu nedenle ilk kayıt aşamasında velilerden başvuru belgesi istenmiyor.

Ancak okul yönetimleri; öğrenci bilgileri, iletişim bilgileri, sağlık durumu veya sınıf yerleştirme işlemleri için velilerden ek belge ya da bilgi talep edebiliyor. Gerekli belgeler okuldan okula değişebileceği için kayıt okuluyla iletişime geçilmesi önem taşıyor.

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