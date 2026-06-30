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İlkokul ve Ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2026-2027 e-Okul kayıt sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:40
İlkokul ve Ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2026-2027 e-Okul kayıt sorgulama ekranı
2026-2027 eğitim öğretim yılında ilkokul ve ortaokula başlayacak çocukların kayıt süreci velilerin gündeminde yer alıyor. Adrese dayalı olarak gerçekleştirilen kayıt için belge gerekip gerekmediğini ve kayıt okulunun nasıl sorgulanacağını araştırıyor. Peki, İlkokul ve Ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak? İşte, 2026 e-Kayıt sürecine ilişkin bilgiler…