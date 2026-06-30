İlkokul ve Ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2026-2027 e-Okul kayıt sorgulama ekranı

KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Adrese dayalı e-Kayıt sisteminde öğrencilerin kayıtları otomatik olarak oluşturuluyor. Bu nedenle ilk kayıt aşamasında velilerden başvuru belgesi istenmiyor.

Ancak okul yönetimleri; öğrenci bilgileri, iletişim bilgileri, sağlık durumu veya sınıf yerleştirme işlemleri için velilerden ek belge ya da bilgi talep edebiliyor. Gerekli belgeler okuldan okula değişebileceği için kayıt okuluyla iletişime geçilmesi önem taşıyor.